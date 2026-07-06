Fiat Multiplina: Ένα τετραθέσιο microcar επαναφέρει το θρύλο του Multipla

Tο Fiat Multiplina αντλεί έμπνευση από το θρυλικό 600 Multipla και φιλοδοξεί να καλύψει το κενό στη γκάμα microcar της ιταλικής φίρμας

Η Fiat ετοιμάζεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την παρουσία της στην κατηγορία των μικρών ηλεκτρικών οχημάτων, παρουσιάζοντας ένα ολοκαίνουργιο τετραθέσιο μοντέλο με έντονο ρετρό χαρακτήρα. Ο λόγος για το Fiat Multiplina, ένα νέο αμιγώς ηλεκτρικό microcar που αντλεί έμπνευση από το θρυλικό 600 Multipla της δεκαετίας του 1950 και φιλοδοξεί να καλύψει το κενό ανάμεσα στο Topolino και τα συμβατικά αυτοκίνητα πόλης της μάρκας.

Το νέο μοντέλο παρουσιάστηκε σε μορφή πρωτοτύπου με την ονομασία Multiplina Concept, στο πλαίσιο εκδήλωσης αφιερωμένης στη μικροκινητικότητα που πραγματοποιήθηκε στο Βατικανό.

Έρχεται το 2028

Η έκδοση παραγωγής αναμένεται να λανσαριστεί το 2028 και θα τοποθετηθεί εμπορικά πάνω από το διθέσιο Topolino, αλλά κάτω από το σημερινό Fiat 500 και το νέο προσιτό ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης που η Fiat θα παρουσιάσει μέσα στη χρονιά. Η πρώτη αναφορά σε ένα τετραθέσιο microcar είχε γίνει πριν από λίγες εβδομάδες, όταν κατά τη διάρκεια παρουσίασης της στρατηγικής της Stellantis έγινε λόγος για ένα νέο μοντέλο με την ονομασία Quattrolino.

Ο επικεφαλής της Fiat, Olivier François, παρουσίασε μία πρώτη εικόνα του Multiplina και αποκάλυψε ότι η επίσημη παρουσίασή του θα πραγματοποιηθεί αργότερα μέσα στη χρονιά, πιθανότατα στο Βατικανό, τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο.

«Θα είναι εξαιρετικά σημαντικό για εμάς, γιατί αποτελεί πραγματικά τον συνδετικό κρίκο που έλειπε ανάμεσα στο Topolino και το παραδοσιακό αυτοκίνητο πόλης», δήλωσε ο François.

Ρετρό σχεδίαση με αναφορές στο αυθεντικό Multipla

Το όνομα Multiplina αποτελεί ξεκάθαρη αναφορά στο 600 Multipla του 1956, το οποίο η Fiat χαρακτήριζε ως το «αυθεντικό people mover». Παράλληλα, η εταιρεία επισημαίνει ότι το νέο μοντέλο έχει σχεδόν τις ίδιες εξωτερικές διαστάσεις με το Fiat 500 του 1957, κάτι που σημαίνει μήκος λίγο μικρότερο από τα 3 μέτρα. Για σύγκριση, το σημερινό Topolino έχει μήκος 2,53 μέτρα.

Σχεδιαστικά, το πρωτότυπο παραπέμπει ευθέως στο ιστορικό Multipla, με χαρακτηριστικά όπως η σχεδόν κατακόρυφη εμπρός όψη, οι στρογγυλοί προβολείς και η συνολική σιλουέτα του αμαξώματος.

Ο François ανέφερε σχετικά: «Θα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο DNA μας και θα έχει τις ρίζες του στη σχεδιαστική μας ταυτότητα», προσθέτοντας ότι «η Fiat θα είναι η μάρκα του ομίλου Stellantis που θα επενδύσει περισσότερο από κάθε άλλη στη μικροκινητικότητα».

Το πρώτο Fiat 600 Multipla κατασκευαζόταν από το 1956 έως το 1967, με την παραγωγή να φτάνει περίπου τις 240.000 μονάδες. Το μοντέλο είχε μήκος μόλις 3.531 mm, όμως μπορούσε να μεταφέρει έως και έξι επιβάτες, χάρη στον ιδιαίτερα «τετραγωνισμένο» σχεδιασμό του και στη θέση του οδηγού, η οποία βρισκόταν ακριβώς πάνω από τον εμπρός άξονα.

Η Fiat επανέφερε αργότερα την ονομασία Multipla το 1998, παρουσιάζοντας ένα πολύ μεγαλύτερο πολυμορφικό μοντέλο βασισμένο στο Fiat Bravo, το οποίο ξεχώρισε για τη ριζοσπαστική του σχεδίαση.

Ταχύτερο και πιο πρακτικό από το Topolino

Σε αντίθεση με το Topolino, που βασίζεται στο Citroen Ami και ανήκει στην κατηγορία τετράκυκλων L6, το νέο Multiplina θα κατασκευάζεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της κατηγορίας L7, γεγονός που του επιτρέπει να είναι ισχυρότερο αλλά και αισθητά ταχύτερο. Το Topolino περιορίζεται σε τελική ταχύτητα 45 km/h και διαθέτει αυτονομία περίπου 74 km, χάρη στη μπαταρία των 5,4 kWh.

Η Fiat αναφέρει ότι το νέο Multiplina θα μπορεί να φτάνει τα 90 km/h, που αποτελεί το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο για την κατηγορία L7, ενώ θα προσφέρει και μεγαλύτερη αυτονομία, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιείται όχι μόνο μέσα στις πόλεις αλλά και σε διαδρομές εκτός αστικού ιστού.

Το νέο μοντέλο θα βασίζεται στην ίδια πλατφόρμα με το Topolino και το επαγγελματικό τρίκυκλο Fiat Tris, ωστόσο αυτή θα έχει ανασχεδιαστεί σημαντικά ώστε να προσφέρει μεγαλύτερους χώρους, μεγαλύτερη μπαταρία και αυξημένη αυτονομία.

Τα μικρά ηλεκτρικά στο επίκεντρο και το… Βατικανό

Η επέκταση της Fiat στα λεγόμενα Urban Mobility Vehicles, δηλαδή στα οχήματα που τοποθετούνται κάτω από τα συμβατικά αυτοκίνητα, αποτελεί βασικό κομμάτι της στρατηγικής της εταιρείας για προσιτές και μικρών διαστάσεων λύσεις μετακίνησης. Την ίδια στιγμή, η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει στα 500 και Panda, ενώ ετοιμάζει και το νέο Grizzly, ένα SUV της κατηγορίας C που θα ανταγωνιστεί το Dacia Duster και θα αποτελέσει το μεγαλύτερο μοντέλο της Fiat.

Παράλληλα με την παρουσίαση του Multiplina Concept, η Fiat ανακοίνωσε νέα συνεργασία με το κράτος του Βατικανού, στο πλαίσιο της οποίας θα διαθέσει στόλο 30 microcars. Ο στόλος θα αποτελείται από Topolino και επαγγελματικά Tris, τα οποία θα χρησιμοποιούνται για τις καθημερινές ανάγκες του μικρότερου κράτους στον κόσμο, στο πλαίσιο του προγράμματος Ecological Conversion 2030, που έχει στόχο τη δημιουργία στόλου μηδενικών εκπομπών έως το τέλος της δεκαετίας.

Τα πρώτα 20 οχήματα παραδόθηκαν ήδη στις αρχές του Βατικανού από τον επικεφαλής της Fiat, Olivier François.