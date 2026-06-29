quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Fiat Quattrolino: Το νέο τετραθέσιο ηλεκτρικό που φιλοδοξεί να γίνει το σύγχρονο Multipla

ΔΕΥΤΕΡΑ | 29.06.2026
Κώστας Γαμβρούλης
fiat-quattrolino-to-neo-tetrathesio-ilektriko-pou-filodoxei-na-ginei-to-sygchrono-multipla-808279
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η επιτυχία του Topolino φαίνεται πως ανοίγει τον δρόμο για ένα ακόμη πιο φιλόδοξο εγχείρημα της Fiat, αναβιώνοντας ένα πολυμορφικό μικρό του παρελθόντος

Σύμφωνα με τα σχέδια που έχουν παρουσιαστεί στο στρατηγικό πλάνο FaSTLAne 2030, η ιταλική μάρκα εξετάζει την εξέλιξη ενός νέου, εξαιρετικά μικρού ηλεκτρικού μοντέλου με την (προσωρινή) ονομασία Quattrolino, το οποίο θα μπορεί να μεταφέρει τέσσερις επιβάτες και θα αντλεί έμπνευση από μία από τις πιο ιδιαίτερες δημιουργίες στην ιστορία της Fiat: το Multipla. Όχι, όχι αυτό που αγαπάτε να μισείτε αλλά το λιλιπούτειο mvp 600 Multipla της δεκαετίας το 50.

Ένα βήμα πάνω από το Topolino

Το Topolino απέδειξε ότι υπάρχει σημαντικό ενδιαφέρον για μικρά ηλεκτρικά οχήματα αστικής μετακίνησης. Το επόμενο βήμα φαίνεται πως είναι ένα μεγαλύτερο μοντέλο, το οποίο θα διατηρεί τις πολύ περιορισμένες εξωτερικές διαστάσεις αλλά προσφέροντας περισσότερους χώρους και πρακτικότητα.

Στόχος της Fiat είναι να δημιουργήσει ένα όχημα που θα γεφυρώνει το χάσμα ανάμεσα στα «διαστασιακά ελάχιστα» ηλεκτρικά δύο θέσεων και στα συμβατικά αυτοκίνητα πόλης.

Σχεδίαση που παραπέμπει στο θρυλικό 600 Multipla

Τα πρώτα ψηφιακά σχέδια δείχνουν ένα αμάξωμα με σχεδόν κάθετο εμπρός μέρος, μεγάλο παρμπρίζ και καμπίνα που εκμεταλλεύεται στο έπακρο το διαθέσιμο μήκος.

Η αισθητική θυμίζει έντονα το θρυλική Fiat 600 Multipla της δεκαετίας του ’50, ένα αυτοκίνητο που θεωρείται από πολλούς ο πρόγονος των σύγχρονων πολυμορφικών (MPV). Αν και πρόκειται ακόμη για ανεπίσημες απεικονίσεις, η λογική πίσω από το σχέδιο φαίνεται να δίνει προτεραιότητα στη λειτουργικότητα και όχι στην εντυπωσιακή εμφάνιση.

Τι γνωρίζουμε μέχρι σήμερα

Η Fiat δεν έχει αποκαλύψει τεχνικά χαρακτηριστικά ούτε έχει επιβεβαιώσει την τελική μορφή του μοντέλου.

Οι πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές μέχρι στιγμής αναφέρουν ότι:

  • θα είναι αμιγώς ηλεκτρικό,
  • θα διαθέτει τέσσερις πραγματικές θέσεις,
  • θα προορίζεται κυρίως για αστικές μετακινήσεις,
  • θα αποτελέσει μέρος της ευρύτερης στρατηγικής μικροκινητικότητας της Fiat.

Παραμένει άγνωστο το πώς θα ταξινομείται, για παράδειγμα ως κατηγορία L7e ή ως κανονικό επιβατικό αυτοκίνητο, καθώς και ποια πλατφόρμα θα χρησιμοποιηθεί τελικά.

Πότε αναμένεται

Παρότι σε πρώτη φάση υπήρχαν εκτιμήσεις για παρουσίαση μέσα στο 2026, οι νεότερες πληροφορίες δείχνουν ότι το πρόγραμμα έχει μετατεθεί χρονικά.

Έτσι, το νέο Quattrolino δεν αναμένεται πριν από τα τέλη του 2027, ενώ ένα εμπορικό λανσάρισμα μέσα στο 2028 θεωρείται σήμερα το πιθανότερο σενάριο.

Η Fiat, πάντως, δείχνει αποφασισμένη να επενδύσει ακόμη περισσότερο στη μικροκινητικότητα, αναζητώντας νέες λύσεις για τις ολοένα πιο πυκνοκατοικημένες ευρωπαϊκές πόλεις. Αν το Quattrolino διατηρήσει το προσιτό κόστος που χαρακτηρίζει το Topolino και ταυτόχρονα προσφέρει τέσσερις πραγματικές θέσεις, θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες προτάσεις της νέας γενιάς αστικών ηλεκτρικών οχημάτων.

 

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google
car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Fiat#fiat 600 multipla#Quattrolino
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

to-fiat-grande-panda-44-epistrefei-alla-me-nea-syntagi-806533

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

15.06.2026

Το Fiat (Grande) Panda 4×4 επιστρέφει αλλά με νέα «συνταγή»
fiat-grizzly-grizzly-fastback-gnorise-ta-nea-c-suv-pou-erchontai-mesa-sto-2026-805488

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

03.06.2026

FIAT Grizzly & Grizzly Fastback: Γνώρισε τα νέα C-SUV που έρχονται μέσα στο 2026
o-tsaningk-teitoum-xekinise-gyrismata-gia-tin-tainia-tou-isle-of-man-tt-protes-eikones-804786

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

28.05.2026

Ο Τσάνινγκ Τέιτουμ ξεκίνησε γυρίσματα για την ταινία του Isle of Man TT – Πρώτες εικόνες
to-plano-tis-fiat-gia-tin-poli-neo-panda-to-mikro-multipla-kai-to-fthino-ilektriko-804427

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

27.05.2026

Το πλάνο της Fiat για την πόλη: Νέο Panda, το μικρό Multipla και το φθηνό ηλεκτρικό
to-megalytero-7thesio-fiat-grande-panda-erchetai-kai-tha-onomazetai-grizzly-804085

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

22.05.2026

Το μεγαλύτερο, 7θέσιο Fiat Grande Panda έρχεται και θα ονομάζεται Grizzly
mercedes-amg-gt-4-door-me-pseftiko-icho-v8-kai-tachytites-pou-tha-zilepseis-803121

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

13.05.2026

Mercedes-AMG GT 4-Door: Με ψεύτικό ήχο V8 και ταχύτητες που θα ζηλέψεις

Πρόσφατες Ειδήσεις