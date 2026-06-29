Fiat Quattrolino: Το νέο τετραθέσιο ηλεκτρικό που φιλοδοξεί να γίνει το σύγχρονο Multipla

Η επιτυχία του Topolino φαίνεται πως ανοίγει τον δρόμο για ένα ακόμη πιο φιλόδοξο εγχείρημα της Fiat, αναβιώνοντας ένα πολυμορφικό μικρό του παρελθόντος

Σύμφωνα με τα σχέδια που έχουν παρουσιαστεί στο στρατηγικό πλάνο FaSTLAne 2030, η ιταλική μάρκα εξετάζει την εξέλιξη ενός νέου, εξαιρετικά μικρού ηλεκτρικού μοντέλου με την (προσωρινή) ονομασία Quattrolino, το οποίο θα μπορεί να μεταφέρει τέσσερις επιβάτες και θα αντλεί έμπνευση από μία από τις πιο ιδιαίτερες δημιουργίες στην ιστορία της Fiat: το Multipla. Όχι, όχι αυτό που αγαπάτε να μισείτε αλλά το λιλιπούτειο mvp 600 Multipla της δεκαετίας το 50.

Ένα βήμα πάνω από το Topolino

Το Topolino απέδειξε ότι υπάρχει σημαντικό ενδιαφέρον για μικρά ηλεκτρικά οχήματα αστικής μετακίνησης. Το επόμενο βήμα φαίνεται πως είναι ένα μεγαλύτερο μοντέλο, το οποίο θα διατηρεί τις πολύ περιορισμένες εξωτερικές διαστάσεις αλλά προσφέροντας περισσότερους χώρους και πρακτικότητα.

Στόχος της Fiat είναι να δημιουργήσει ένα όχημα που θα γεφυρώνει το χάσμα ανάμεσα στα «διαστασιακά ελάχιστα» ηλεκτρικά δύο θέσεων και στα συμβατικά αυτοκίνητα πόλης.

Σχεδίαση που παραπέμπει στο θρυλικό 600 Multipla

Τα πρώτα ψηφιακά σχέδια δείχνουν ένα αμάξωμα με σχεδόν κάθετο εμπρός μέρος, μεγάλο παρμπρίζ και καμπίνα που εκμεταλλεύεται στο έπακρο το διαθέσιμο μήκος.

Η αισθητική θυμίζει έντονα το θρυλική Fiat 600 Multipla της δεκαετίας του ’50, ένα αυτοκίνητο που θεωρείται από πολλούς ο πρόγονος των σύγχρονων πολυμορφικών (MPV). Αν και πρόκειται ακόμη για ανεπίσημες απεικονίσεις, η λογική πίσω από το σχέδιο φαίνεται να δίνει προτεραιότητα στη λειτουργικότητα και όχι στην εντυπωσιακή εμφάνιση.

Τι γνωρίζουμε μέχρι σήμερα

Η Fiat δεν έχει αποκαλύψει τεχνικά χαρακτηριστικά ούτε έχει επιβεβαιώσει την τελική μορφή του μοντέλου.

Οι πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές μέχρι στιγμής αναφέρουν ότι:

θα είναι αμιγώς ηλεκτρικό,

θα διαθέτει τέσσερις πραγματικές θέσεις,

θα προορίζεται κυρίως για αστικές μετακινήσεις,

θα αποτελέσει μέρος της ευρύτερης στρατηγικής μικροκινητικότητας της Fiat.

Παραμένει άγνωστο το πώς θα ταξινομείται, για παράδειγμα ως κατηγορία L7e ή ως κανονικό επιβατικό αυτοκίνητο, καθώς και ποια πλατφόρμα θα χρησιμοποιηθεί τελικά.

Πότε αναμένεται

Παρότι σε πρώτη φάση υπήρχαν εκτιμήσεις για παρουσίαση μέσα στο 2026, οι νεότερες πληροφορίες δείχνουν ότι το πρόγραμμα έχει μετατεθεί χρονικά.

Έτσι, το νέο Quattrolino δεν αναμένεται πριν από τα τέλη του 2027, ενώ ένα εμπορικό λανσάρισμα μέσα στο 2028 θεωρείται σήμερα το πιθανότερο σενάριο.

Η Fiat, πάντως, δείχνει αποφασισμένη να επενδύσει ακόμη περισσότερο στη μικροκινητικότητα, αναζητώντας νέες λύσεις για τις ολοένα πιο πυκνοκατοικημένες ευρωπαϊκές πόλεις. Αν το Quattrolino διατηρήσει το προσιτό κόστος που χαρακτηρίζει το Topolino και ταυτόχρονα προσφέρει τέσσερις πραγματικές θέσεις, θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες προτάσεις της νέας γενιάς αστικών ηλεκτρικών οχημάτων.