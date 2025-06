Τι συμβαίνει αν πας να αφήσεις φιλοδώρημα στο Tesla Robotaxi; Δεν φαντάζεσαι την απάντηση!

Μπορείς να αφήσεις φιλοδώρημα στο Tesla Robotaxi; Δες τι γίνεται όταν προσπαθήσεις και πώς η Tesla τρολάρει τους επιβάτες με ένα απρόσμενο μήνυμα.

Η Tesla έκανε ξανά το δικό της, αυτή τη φορά με το νέο της Robotaxi, το αυτόνομο ταξί χωρίς οδηγό που δοκιμάζεται ήδη στο Όστιν του Τέξας. Με κάθε διαδρομή να κοστίζει συμβολικά 4,20 δολάρια (ένα ακόμα νεύμα στο γνωστό «αστείο» του Elon Musk με τον συγκεκριμένο αριθμό), οι επιβάτες ζουν μια γεύση από το μέλλον των μετακινήσεων — μέχρι να έρθει η ώρα της… πληρωμής του οδηγού.

Και κάπου εκεί ξεκινά το «παιχνίδι» της Tesla. Στο τέλος της διαδρομής, η εφαρμογή ζητά από τον επιβάτη να βαθμολογήσει το ταξίδι και τον ρωτά αν θέλει να αφήσει φιλοδώρημα στο Robotaxi. Αν πατήσεις «ναι»; Αντί για συναλλαγή, εμφανίζεται ένα εικονικό cyberpunk σκαντζοχοιράκι και η φράση: «Just Kidding». Η Tesla δεν δέχεται φιλοδώρημα — πρόκειται για ένα ακόμα easter egg, με σαφή διάθεση τρολαρίσματος απέναντι στη νοοτροπία των παραδοσιακών ridesharing υπηρεσιών όπως η Uber και η Lyft.

Tesla Robotaxi has an Easter egg — it asks for a tip after the ride. When you tap it, the screen says “Just kidding.” 😂

No driver, No tips. pic.twitter.com/9AQLu5s2dn

— DogeDesigner (@cb_doge) June 23, 2025