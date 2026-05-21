Final Four Ευρωλίγκας: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα από την ΕΛΑΣ – Πως θα πάτε στο ΟΑΚΑ

EuroLeague Final Four 2026: Σχέδιο ασφαλείας με 4.000 αστυνομικούς, αυστηρούς ελέγχους και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα

Σε ρυθμούς EuroLeague Final Four κινείται πλέον η Αθήνα, με την ΕΛΑΣ να παρουσιάζει το επιχειρησιακό σχέδιο ασφαλείας για τη μεγάλη διοργάνωση που θα διεξαχθεί στις 22 και 24 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν είναι ιδιαίτερα αυστηρά και περιλαμβάνουν αυξημένη αστυνομική παρουσία, οργανωμένες μετακινήσεις φιλάθλων, ζώνες ελέγχου γύρω από το στάδιο αλλά και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ολόκληρο το Λεκανοπέδιο.

Στόχος είναι η πρόληψη και ο πλήρης διαχωρισμός των φιλάθλων, με μηδενική ανοχή σε περιστατικά βίας ή παραβατικής συμπεριφοράς.

4.000 αστυνομικοί «στο πόδι»

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, περίπου 4.000 αστυνομικοί θα βρίσκονται σε ανάπτυξη σε ΟΑΚΑ, σταθμούς ΜΜΜ, σημεία συγκέντρωσης φιλάθλων, ξενοδοχεία αποστολών και βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Παράλληλα θα χρησιμοποιηθούν τεχνικά μέσα επιτήρησης, ενώ στο ΟΑΚΑ θα λειτουργεί ενιαίο Κέντρο Επιχειρήσεων με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ώστε να υπάρχει συνεχής εικόνα της κατάστασης και άμεση διαχείριση οποιουδήποτε περιστατικού.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις μετακινήσεις των φιλάθλων, με την ΕΛΑΣ να εφαρμόζει πλήρη διαχωρισμό ανά ομάδα. Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρώνονται στον σταθμό ΗΣΑΠ «Φάληρο», της Φενέρμπαχτσε στο «Θησείο», ενώ οι φίλαθλοι της Ρεάλ και της Βαλένθια στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Από εκεί θα μεταφέρονται οργανωμένα και υπό αστυνομική συνοδεία προς το ΟΑΚΑ.

Πως θα μετακινηθούν οι φίλαθλοι

Για τον Ολυμπιακό, η προσέλευση στον σταθμό του ΗΣΑΠ «Φάληρο» θα ξεκινά από τη 13:00 και οι ειδικοί συρμοί θα αναχωρούν στις 15:00 χωρίς ενδιάμεσες στάσεις. Οι φίλαθλοι της Φενέρ θα πρέπει να βρίσκονται στο «Θησείο» από τις 12:00, με αναχώρηση περίπου στις 14:00. Για τους φιλάθλους της Ρεάλ και της Βαλένθια έχουν προβλεφθεί μετακινήσεις με λεωφορεία από το Παναθηναϊκό Στάδιο.

Η Αστυνομία ξεκαθάρισε ότι δεν θα επιτραπεί καμία αυθαίρετη οργανωμένη μετακίνηση εκτός των προκαθορισμένων διαδικασιών, ενώ απαγορεύεται και οποιαδήποτε προσπάθεια προσέγγισης των αποστολών των ομάδων. Παράλληλα, από τις 6 το πρωί της 21ης Μαΐου έως τις 6 το πρωί της 25ης Μαΐου ισχύει απαγόρευση δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων και μηχανοκίνητων πορειών σε μεγάλο τμήμα του κέντρου της Αθήνας.

Τελευταίος έλεγχος στο ΟΑΚΑ

Στο ΟΑΚΑ θα δημιουργηθούν τρεις διαφορετικές περιμετρικές ζώνες ασφαλείας, με πολυεπίπεδους ελέγχους εισιτηρίων, ταυτοποίησης και αποσκευών. Η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου θα είναι υποχρεωτική και τα στοιχεία θα πρέπει να ταυτίζονται απόλυτα με εκείνα του εισιτηρίου. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα επιτρέπεται η είσοδος.

Μετά τον έλεγχο, οι φίλαθλοι θα λαμβάνουν ειδικό βραχιόλι ασφαλείας, ενώ θα πραγματοποιούνται συνεχείς δειγματοληπτικοί επανέλεγχοι εντός των ζωνών ασφαλείας. Παράλληλα θα ισχύσει πολιτική μη επανεισόδου, κάτι που σημαίνει ότι όποιος αποχωρεί από τις ελεγχόμενες περιοχές δεν θα μπορεί να επιστρέψει.

Ιδιαίτερος σχεδιασμός υπάρχει και για τη Fan Zone στο Ζάππειο, η οποία θα λειτουργήσει στις 21, 22 και 24 Μαΐου με σύστημα προκράτησης και ανώτατο όριο 1.500 ατόμων ανά χρονική στιγμή.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Αυξημένα θα είναι τα μέτρα της Τροχαίας στην Αθήνα από τις 22 έως και τις 24 Μαΐου. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν γύρω από το ΟΑΚΑ, τη SUNEL Arena, τα ξενοδοχεία των ομάδων αλλά και σε βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., θα ισχύσουν απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης, καθώς και προσωρινές διακοπές κυκλοφορίας κοντά στις αθλητικές εγκαταστάσεις. Παράλληλα, ανάλογα με τις συνθήκες, θα πραγματοποιούνται διακοπές κυκλοφορίας στις διαδρομές μετακίνησης των αποστολών, κυρίως σε Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Π. Κανελλοπούλου, Δυτική Περιφερειακή Υμηττού και Αττική Οδό.

Αυξημένη θα είναι και η παρουσία τροχονόμων σε κεντρικά σημεία για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας. Η ΕΛΑΣ καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις και να προτιμούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Παράλληλα, κανένα άτομο χωρίς έγκυρο εισιτήριο ή διαπίστευση δεν θα μπορεί να εισέλθει στις ελεγχόμενες ζώνες του ΟΑΚΑ, ενώ κανένα όχημα χωρίς το ειδικό QR Code της EuroLeague δεν θα προσεγγίζει την «Περίμετρο Γ».

Πηγή: Astynomia.gr