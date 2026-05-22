Final Four: Ποιοι σταθμοί του ηλεκτρικού κλείνουν σήμερα για το κοινό έκτακτα

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται σήμερα, Παρασκευή 22 Μαΐου, λόγω των αυξημένων μέτρων ασφαλείας για το EuroLeague Final Four 2026 που διεξάγεται στο ΟΑΚΑ

Με απόφαση της ΕΛΑΣ, οι σταθμοί Θησείο και Φάληρο θα λειτουργήσουν προσωρινά υπό ειδικό καθεστώς, προκειμένου να εξυπηρετηθεί αποκλειστικά η οργανωμένη μετακίνηση των φιλάθλων προς το ΟΑΚΑ και τον σταθμό Ειρήνη.

Συγκεκριμένα, από τη 13:00 ο σταθμός Θησείο και από τις 14:00 ο σταθμός Φάληρο θα δέχονται μόνο επιβίβαση φιλάθλων, μέσω ειδικών δρομολογίων που θα κατευθύνονται απευθείας προς τον σταθμό Ειρήνη, χωρίς ενδιάμεσες στάσεις.

Για το υπόλοιπο επιβατικό κοινό, οι συρμοί της Γραμμής 1 θα διέρχονται από τους δύο σταθμούς χωρίς στάση, κάτι που σημαίνει πως το Θησείο και το Φάληρο δεν θα εξυπηρετούν προσωρινά κανονικούς επιβάτες.

Μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς των φιλάθλων προς το ΟΑΚΑ, οι δύο σταθμοί αναμένεται να επιστρέψουν σε κανονική λειτουργία.

Πως θα μετακινηθούν οι φίλαθλοι

Για τον Ολυμπιακό, η προσέλευση στον σταθμό του ΗΣΑΠ «Φάληρο» θα ξεκινά από τη 13:00 και οι ειδικοί συρμοί θα αναχωρούν στις 15:00 χωρίς ενδιάμεσες στάσεις. Οι φίλαθλοι της Φενέρ θα πρέπει να βρίσκονται στο «Θησείο» από τις 12:00, με αναχώρηση περίπου στις 14:00.

Για τους φιλάθλους της Ρεάλ και της Βαλένθια έχουν προβλεφθεί μετακινήσεις με λεωφορεία από το Παναθηναϊκό Στάδιο. Οι αναχωρήσεις των λεωφορείων έχουν προγραμματιστεί για τις 16:00 για τους φιλάθλους της Ρεάλ και για τις 15:45 για τους φιλάθλους της Βαλένθια.

Η Αστυνομία ξεκαθάρισε ότι δεν θα επιτραπεί καμία αυθαίρετη οργανωμένη μετακίνηση εκτός των προκαθορισμένων διαδικασιών, ενώ απαγορεύεται και οποιαδήποτε προσπάθεια προσέγγισης των αποστολών των ομάδων. Παράλληλα, από τις 6 το πρωί της 21ης Μαΐου έως τις 6 το πρωί της 25ης Μαΐου ισχύει απαγόρευση δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων και μηχανοκίνητων πορειών σε μεγάλο τμήμα του κέντρου της Αθήνας.