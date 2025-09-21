quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Fiorano: Αυτά είναι τα ταχύτερα μοντέλα στην πίστα δοκιμών της Ferrari

ΚΥΡΙΑΚΗ | 21.09.2025
Autotypos Team
fiorano-afta-einai-ta-tachytera-montela-stin-pista-dokimon-tis-ferrari-684093

Η θρυλική πίστα δοκιμών της Ferrari στο Fiorano Modenese άνοιξε τις πύλες της πριν 53 χρόνια.

  • H πίστα δοκιμών στο Fiorano αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του θρύλου της Ferrari
  • Από το 1972 λειτουργεί ως η ιδιωτική πίστα δοκιμών της εταιρείας, σε απόσταση αναπνοής από το παλιό γραφείο του Enzo Ferrari
  • Βρίσκεται στην καρδιά του Μαρανέλο και εκεί δοκιμάζονται για δεκαετίες αγωνιστικά και μοντέλα παραγωγής της ιταλικής φίρμας

Με μήκος λίγο κάτω από 3 χιλιόμετρα, η πίστα του Fiorano είναι τεχνικά απαιτητική, με μια σχετικά μεγάλη ευθεία και στροφές που απαιτούν τόλμη και ακρίβεια. Διαθέτει και μία γέφυρα – σημείο όπου τα ταχύτερα αυτοκίνητα συχνά… απογειώνονται, λόγω της ταχύτητας και της υψομετρικής διαφοράς.

Καθώς κάθε νέο μοντέλο της Ferrari γίνεται γρηγορότερο από το προηγούμενο, η πίστα χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς. Ο Raffaele De Simone, επικεφαλής οδηγός δοκιμών της εταιρείας, είναι αυτός που συνήθως καταγράφει τους επίσημους χρόνους. Μέχρι σήμερα, το ταχύτερο μοντέλο στην πίστα είναι η F80, με χρόνο 1:15.3—κατά 4,4 δευτερόλεπτα ταχύτερη από τη LaFerrari.

Από την εμβληματική Testarossa των ‘80s μέχρι την ολοκαίνουργια 849 Testarossa που μόλις παρουσιάστηκε, ακολουθεί η λίστα με τους χρόνους γύρου όλων των πολιτικών μοντέλων της Ferrari στο Fiorano, από τον ταχύτερο έως τον πιο «αργό».

Τα ρεκόρ στην πίστα του Fiorano:

  1. Ferrari F80 — 1:15.3

  2. Ferrari SF90 XX — 1:17.3

  3. Ferrari 849 Testarossa — 1:17.5

  4. Ferrari 296 Speciale — 1:19.0

  5. Ferrari SF90 Stradale — 1:19.0

  6. Ferrari SF90 Spider — 1:19.5

  7. LaFerrari — 1:19.7

  8. Ferrari 812 Competizione — 1:20.0

  9. Ferrari 296 GTB — 1:21.0

  10. Ferrari F12tdf — 1:21.0

  11. Ferrari 812 Superfast — 1:21.5

  12. Ferrari 488 Pista — 1:21.5

  13. Ferrari 296 GTS — 1:21.8

  14. Ferrari F8 Tributo — 1:22.5

  15. Ferrari 488 GTB — 1:23.0

  16. Ferrari F12 Berlinetta — 1:23.0

  17. Ferrari 458 Speciale — 1:23.5

  18. Ferrari 458 Speciale A — 1:23.5

  19. Ferrari 599 GTO — 1:24.0

  20. Ferrari Enzo — 1:24.9

  21. Ferrari 458 Italia — 1:25.0

  22. Ferrari 599 GTB HGTE — 1:25.9

  23. Ferrari 599 GTB — 1:26.5

  24. Ferrari 360 Challenge Stradale — 1:26.5

  25. Ferrari F50 — 1:27.0

  26. Ferrari F430 — 1:27.0

  27. Ferrari F430 Spider — 1:27.0

  28. Ferrari F40 — 1:29.6

  29. Ferrari 612 Scaglietti — 1:30.5

  30. Ferrari 360 Modena — 1:31.0

  31. Ferrari 575 Maranello — 1:31.5

  32. Ferrari 550 Maranello — 1:32.5

  33. Ferrari F355 — 1:34.0

  34. Ferrari 512 TR — 1:35.0

  35. Ferrari 456 GT — 1:35.0

  36. Ferrari 288 GTO — 1:36.0

  37. Ferrari 348 TB — 1:39.3

  38. Ferrari Testarossa — 1:40.6

Φωτογραφίες: motorsportguides.com

Δοκιμή Dacia Bigster 1.2 mHEV 130 PS 4×4: Το απόλυτο οικογενειακό SUV για την Ελλάδα

Τα 5 best seller SUV για το 2025 στην Ελλάδα – Ενημέρωση Σεπτεμβρίου

Το B-SUV που ξεπούλησε τον Αύγουστο στην Ελλάδα – 21 αυτοκίνητα τη μέρα

