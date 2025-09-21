Fiorano: Αυτά είναι τα ταχύτερα μοντέλα στην πίστα δοκιμών της Ferrari

Η θρυλική πίστα δοκιμών της Ferrari στο Fiorano Modenese άνοιξε τις πύλες της πριν 53 χρόνια.
- H πίστα δοκιμών στο Fiorano αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του θρύλου της Ferrari
- Από το 1972 λειτουργεί ως η ιδιωτική πίστα δοκιμών της εταιρείας, σε απόσταση αναπνοής από το παλιό γραφείο του Enzo Ferrari
- Βρίσκεται στην καρδιά του Μαρανέλο και εκεί δοκιμάζονται για δεκαετίες αγωνιστικά και μοντέλα παραγωγής της ιταλικής φίρμας
Με μήκος λίγο κάτω από 3 χιλιόμετρα, η πίστα του Fiorano είναι τεχνικά απαιτητική, με μια σχετικά μεγάλη ευθεία και στροφές που απαιτούν τόλμη και ακρίβεια. Διαθέτει και μία γέφυρα – σημείο όπου τα ταχύτερα αυτοκίνητα συχνά… απογειώνονται, λόγω της ταχύτητας και της υψομετρικής διαφοράς.
Καθώς κάθε νέο μοντέλο της Ferrari γίνεται γρηγορότερο από το προηγούμενο, η πίστα χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς. Ο Raffaele De Simone, επικεφαλής οδηγός δοκιμών της εταιρείας, είναι αυτός που συνήθως καταγράφει τους επίσημους χρόνους. Μέχρι σήμερα, το ταχύτερο μοντέλο στην πίστα είναι η F80, με χρόνο 1:15.3—κατά 4,4 δευτερόλεπτα ταχύτερη από τη LaFerrari.
Από την εμβληματική Testarossa των ‘80s μέχρι την ολοκαίνουργια 849 Testarossa που μόλις παρουσιάστηκε, ακολουθεί η λίστα με τους χρόνους γύρου όλων των πολιτικών μοντέλων της Ferrari στο Fiorano, από τον ταχύτερο έως τον πιο «αργό».
Τα ρεκόρ στην πίστα του Fiorano:
Ferrari F80 — 1:15.3
Ferrari SF90 XX — 1:17.3
Ferrari 849 Testarossa — 1:17.5
Ferrari 296 Speciale — 1:19.0
Ferrari SF90 Stradale — 1:19.0
Ferrari SF90 Spider — 1:19.5
LaFerrari — 1:19.7
Ferrari 812 Competizione — 1:20.0
Ferrari 296 GTB — 1:21.0
Ferrari F12tdf — 1:21.0
Ferrari 812 Superfast — 1:21.5
Ferrari 488 Pista — 1:21.5
Ferrari 296 GTS — 1:21.8
Ferrari F8 Tributo — 1:22.5
Ferrari 488 GTB — 1:23.0
Ferrari F12 Berlinetta — 1:23.0
Ferrari 458 Speciale — 1:23.5
Ferrari 458 Speciale A — 1:23.5
Ferrari 599 GTO — 1:24.0
Ferrari Enzo — 1:24.9
Ferrari 458 Italia — 1:25.0
Ferrari 599 GTB HGTE — 1:25.9
Ferrari 599 GTB — 1:26.5
Ferrari 360 Challenge Stradale — 1:26.5
Ferrari F50 — 1:27.0
Ferrari F430 — 1:27.0
Ferrari F430 Spider — 1:27.0
Ferrari F40 — 1:29.6
Ferrari 612 Scaglietti — 1:30.5
Ferrari 360 Modena — 1:31.0
Ferrari 575 Maranello — 1:31.5
Ferrari 550 Maranello — 1:32.5
Ferrari F355 — 1:34.0
Ferrari 512 TR — 1:35.0
Ferrari 456 GT — 1:35.0
Ferrari 288 GTO — 1:36.0
Ferrari 348 TB — 1:39.3
Ferrari Testarossa — 1:40.6
Φωτογραφίες: motorsportguides.com
