Fiorano: Αυτά είναι τα ταχύτερα μοντέλα στην πίστα δοκιμών της Ferrari

Η θρυλική πίστα δοκιμών της Ferrari στο Fiorano Modenese άνοιξε τις πύλες της πριν 53 χρόνια.

H πίστα δοκιμών στο Fiorano αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του θρύλου της Ferrari

Από το 1972 λειτουργεί ως η ιδιωτική πίστα δοκιμών της εταιρείας, σε απόσταση αναπνοής από το παλιό γραφείο του Enzo Ferrari

Βρίσκεται στην καρδιά του Μαρανέλο και εκεί δοκιμάζονται για δεκαετίες αγωνιστικά και μοντέλα παραγωγής της ιταλικής φίρμας

Με μήκος λίγο κάτω από 3 χιλιόμετρα, η πίστα του Fiorano είναι τεχνικά απαιτητική, με μια σχετικά μεγάλη ευθεία και στροφές που απαιτούν τόλμη και ακρίβεια. Διαθέτει και μία γέφυρα – σημείο όπου τα ταχύτερα αυτοκίνητα συχνά… απογειώνονται, λόγω της ταχύτητας και της υψομετρικής διαφοράς.

Καθώς κάθε νέο μοντέλο της Ferrari γίνεται γρηγορότερο από το προηγούμενο, η πίστα χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς. Ο Raffaele De Simone, επικεφαλής οδηγός δοκιμών της εταιρείας, είναι αυτός που συνήθως καταγράφει τους επίσημους χρόνους. Μέχρι σήμερα, το ταχύτερο μοντέλο στην πίστα είναι η F80, με χρόνο 1:15.3—κατά 4,4 δευτερόλεπτα ταχύτερη από τη LaFerrari.

Από την εμβληματική Testarossa των ‘80s μέχρι την ολοκαίνουργια 849 Testarossa που μόλις παρουσιάστηκε, ακολουθεί η λίστα με τους χρόνους γύρου όλων των πολιτικών μοντέλων της Ferrari στο Fiorano, από τον ταχύτερο έως τον πιο «αργό».

Τα ρεκόρ στην πίστα του Fiorano:

Ferrari F80 — 1:15.3 Ferrari SF90 XX — 1:17.3 Ferrari 849 Testarossa — 1:17.5 Ferrari 296 Speciale — 1:19.0 Ferrari SF90 Stradale — 1:19.0 Ferrari SF90 Spider — 1:19.5 LaFerrari — 1:19.7 Ferrari 812 Competizione — 1:20.0 Ferrari 296 GTB — 1:21.0 Ferrari F12tdf — 1:21.0 Ferrari 812 Superfast — 1:21.5 Ferrari 488 Pista — 1:21.5 Ferrari 296 GTS — 1:21.8 Ferrari F8 Tributo — 1:22.5 Ferrari 488 GTB — 1:23.0 Ferrari F12 Berlinetta — 1:23.0 Ferrari 458 Speciale — 1:23.5 Ferrari 458 Speciale A — 1:23.5 Ferrari 599 GTO — 1:24.0 Ferrari Enzo — 1:24.9 Ferrari 458 Italia — 1:25.0 Ferrari 599 GTB HGTE — 1:25.9 Ferrari 599 GTB — 1:26.5 Ferrari 360 Challenge Stradale — 1:26.5 Ferrari F50 — 1:27.0 Ferrari F430 — 1:27.0 Ferrari F430 Spider — 1:27.0 Ferrari F40 — 1:29.6 Ferrari 612 Scaglietti — 1:30.5 Ferrari 360 Modena — 1:31.0 Ferrari 575 Maranello — 1:31.5 Ferrari 550 Maranello — 1:32.5 Ferrari F355 — 1:34.0 Ferrari 512 TR — 1:35.0 Ferrari 456 GT — 1:35.0 Ferrari 288 GTO — 1:36.0 Ferrari 348 TB — 1:39.3 Ferrari Testarossa — 1:40.6

Φωτογραφίες: motorsportguides.com

