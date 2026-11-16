Φλωρίδης: Έρχεται εξορθολογισμός των προστίμων του ΚΟΚ – Δικαίωση του autotypos.gr

Έρχονται διορθώσεις στα πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, σύμφωνα με τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, λίγους μήνες μετά την έρευνά μας για τη δυσανάλογη οικονομική επιβάρυνση των Ελλήνων οδηγών

Η κυβέρνηση αναγνωρίζει πλέον επισήμως ότι υπάρχουν υπερβολές στα πρόστιμα του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και προαναγγέλλει διορθωτικές παρεμβάσεις. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, καθώς έρχεται να επιβεβαιώσει την ανάγκη επανεξέτασης των χρηματικών κυρώσεων, την οποία το Autotypos.gr είχε αναδείξει ήδη από τον Μάιο του 2026, μέσα από συγκριτική έρευνα για το πραγματικό οικονομικό βάρος των προστίμων σε σχέση με τους μισθούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Μιλώντας στη Βεργίνα Τηλεόραση, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης αποκάλυψε ότι το ζήτημα έχει ήδη απασχολήσει την κυβέρνηση και πως το επόμενο διάστημα αναμένονται αλλαγές.

«Ήδη έχει αποτυπωθεί από την ελληνική Τροχαία που είναι οι υπερβολές, τα είδε το Υπουργείο Μεταφορών αυτά, το είδαμε και προχθές στο Υπουργικό Συμβούλιο και νομίζω θα πάμε σύντομα σε έναν εξορθολογισμό για να μην υπάρχουν ακρότητες. Το έχει αναγνωρίσει η κυβέρνηση αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η τοποθέτηση αυτή έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Δεν πρόκειται απλώς για την παραδοχή ότι ορισμένα πρόστιμα είναι υψηλά, αλλά για την αναγνώριση υπερβολών που έχουν ήδη καταγραφεί από την ίδια την Τροχαία, ενώ το ζήτημα έχει φτάσει μέχρι το Υπουργικό Συμβούλιο.

Αυτό που είχαμε επισημάνει από τον Μάιο

Στις 26 Μαΐου 2026, το Autotypos.gr δημοσίευσε την έρευνα με τίτλο «Πρόστιμα ΣΟΚ στον ΚΟΚ: Τα υψηλότερα στον κόσμο βάσει μέσου μισθού!», επιχειρώντας να εξετάσει ένα ζήτημα που είχε μείνει ουσιαστικά έξω από τη δημόσια συζήτηση: όχι απλώς πόσο κοστίζει μια παράβαση, αλλά πόσο βαριά είναι η ίδια χρηματική ποινή για έναν εργαζόμενο στην Ελλάδα σε σύγκριση με έναν εργαζόμενο σε άλλη χώρα.

Μέσα από τη σύγκριση συνηθισμένων τροχαίων παραβάσεων, η έρευνά μας ανέδειξε ότι η ονομαστική αξία ενός προστίμου δεν αρκεί για να αξιολογηθεί η αυστηρότητά του. Το ουσιαστικό μέτρο σύγκρισης είναι η οικονομική δυνατότητα εκείνου που καλείται να το πληρώσει.

Άλλο πράγμα είναι ένα πρόστιμο 350 ευρώ σε μια χώρα με υψηλούς μισθούς και εντελώς διαφορετικό το ίδιο ποσό για έναν εργαζόμενο που λαμβάνει σημαντικά χαμηλότερες αποδοχές.

Είχαμε μάλιστα ξεκαθαρίσει εξαρχής ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής στους δρόμους είναι αδιαπραγμάτευτη και ότι η παραβατικότητα πρέπει να αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά. Υπάρχει όμως τεράστια διαφορά ανάμεσα σε μια ποινή του KOK που λειτουργεί αποτρεπτικά και σε μια κύρωση που μπορεί να οδηγήσει σε οικονομική εξόντωση.

Αυτή ακριβώς η διάκριση αποκτά σήμερα νέα επικαιρότητα, μετά την κυβερνητική παραδοχή ότι στο ισχύον σύστημα υπάρχουν ακρότητες.

Τι πρόκειται να αλλάξει στα πρόστιμα

Προς το παρόν δεν έχουν ανακοινωθεί συγκεκριμένες παραβάσεις για τις οποίες θα μειωθούν τα πρόστιμα, ούτε το ύψος των ενδεχόμενων μειώσεων. Ο Γιώργος Φλωρίδης μίλησε για εξορθολογισμό και σύντομες διορθώσεις, χωρίς να παρουσιάσει αναλυτικό χρονοδιάγραμμα ή νέο πίνακα κυρώσεων.

Επομένως, οι εξαγγελίες δεν συνιστούν ακόμη αλλαγή της νομοθεσίας και τα ισχύοντα πρόστιμα εξακολουθούν να εφαρμόζονται.

Υπάρχει, πάντως, μια ουσιαστική διαφορά σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες: η συζήτηση για την αναλογικότητα των χρηματικών ποινών δεν περιορίζεται πλέον στους οδηγούς ή στη δημοσιογραφική κριτική. Έχει μεταφερθεί στο εσωτερικό της κυβέρνησης.

Η θέση μας ήταν είναι και θα είναι αδιαπραγμάτευτη: η οδική ασφάλεια δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με εκπτώσεις. Εξίσου λανθασμένο, όμως, είναι να θεωρούμε ότι όσο υψηλότερο είναι ένα πρόστιμο τόσο αποτελεσματικότερη γίνεται αυτομάτως η αντιμετώπιση της παραβατικότητας. Η συχνότητα των ελέγχων, η βεβαιότητα της τιμωρίας και η αναλογικότητα των κυρώσεων αποτελούν επίσης κρίσιμες παραμέτρους.

Η μείωση του ύψους πρόστιμών αλλά και η επαναφορά της μείωσης στο μισό, σε περίπτωση έγκαιρης πληρωμής, δεν υπονομεύουν την οδική ασφάλεια.

Για το Autotypos.gr, η σημερινή εξέλιξη αποτελεί μια σημαντική επιβεβαίωση της ανάγκης για αναθεώρηση που είχε τεκμηριώσει η έρευνά μας. Το γεγονός, ότι η ίδια η κυβέρνηση αναγνωρίζει πλέον υπερβολές και προαναγγέλλει διορθώσεις δείχνει πως το ζήτημα ήταν πραγματικό και όχι απλώς μια αντίδραση των οδηγών απέναντι στις αυστηρότερες ποινές.