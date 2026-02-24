Flyover Θεσσαλονίκης: Στο 50% το έργο-δέσμευση του Πρωθυπουργού

Σε φάση πλήρους εξέλιξης βρίσκεται το εμβληματικό έργο του Flyover στη Θεσσαλονίκη, με τις εργασίες να προχωρούν πλέον με ταχύτατους ρυθμούς, έχοντας ήδη ολοκληρώσει το 50% του συνολικού αντικειμένου.

Το γεγονός ότι το πιο δύσκολο και τεχνικά απαιτητικό κομμάτι της κατασκευής έχει ήδη υλοποιηθεί, γεμίζει με αισιοδοξία τους φορείς για την έγκαιρη παράδοσή του. Πρόκειται για ένα έργο που αποτέλεσε προσωπική εξαγγελία και δέσμευση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης το 2019, ανταποκρινόμενο στην επιτακτική ανάγκη για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών της πόλης.

Σήμερα, ο Flyover αναγνωρίζεται ως μία από τις πιο σημαντικές και κρίσιμες υποδομές που έχουν κατασκευαστεί τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες στη συμπρωτεύουσα, φιλοδοξώντας να δώσει οριστική λύση στο κυκλοφοριακό πρόβλημα.

Το έργο θεωρείται το πλέον καινοτόμο στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, καθώς εφαρμόζει τη φιλοσοφία του «δρόμου πάνω στον δρόμο». Με αυτόν τον τρόπο, κατασκευάζεται ένας εναέριος αυτοκινητόδρομος χωρίς να θυσιαστούν χιλιάδες στρέμματα δάσους, διασφαλίζοντας την περιβαλλοντική βιωσιμότητα της περιοχής.

Στο τεχνικό σκέλος, ο Flyover περιλαμβάνει την αναβάθμιση 13 χιλιομέτρων υφιστάμενης οδού και την κατασκευή οκτώ χιλιομέτρων νέας υπερυψωμένης οδού. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι η συνεχόμενη γέφυρα μήκους τεσσάρων χιλιομέτρων, η οποία θα αποτελεί τη μεγαλύτερη στην Ελλάδα, ξεπερνώντας σε μήκος ακόμη και εκείνη του Ρίου-Αντιρρίου. Το πλέγμα των παρεμβάσεων συμπληρώνεται από εννέα ανισόπεδους κόμβους, οκτώ νέες γέφυρες και τρεις νέες σήραγγες.

Πέρα από την τεχνική του υπεροχή, ο Flyover έρχεται να θεραπεύσει μια «ανοιχτή πληγή» για τη Θεσσαλονίκη: την οδική ασφάλεια. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο δείκτης θνησιμότητας στην Ανατολική Περιφερειακή Οδό είναι μέχρι σήμερα δώδεκα φορές μεγαλύτερος σε σχέση με την Αττική Οδό, ενώ ο δείκτης τραυματισμών ήταν 14 φορές υψηλότερος.

Ο νέος αυτοκινητόδρομος θα αυξήσει κατακόρυφα την κυκλοφοριακή ικανότητα, με δυνατότητα εξυπηρέτησης 10.000 οχημάτων ανά ώρα και ανά κατεύθυνση, βελτιώνοντας δραστικά τους χρόνους μετακίνησης.

Με την ολοκλήρωση του έργου, το 35% της συνολικής κυκλοφορίας θα εκτρέπεται στο υπερυψωμένο επίπεδο.

Αυτό μεταφράζεται σε ευκολότερη πρόσβαση από την Ευκαρπία έως την Καλαμαριά, αλλά και ταχύτερη σύνδεση με κομβικά σημεία όπως ο ΠΑΘΕ, η Εγνατία Οδός, το αεροδρόμιο «Μακεδονία» και η Χαλκιδική. Με προϋπολογισμό που ανέρχεται στα 463 εκατομμύρια ευρώ, ο Flyover αναμένεται να παραδοθεί στους πολίτες τον Απρίλιο του 2027, αλλάζοντας οριστικά την καθημερινότητα, μειώνοντας τους ρύπους και προσφέροντας ένα ασφαλές και σύγχρονο δίκτυο μετακινήσεων για τις επόμενες γενιές.

Πηγή: EleftherosTypos.gr