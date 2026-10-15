Ford Capri και Explorer: Τι φέρνουν οι νέες εκδόσεις Collection;

Ford Capri και Explorer αποκτούν νέες limited εκδόσεις Collection με ξεχωριστή εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό, χρηματοδότηση και Ford Lease.

Η Ford εμπλουτίζει την ηλεκτρική της γκάμα με τις νέες Collection εκδόσεις των Capri και Explorer, δίνοντας στα δύο μοντέλα πιο ξεχωριστή εμφάνιση και πλουσιότερο εξοπλισμό χωρίς να αλλάζει τη βασική φιλοσοφία τους. Οι δύο limited editions ακολουθούν διαφορετική κατεύθυνση. Στο Explorer Collection η έμφαση πέφτει περισσότερο στον περιπετειώδη χαρακτήρα και στην πρακτικότητα, ενώ το Capri Collection αποκτά σαφώς πιο σπορ αισθητική, με αναφορές στον κόσμο των αγώνων.

Ford Explorer Collection με πιο περιπετειώδη χαρακτήρα

Η νέα έκδοση Explorer Collection ξεχωρίζει ήδη από το αμάξωμα, χάρη στο αποκλειστικό χρώμα Cactus Grey, το οποίο συνδυάζεται με μαύρη οροφή και σκουρόχρωμη προστατευτική ποδιά. Την εικόνα ολοκληρώνουν μαύρες ζάντες αλουμινίου 20 ιντσών και ειδικές λεπτομέρειες Ford Collection, δίνοντας στο ηλεκτρικό SUV πιο ιδιαίτερη ταυτότητα χωρίς υπερβολές.

Η ίδια λογική περνά και στο εσωτερικό. Υπάρχουν λεπτομέρειες αλουμινίου, μαύρη επένδυση οροφής και ειδικά στοιχεία Collection, ενώ τα ημιδερμάτινα σπορ καθίσματα Sensico αποκτούν ταπετσαρία Black/Orange. Οι πορτοκαλί ζώνες ασφαλείας και οι αντίστοιχες χρωματικές λεπτομέρειες στο κεντρικό ταμπλό ενισχύουν ακόμη περισσότερο τη διαφοροποίηση από τις υπόλοιπες εκδόσεις του Explorer.

Ο εξοπλισμός του Explorer Collection κινείται σε αρκετά υψηλό επίπεδο. Το κάθισμα του οδηγού είναι ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο προς 12 κατευθύνσεις, με οσφυϊκή υποστήριξη και λειτουργία μασάζ, ενώ υπάρχει και θερμαινόμενο τιμόνι.

Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται επίσης:

πανοραμική οροφή

ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών

ασύρματη φόρτιση smartphone

αεραγωγοί για τη δεύτερη σειρά καθισμάτων

ατμοσφαιρικός φωτισμός LED 10 χρωμάτων

Η πρακτικότητα ενισχύεται από εμπρός αποθηκευτικό χώρο frunk, υποδοχές για διαχωριστικό σκύλου και αναδιπλούμενο δίχτυ συγκράτησης αποσκευών.

Το Ford Explorer Collection προσφέρεται τόσο με κίνηση στους πίσω τροχούς όσο και με τετρακίνηση. Η τετρακίνητη έκδοση AWD διαθέτει στάνταρ κοτσαδόρο και μπορεί να ρυμουλκήσει φορτίο έως 1.800 kg.

Ford Capri Collection με πιο σπορ διάθεση

Εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα έχει το νέο Capri Collection. Η Ford επέλεξε εδώ να κινηθεί περισσότερο προς τη σπορ πλευρά του ηλεκτρικού crossover, με το αποκλειστικό χρώμα Tribute Blue να αποτελεί το βασικό στοιχείο της εξωτερικής του ταυτότητας. Προαιρετικά μπορούν να προστεθούν μαύρες ρίγες στην οροφή, ενώ πίσω υπάρχει μεγαλύτερη αεροτομή.

Την εικόνα συμπληρώνουν μαύρες ζάντες 21 ιντσών, καθώς και εξωτερικοί καθρέπτες με φωτισμό εδάφους που προβάλλει το λογότυπο Capri. Οι ειδικές λεπτομέρειες Ford Collection ολοκληρώνουν μια εμφάνιση αρκετά πιο επιθετική από εκείνη των συμβατικών εκδόσεων.

Αντίστοιχα διαφοροποιημένη είναι και η καμπίνα του Capri Collection. Οι λεπτομέρειες αλουμινίου και η μαύρη επένδυση οροφής συνδυάζονται με ατμοσφαιρικό φωτισμό LED 10 χρωμάτων, ενώ τα σπορ καθίσματα Sensico αποκτούν ειδική ταπετσαρία Collection σε Black Onyx. Εδώ, τη θέση των πορτοκαλί λεπτομερειών του Explorer παίρνουν οι μπλε ζώνες ασφαλείας, σε συνδυασμό με επιμέρους στοιχεία που έχουν σχεδιαστεί με έμπνευση από αγωνιστικά αυτοκίνητα. Το ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού διαθέτει και εδώ 12 κατευθύνσεις ρύθμισης, οσφυϊκή υποστήριξη και μασάζ, ενώ στον εξοπλισμό υπάρχει θερμαινόμενο τιμόνι. Πίσω συναντάμε κεντρικό υποβραχιόνιο με ποτηροθήκες και θήκη για συσκευή.

Η σπορ εμφάνιση δεν σημαίνει ότι η Ford έχει παραμελήσει την καθημερινή χρήση. Η ηλεκτρική πόρτα του χώρου αποσκευών διευκολύνει την πρόσβαση στο πορτμπαγκάζ, ενώ οι επιβάτες της δεύτερης σειράς διαθέτουν ξεχωριστούς αεραγωγούς.

Έτσι, η έκδοση Collection έρχεται περισσότερο ως ένας συνδυασμός ειδικής αισθητικής και αναβαθμισμένου εξοπλισμού, χωρίς να θυσιάζει τα στοιχεία άνεσης και πρακτικότητας πάνω στα οποία βασίζεται το ηλεκτρικό Capri.

Τι χρηματοδότηση προσφέρει η Ford

Οι νέες Collection εκδόσεις συνοδεύονται από τρεις διαφορετικές επιλογές χρηματοδότησης για ιδιώτες. Η πρώτη προσφέρει επιτόκιο 0,9%, με προκαταβολή από 40% και διάρκεια αποπληρωμής έως 36 μήνες. Υπάρχει επίσης πρόγραμμα με επιτόκιο 4,99%, το οποίο μειώνει σημαντικά την απαιτούμενη προκαταβολή, ξεκινώντας από 10%, ενώ η διάρκεια μπορεί να φτάσει έως τους 84 μήνες.

Για όσους διαθέτουν ήδη Ford υπάρχει το πρόγραμμα Ford Loyal+, με:

0% επιτόκιο

προκαταβολή από 40%

διάρκεια έως 60 μήνες

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά σε υφιστάμενους κατόχους αυτοκινήτου Ford.

Και μέσω Ford Lease για εταιρικούς πελάτες

Για τις επιχειρήσεις και τους εταιρικούς πελάτες, τόσο το Explorer Collection όσο και το Capri Collection μπορούν να αποκτηθούν μέσω Ford Lease. Η λύση αφορά μακροχρόνια μίσθωση με μηνιαίο μίσθωμα και απευθύνεται κυρίως σε εταιρείες που θέλουν να εντάξουν αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα στον στόλο τους χωρίς την κλασική διαδικασία αγοράς.

Εγγύηση 8 ετών για τα ηλεκτρικά Ford

Ιδιαίτερη σημασία έχει και το πακέτο κάλυψης που συνοδεύει τα αμιγώς ηλεκτρικά επιβατικά Ford. Μέσω της Ford Protect, όλα τα αμιγώς ηλεκτρικά επιβατικά μοντέλα της εταιρείας καλύπτονται από εγγύηση:

8 ετών ή 100.000 km, όποιο από τα δύο συμπληρωθεί πρώτο.

Για την μπαταρία υψηλής τάσης και τα υπόλοιπα εξαρτήματα υψηλής τάσης, το όριο χιλιομέτρων αυξάνεται σημαντικά. Η κάλυψη φτάνει τα:

8 χρόνια ή 160.000 km, όποιο επέλθει πρώτο.

Πρόκειται για σημαντική παράμετρο ειδικά σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, καθώς η μπαταρία αποτελεί ένα από τα ακριβότερα επιμέρους συστήματα του οχήματος και η πολυετής κάλυψη μειώνει αρκετά την αβεβαιότητα γύρω από τη μακροχρόνια κατοχή.

Τι κρατάμε;