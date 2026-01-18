Ford Mustang Dark Horse SC: H GTD που δεν κοστίζει μία περιουσία;

Μια Mustang GTD για τους «κοινούς θνητούς» ετοιμάζει η Ford και την ονομάζει Dark Horse SC

Μια εξαιρετική πρόταση για όσους μαγεύτηκαν από την επιβλητική Mustang GTD ετοιμάζει η Ford, μια έκδοση του θρυλικού «αλόγου» που απέδειξε πρόσφατα την αξία του στο Nurburgring, αλλά η τιμή των περίπου 325.000 δολαρίων παραπέμπει περισσότερο σε supercar.

Η νέα Mustang Dark Horse SC κλέβει λίγη από τη «μαγεία» και τις επιδόσεις της GTD και τις προσφέρει σε ένα άκρως πιο προσιτό πακέτο.

Ότι ζητάς χωρίς τιμή supercar

H νέα Dark Horse SC του 2026 είναι μια ολοκαίνουργια έκδοση της Mustang που διαθέτει μερικά από τα καλύτερα χαρακτηριστικά της GTD και ξεχνά κάποια από τα χειρότερα, όπως για παράδειγμα… η τιμή. Η νέα έκδοση τροφοδοτείται από τον ίδιο supercharged V8 κινητήρα 5,2 λίτρων της GTD, ο οποίος συνδυάζεται με ένα αυτόματο κιβώτιο DCT διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων.

Η Ford δεν έχει αποκαλύψει ακόμα την ισχύ του κινητήρα σε αυτή του τη μορφή, ωστόσο, αυτή αναμένεται να είναι κάπου ανάμεσα στους 815 ίππους της GTD και τους περίπου 500 της Dark Horse.

Το αυτοκίνητο αναπτύσσεται δίπλα στην GTD και το αγωνιστικό GT3 της Ford στην πίστα Sebring και Virginia International Raceway, από τα οποία δανείζεται εξαρτήματα που εστιάζουν στην πίστα όπως, φρένα Brembo με κεραμικούς δίσκους, σφυρήλατους συνδέσμους ανάρτησης, μπάρα θόλων από μαγνήσιο και αμορτισέρ MagneRide τελευταίας γενιάς.

Όλα τα παραπάνω συμπεριλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό, αλλά το Track Pack μπορεί να κάνει τη νέα Mustang Dark Horse SC ακόμα πιο «ετοιμοπόλεμη», προσθέτοντας τροχούς από ανθρακονήματα, ελαστικά Michelin Pilot Cup 2 R και τις απαραίτητες αεροδυναμικές βελτιώσεις. Η προαιρετική αεροτομή παράγει 281 κιλά κάθετης δύναμης στα 290 χλμ./ώρα, ενώ το αλουμινένιο καπό βελτιώνει αισθητά την ψύξη του επιβλητικού V8.

Συνολικά, το Track Pack «κόβει» περίπου 68 κιλά έξτρα βάρους από τη Mustang Dark Horse SC.

Εσωτερικό με «αέρα» GTD

Η νέα Dark Horse SC δανείζεται αρκετά στοιχεία από την κορυφαία GTD και στο εσωτερικό, ξεκινώντας από το τιμόνι flat-bottom με ενσωματωμένους χειρισμούς, ενώ δεν λείπουν οι επενδύσεις από ανθρακονήματα και Alcantara. Τα καθίσματα Recaro είναι στις προαιρετικές επιλογές, ενώ το Track Pack αφαιρεί εντελώς τα πίσω καθίσματα για εξοικονόμηση βάρους.

Η Ford έχει ενσωματώσει ένα σύστημα traction control με 5 επιλέξιμα επίπεδα, το οποίο μπορεί να απενεργοποιηθεί και πλήρως.

