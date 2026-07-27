Ford Ranger: Diesel ή Plug-in hybrid είναι καλύτερο;

Το Ford Ranger συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς στην κατηγορία των pick-up, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, προσφέροντας πλέον στους υποψήφιους αγοραστές δύο διαφορετικές επιλογές συστήματος κίνησης

Το Ford Ranger προσφέρεται πλέον σε εκδόσεις για κάθε ανάγκη, με την γκάμα να περιλαμβάνει τον γνωστό V6 EcoBlue diesel 3,0 λίτρων, αλλά και τη νέα Plug-in Hybrid έκδοση, δίνοντας τη δυνατότητα επιλογής ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε επαγγελματία ή ιδιώτη.

Παρά τις διαφορετικές τεχνολογίες, και οι δύο εκδόσεις διατηρούν τα βασικά χαρακτηριστικά που έχουν καθιερώσει το Ranger στην αγορά: αξιοπιστία, μεγάλες δυνατότητες μεταφοράς και ρυμούλκησης, αλλά και εκτός δρόμου επιδόσεις.

Diesel για μεγάλες αποστάσεις, PHEV για χαμηλότερο κόστος χρήσης

Ο V6 EcoBlue diesel απευθύνεται κυρίως σε όσους διανύουν καθημερινά μεγάλες αποστάσεις ή χρησιμοποιούν το Ranger σε απαιτητικές επαγγελματικές συνθήκες. Ο κινητήρας συνδυάζει χαμηλή κατανάλωση με την ευκολία του γρήγορου ανεφοδιασμού, ενώ αποδίδει 240 ίππους και 600 Nm ροπής.

Στην άλλη πλευρά βρίσκεται το νέο Ford Ranger Plug-in Hybrid, το οποίο συνδυάζει τον βενζινοκινητήρα EcoBoost 2,3 λίτρων με ηλεκτροκινητήρα ισχύος 75 kW. Η συνδυαστική απόδοση φτάνει τους 281 ίππους, ενώ η μέγιστη ροπή αγγίζει τα 697 Nm.

Το σημαντικό πλεονέκτημα της PHEV έκδοσης είναι η δυνατότητα αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης για έως 50 χιλιόμετρα, καλύπτοντας τις περισσότερες καθημερινές διαδρομές χωρίς κατανάλωση καυσίμου. Η φόρτιση μπορεί να πραγματοποιηθεί ακόμη και σε απλή οικιακή πρίζα, συμβάλλοντας στη μείωση του συνολικού κόστους χρήσης.

Και στις δύο περιπτώσεις, η μετάδοση της κίνησης γίνεται μέσω του αυτόματου κιβωτίου 10 σχέσεων της Ford.

Εσωτερικό με προσανατολισμό στην άνεση

Η καμπίνα του Ranger υιοθετεί στοιχεία που παραπέμπουν περισσότερο σε SUV, με ποιοτικά υλικά, προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού και σύγχρονες δυνατότητες συνδεσιμότητας. Έτσι, το μοντέλο φιλοδοξεί να καλύψει όχι μόνο τις ανάγκες της εργασίας αλλά και της καθημερινής μετακίνησης.

Το νέο Ford Ranger διατίθεται στην ελληνική αγορά με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect, ενώ συνοδεύεται και από προνομιακό πρόγραμμα χρηματοδότησης με επιτόκιο από 2,99%.

Ίδιες δυνατότητες εκτός δρόμου και στη ρυμούλκηση

Ανεξάρτητα από το σύστημα κίνησης, το Ranger διατηρεί τον χαρακτήρα που το έχει καθιερώσει στην κατηγορία των pick-up. Και οι δύο εκδόσεις διαθέτουν τετρακίνηση, δυνατότητα επιλογής κοντών σχέσεων, καθώς και κλείδωμα κεντρικού και πίσω διαφορικού, προσφέροντας υψηλά επίπεδα πρόσφυσης σε δύσκολες εκτός δρόμου συνθήκες.

Η Plug-in Hybrid έκδοση προσθέτει ακόμη ένα πλεονέκτημα, καθώς μπορεί να κινηθεί σχεδόν αθόρυβα σε φυσικό περιβάλλον, ενώ διαθέτει και το σύστημα Pro Power Onboard, μέσω του οποίου το όχημα λειτουργεί ως φορητή πηγή ηλεκτρικής ενέργειας για εργαλεία και εξοπλισμό.

Στον τομέα της ρυμούλκησης, τόσο το diesel όσο και το Plug-in Hybrid μπορούν να ρυμουλκήσουν έως 3.500 κιλά (με φρένα), καλύπτοντας τις απαιτήσεις τόσο επαγγελματικής όσο και ιδιωτικής χρήσης.