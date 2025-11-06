quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ford Ranger με 281 ίππους, καίει 3,4 lt/100km και έχει 6 χρόνια δωρεάν service. Αλήθεια!

ΠΕΜΠΤΗ | 06.11.2025
Κώστας Γαμβρούλης
ford-ranger-me-281-ippous-kaiei-34-lt-100km-kai-echei-6-chronia-dorean-service-alitheia-782159

Το νέο Ford Ranger Plug-in Hybrid κάνει πρεμιέρα στην ελληνική αγορά, ως το μοναδικό υβριδικό pick-up στην Ευρώπη, με στόχο να συνδυάσει οικονομία καυσίμου, δύναμη και επαγγελματική ευελιξία

To νέο Ranger επιδιώκει να προσελκύσει επαγγελματίες που ζητούν περισσότερη απόδοση με μικρότερο κόστος χρήσης, προτείνοντας ένα όχημα που μπορεί να κινηθεί αμιγώς ηλεκτρικά και να προσφέρει παράλληλα υψηλή ικανότητα ρυμούλκησης και φόρτωσης — χαρακτηριστικά-κλειδιά για όσους χρειάζονται πραγματική χρηστικότητα.

Εξοικονόμηση και ισχύς

Το Ranger Plug-in Hybrid αποδίδει 281 ίππους και 697 Nm ροπής, συνδυάζοντας τον γνωστό βενζινοκινητήρα 2.3 EcoBoost με έναν ηλεκτροκινητήρα 75 kW και μπαταρία 11,8 kWh. Η ηλεκτρική αυτονομία φτάνει τα 50 χιλιόμετρα, αρκετή για την καθημερινή μετακίνηση, ενώ η κατανάλωση περιορίζεται σε μόλις 3,4 λίτρα/100 χλμ. — τιμή εντυπωσιακή για ένα pick-up αυτού του μεγέθους.

Η συνολική απόδοση το καθιστά ισχυρότερο ακόμη και από το Ranger 3.0 V6 diesel, επιβεβαιώνοντας ότι η εξηλεκτρισμένη τεχνολογία δεν σημαίνει συμβιβασμούς στην ισχύ ή στη δύναμη ρυμούλκησης.

Εύκολη απόκτηση και 6 χρόνια δωρεάν σέρβις

Η Ford συνοδεύει το νέο Ranger με προγράμματα χρηματοδότησης Ford Finance (επιτόκιο 2,99%, προκαταβολή 20%, έως 48 δόσεις), ενώ προσφέρει και τη λύση Ford Lease για μακροχρόνια μίσθωση, με μηνιαίο μίσθωμα από 474 ευρώ.

Για όσους κινηθούν άμεσα, έως το τέλος της χρονιάς, η εταιρεία προσφέρει δωρεάν συντήρηση για 6 χρόνια, εξασφαλίζοντας ελάχιστο λειτουργικό κόστος και πλήρη κάλυψη από το επίσημο δίκτυο της Ford.

Pick-up με ηλεκτρικό μέλλον

Το νέο Ranger Plug-in Hybrid σηματοδοτεί τη μετάβαση της Ford σε μια εποχή εξηλεκτρισμένων επαγγελματικών οχημάτων, όπου η τεχνολογία δεν περιορίζει τη δύναμη αλλά την εξελίσσει. Με το γνωστό σασί, την ανθεκτικότητα και την πρακτικότητα του Ranger, το υβριδικό μοντέλο έρχεται να αναδιαμορφώσει την αγορά των pick-up στην Ευρώπη — και να δείξει ότι η «δύναμη» μπορεί πλέον να συνδυάζεται με πραγματική αποδοτικότητα.

Τι κρατάμε

  • Το πρώτο εξηλεκτρισμένο pick-up της Ευρώπης διατίθεται πλέον και στην Ελλάδα.
  • Συνδυάζει κινητήρα 2.3 EcoBoost και ηλεκτροκινητήρα 75 kW με 281 PS.
  • Κατανάλωση 3,4 lt/100 km και ηλεκτρική αυτονομία έως 50 km.
  • Ευέλικτη χρηματοδότηση ή μίσθωση και δωρεάν service για 6 χρόνια.
  • Πραγματική απόδειξη ότι η υβριδική τεχνολογία δεν σημαίνει συμβιβασμούς στις επιδόσεις.

Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
