Ford: Το θρυλικό SUV που θα αντικαταστήσει το Focus στην Ευρώπη

Ένα θρυλικό «αμερικανικό» μοντέλο θα προσαρμοστεί στα ευρωπαϊκά πρότυπα αντικαθιστώντας ένα πολύ γνωστό αυτοκίνητο της Ford

Αν μη τι άλλο, έχουν μεγάλο ενδιαφέρον τα «δάνεια» στα πλαίσια της παγκοσμιοποιημένης αγοράς. Η Ford λοιπόν, ετοιμάζει ένα νέο μέλος στην οικογένεια των γνωστών στις ΗΠΑ, Bronco, αυτή τη φορά όμως, ειδικά σχεδιασμένο για την ευρωπαϊκή αγορά.

Το μοντέλο θα παραχθεί στο εργοστάσιο της Βαλένθια στην Ισπανία από το 2027, δίπλα στο Kuga, και θα συνδυάζει την τραχιά αισθητική του αμερικανικού θρύλου με σύγχρονες υβριδικές τεχνολογίες. Η στρατηγική αυτή εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια της Ford να μεταφέρει την αμερικανική της κληρονομιά στην Ευρώπη, όπως έχει ήδη κάνει με την Mustang και το ηλεκτρικό Mach-E.

Το νέο Bronco θα τοποθετηθεί ανάμεσα στο Kuga και το μικρότερο Puma, καλύπτοντας το κενό που άφησε η διακοπή παραγωγής του Focus και προσφέροντας μια πιο σκληροτράχηλη εναλλακτική για τους Ευρωπαίους οδηγούς.

Σχεδίαση, πλατφόρμα και τεχνολογία

Παρότι δεν θα μοιράζεται την ίδια βάση με το Bronco Sport που πωλείται στις ΗΠΑ, το νέο ευρωπαϊκό Bronco θα υιοθετεί το χαρακτηριστικό τετραγωνισμένο προφίλ και τις στιβαρές γραμμές που αποτελούν σήμα κατατεθέν της οικογένειας. Θα βασίζεται στην πλατφόρμα C2 της Ford, την ίδια που χρησιμοποιείται σε μοντέλα όπως το Kuga.

Η γκάμα κινητήρων θα περιλαμβάνει plug-in hybrid έκδοση, ενώ εξετάζεται και η προσθήκη ενός απλού υβριδικού συστήματος. Αντίθετα, μια αμιγώς ηλεκτρική εκδοχή δεν φαίνεται πιθανή, καθώς η εταιρεία έχει απογοητευτεί από τις χαμηλές πωλήσεις των Capri και Explorer EV. Με αυτόν τον τρόπο, η Ford επιχειρεί να προσφέρει ένα SUV με χαρακτήρα και παράλληλα να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής αγοράς για ηλεκτροποιημένες λύσεις χωρίς να επενδύσει σε πλήρη ηλεκτροκίνηση.

Ανταγωνισμός και προοπτικές

Το νέο Bronco θα βρεθεί αντιμέτωπο με μοντέλα όπως η επόμενη γενιά του Jeep Compass και το αναμενόμενο Dacia Bigster, SUV που συνδυάζουν σκληροτράχηλη εικόνα με προσιτή τιμή. Δεν στοχεύει να ανταγωνιστεί premium προτάσεις όπως οι μικρότερες εκδόσεις του Land Rover Defender ή της Mercedes G-Class, αλλά να προσφέρει μια πιο προσιτή και πρακτική εναλλακτική.

Η παραγωγή του στη Βαλένθια θα δώσει νέα ώθηση στο εργοστάσιο της Ford στην Ισπανία, το οποίο σήμερα κατασκευάζει το Kuga και έχει χάσει δυναμική μετά την κατάργηση των Mondeo και S-Max. Με το νέο Bronco, η Ford φιλοδοξεί να ενισχύσει την παρουσία της στην Ευρώπη και να καλύψει το κενό στην γκάμα της, προσφέροντας ένα SUV που συνδυάζει αμερικανικό DNA με ευρωπαϊκή προσαρμογή.

Η φωτογραφία του θέματος είναι προϊόν ψηφιακής επεξεργασίας και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα

Τι κρατάμε;

Η Ford θα λανσάρει ένα μικρότερο Bronco ειδικά για την Ευρώπη το 2027

Η παραγωγή θα γίνει στη Βαλένθια, δίπλα στο Kuga

Θα διαθέτει plug-in hybrid και πιθανώς απλό υβριδικό κινητήρα, όχι όμως αμιγώς ηλεκτρικό

Σχεδιαστικά θα υιοθετεί το boxy προφίλ της οικογένειας Bronco

Ανταγωνιστές του θα είναι το Jeep Compass και το Dacia Bigster στην κατηγορία των compact SUV

