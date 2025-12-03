quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ford: Το θρυλικό SUV που θα αντικαταστήσει το Focus στην Ευρώπη

ΤΕΤΑΡΤΗ | 03.12.2025
Κώστας Γαμβρούλης
ford-to-thryliko-suv-pou-tha-antikatastisei-to-focus-stin-evropi-785216

Ένα θρυλικό «αμερικανικό» μοντέλο θα προσαρμοστεί στα ευρωπαϊκά πρότυπα αντικαθιστώντας ένα πολύ γνωστό αυτοκίνητο της Ford

Αν μη τι άλλο, έχουν μεγάλο ενδιαφέρον τα «δάνεια» στα πλαίσια της παγκοσμιοποιημένης αγοράς. Η Ford λοιπόν, ετοιμάζει ένα νέο μέλος στην οικογένεια των γνωστών στις ΗΠΑ, Bronco, αυτή τη φορά όμως, ειδικά σχεδιασμένο για την ευρωπαϊκή αγορά.

Το μοντέλο θα παραχθεί στο εργοστάσιο της Βαλένθια στην Ισπανία από το 2027, δίπλα στο Kuga, και θα συνδυάζει την τραχιά αισθητική του αμερικανικού θρύλου με σύγχρονες υβριδικές τεχνολογίες. Η στρατηγική αυτή εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια της Ford να μεταφέρει την αμερικανική της κληρονομιά στην Ευρώπη, όπως έχει ήδη κάνει με την Mustang και το ηλεκτρικό Mach-E.

Το νέο Bronco θα τοποθετηθεί ανάμεσα στο Kuga και το μικρότερο Puma, καλύπτοντας το κενό που άφησε η διακοπή παραγωγής του Focus και προσφέροντας μια πιο σκληροτράχηλη εναλλακτική για τους Ευρωπαίους οδηγούς.

Σχεδίαση, πλατφόρμα και τεχνολογία

Παρότι δεν θα μοιράζεται την ίδια βάση με το Bronco Sport που πωλείται στις ΗΠΑ, το νέο ευρωπαϊκό Bronco θα υιοθετεί το χαρακτηριστικό τετραγωνισμένο προφίλ και τις στιβαρές γραμμές που αποτελούν σήμα κατατεθέν της οικογένειας. Θα βασίζεται στην πλατφόρμα C2 της Ford, την ίδια που χρησιμοποιείται σε μοντέλα όπως το Kuga.

Το Ford Bronco Sport είναι πιο πιθανό να αποτελέσει την σχεδιαστική βάση από την οποία θα προέλθει η «εξευρωπαϊσμένη» έκδοση

Η γκάμα κινητήρων θα περιλαμβάνει plug-in hybrid έκδοση, ενώ εξετάζεται και η προσθήκη ενός απλού υβριδικού συστήματος. Αντίθετα, μια αμιγώς ηλεκτρική εκδοχή δεν φαίνεται πιθανή, καθώς η εταιρεία έχει απογοητευτεί από τις χαμηλές πωλήσεις των Capri και Explorer EV. Με αυτόν τον τρόπο, η Ford επιχειρεί να προσφέρει ένα SUV με χαρακτήρα και παράλληλα να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής αγοράς για ηλεκτροποιημένες λύσεις χωρίς να επενδύσει σε πλήρη ηλεκτροκίνηση.

Ανταγωνισμός και προοπτικές

Το νέο Bronco θα βρεθεί αντιμέτωπο με μοντέλα όπως η επόμενη γενιά του Jeep Compass και το αναμενόμενο Dacia Bigster, SUV που συνδυάζουν σκληροτράχηλη εικόνα με προσιτή τιμή. Δεν στοχεύει να ανταγωνιστεί premium προτάσεις όπως οι μικρότερες εκδόσεις του Land Rover Defender ή της Mercedes G-Class, αλλά να προσφέρει μια πιο προσιτή και πρακτική εναλλακτική.

Η παραγωγή του στη Βαλένθια θα δώσει νέα ώθηση στο εργοστάσιο της Ford στην Ισπανία, το οποίο σήμερα κατασκευάζει το Kuga και έχει χάσει δυναμική μετά την κατάργηση των Mondeo και S-Max. Με το νέο Bronco, η Ford φιλοδοξεί να ενισχύσει την παρουσία της στην Ευρώπη και να καλύψει το κενό στην γκάμα της, προσφέροντας ένα SUV που συνδυάζει αμερικανικό DNA με ευρωπαϊκή προσαρμογή.

Η φωτογραφία του θέματος είναι προϊόν ψηφιακής επεξεργασίας και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα 

Τι κρατάμε;

  • Η Ford θα λανσάρει ένα μικρότερο Bronco ειδικά για την Ευρώπη το 2027
  • Η παραγωγή θα γίνει στη Βαλένθια, δίπλα στο Kuga
  • Θα διαθέτει plug-in hybrid και πιθανώς απλό υβριδικό κινητήρα, όχι όμως αμιγώς ηλεκτρικό
  • Σχεδιαστικά θα υιοθετεί το boxy προφίλ της οικογένειας Bronco
  • Ανταγωνιστές του θα είναι το Jeep Compass και το Dacia Bigster στην κατηγορία των compact SUV

Όλες οι ειδήσεις

Ανανεωμένη Toyota Corolla: Αναλυτικά εκδόσεις και τιμές στην Ελλάδα

Το νέο οικογενειακό SUV της Skoda που σαρώνει – 100.000 αυτοκίνητα σε ένα χρόνο

Αυξάνονται οι τιμές στα διόδια στην Ελλάδα από 1η Ιανουαρίου 2026 – Αναλυτικά τα ποσά

Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
Πρόσφατες Ειδήσεις