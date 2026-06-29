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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Φόρος με το… μέτρο: Έτσι τα αυτοκίνητα θα σταματήσουν να «παχαίνουν»

ΔΕΥΤΕΡΑ | 29.06.2026
Autotypos Team
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Οι εταιρείες κάνουν τα αυτοκίνητά τους όλο και πιο μεγάλα κάθε χρόνο και σε λίγο οι θέσεις πάρκινγκ θα είναι… είδος υπό εξαφάνιση στην Ευρώπη

Πάνε οι καιροί που στους δρόμους της Ευρώπης κυριαρχούσαν μικρά αυτοκίνητα που είχαν σχεδιαστεί με στόχο να κάνουν πιο εύκολη τη ζωή του οδηγού όταν αυτός/αυτή κινείται μέσα στην πόλη. Τα «Polάκια» και τα «Smartάκια» έχουν δώσει τη θέση τους σε σχεδόν… διπλάσια σε μέγεθος SUV και Crossover, με τη χώρα μας να μην αποτελεί εξαίρεση σε αυτό το trend. Αντίθετα, οι δρόμοι της Ελλάδος έχουν κι αυτοί γεμίσει ασφυκτικά με μεγάλα αυτοκίνητα, με τις θέσεις πάρκινγκ να λιγοστεύουν, τα καύσιμα να «εξατμίζονται» και τους ευάλωτους χρήστες του δρόμου να πληρώνουν το μεγαλύτερο τίμημα.

Ευρωπαίοι ερευνητές δημοσίευσαν τα αρκετά ανησυχητικά ευρήματά τους, προτείνοντας έναν τρόπο να μπει η αυτοκινητοβιομηχανία σε… «δίαιτα»: φορολογία βασισμένη στο μέγεθος.

Το φαινόμενο «Carspreading»

Η μελέτη των οργανισμών Transport & Environment (T&E) και Clean Cities εξετάζει το φαινόμενο που οι ερευνητές αποκαλούν «carspreading», δηλαδή τη σταδιακή αύξηση των διαστάσεων των αυτοκινήτων που πωλούνται στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα νέα αυτοκίνητα γίνονται κατά μέσο όρο 1,2 εκατοστά μακρύτερα και 0,5 εκατοστά ψηλότερα κάθε χρόνο.

Παράλληλα, προηγούμενες μελέτες της T&E έχουν δείξει ότι τόσο το πλάτος όσο και το ύψος του καπό αυξάνονται επίσης περίπου 0,5 εκατοστά ετησίως. Η τάση αυτή, η οποία συνεχίζεται αδιάκοπα από το 2000, δεν επηρεάζει μόνο το στιλ ή τις προτιμήσεις των καταναλωτών, αλλά ενδέχεται να έχει σημαντικές συνέπειες για την ασφάλεια, τη στάθμευση και την κατανάλωση ενέργειας.

Τα μεγάλα αυτοκίνητα και τα προβλήματα που δημιουργούν

Κι ενώ οι εταιρείες συνεχίζουν ακάθεκτες να προσφέρουν όλο και πιο μεγάλα αυτοκίνητα, οι ερευνητές λένε πως αυτό το φαινόμενο δημιουργεί προβλήματα σε τρεις βασικούς τομείς: Στο παρκάρισμα, στην κατανάλωση καυσίμου και στην ασφάλεια πεζών και λοιπών χρηστών του δρόμου. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι αν τα αυτοκίνητα συνεχίσουν να μεγαλώνουν, οι πόλεις θα μπορούσαν να χάσουν από 8,5% έως 14% των χώρων στάθμευσης στους δρόμους μέχρι το 2040.

Συγκεκριμένα, το Λονδίνο και το Βερολίνο προβλέπεται να χάσουν περίπου 100.000 θέσεις στάθμευσης.

Μεγάλα αυτοκίνητα

Τα μεγαλύτερα αυτοκίνητα συνήθως ζυγίζουν περισσότερο και καταναλώνουν περισσότερη ενέργεια, είτε είναι βενζινοκίνητα είτε ηλεκτρικά. Η T&E εκτιμά ότι ο ευρωπαϊκός στόλος ηλεκτρικών οχημάτων θα χρειάζεται 22,5 TWh επιπλέον ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως μέχρι το 2040 αν συνεχιστεί η σημερινή τάση, ποσότητα που αντιστοιχεί στην παραγωγή περίπου 1.500 χερσαίων ανεμογεννητριών.

Παράλληλα, υπολογίζεται ότι θα καταναλωθούν περισσότερα από 100 εκατομμύρια επιπλέον βαρέλια εισαγόμενου πετρελαίου στο ίδιο διάστημα.

Το τελευταίο και πιο σημαντικό πρόβλημα που δημιουργούν τα μεγάλα αυτοκίνητα αφορά την ασφάλεια των ευάλωτων χρηστών του δρόμου, με τον εν λόγω τομέα να αποτελεί βασικό κομμάτι της έρευνας. Αυτή αναφέρει ότι το μεγαλύτερο ύψος του εμπρός μέρους των αυτοκινήτων συνδέεται με σοβαρότερους τραυματισμούς σε πεζούς και ποδηλάτες, με τους ερευνητές υπολογίζουν ότι η συνέχιση της σημερινής τάσης θα μπορούσε να οδηγήσει σε περίπου 2.570 επιπλέον θανάτους ευάλωτων χρηστών του δρόμου μέχρι το 2040.

Μεγάλα αυτοκίνητα

Δύο διαφορετικά σενάρια για το μέλλον

Η μελέτη εξετάζει δύο πιθανά σενάρια μέχρι το 2040:

1) Συνέχιση της σημερινής τάσης, με ολοένα μεγαλύτερα SUV και crossover να κυριαρχούν στις πωλήσεις, ή

2) «Right-sizing», δηλαδή σταδιακή επιστροφή των μέσων διαστάσεων των αυτοκινήτων στα επίπεδα της περιόδου 2010-2015.

Η έκθεση προτείνει μια σειρά μέτρων με στόχο τον περιορισμό του φαινομένου του Carspreading:

  • Ανώτατο ύψος καπό στα 85 εκατοστά
  • Ανώτατο πλάτος οχήματος στα 192 εκατοστά
  • Φόρους που θα συνδέονται άμεσα με τις διαστάσεις του αυτοκινήτου
  • Τέλη στάθμευσης ανάλογα με το μέγεθος του αυτοκινήτου
  • Οικονομικά κίνητρα για μικρότερα οχήματα μήκους κάτω από 4,2 μέτρα

Τρακάρισμα πάρκινγκ

Το αν αυτές οι προτάσεις θα υιοθετηθούν παραμένει αβέβαιο. Οι καταναλωτές τα τελευταία είκοσι χρόνια έχουν στραφεί μαζικά προς τα SUV και τα Crossover, ενώ οι αυτοκινητοβιομηχανίες αποκομίζουν συνήθως μεγαλύτερα κέρδη από τα μεγαλύτερα οχήματα.

Έτσι, όπως επισημαίνει η μελέτη, το πραγματικό ερώτημα ίσως δεν είναι αν μπορούν να κατασκευαστούν μικρότερα αυτοκίνητα, αλλά αν οι εταιρείες θέλουν να τα ξαναβάλουν στο επίκεντρο.

Πηγή: Carscoops.com

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Tags
#Crossover#SUV#Ελλάδα#Ευρώπη#καύσιμα#πάρκινγκ
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