Φωτιά σε ηλεκτρικό Xiaomi στην Κίνα: Νεκρός ο οδηγός – Δεν κατάφεραν να τον βγάλουν οι περαστικοί (video)

Ηλεκτρικό hypercar έπιασε φωτιά υπό άγνωστες συνθήκες στην Κίνα – Δεν κατάφεραν να σώσουν τον οδηγό οι περαστικοί.

Σάλο έχει προκαλέσει νέο περιστατικό με ηλεκτρικό αυτοκίνητο να πιάνει φωτιά. Αυτή τη φορά επρόκειτο για το ακραίο hypercar, Xiaomi SU7 Ultra, το οποίο ανέβηκε στην 4η θέση των ρεκόρ γύρου στο Nurburgring πρόσφατα, κι ένα από τα γρηγορότερα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν σε δημόσιο δρόμο. Το SU7 Ultra τυλίχθηκε στις φλόγες υπό άγνωστες ακόμα συνθήκες, με τον οδηγό του να παγιδεύεται μέσα και περαστικούς να κάνουν απέλπιδες προσπάθειες να τον σώσουν.

Δεν άνοιγαν οι πόρτες

Στο σύντομο βίντεο μπορούμε να δούμε το ηλεκτρικό hypercar να είναι σταματημένο στη μέση του δρόμου μετά από ατύχημα και να έχει πιάσει φωτιά ενώ περαστικοί προσπαθούν να βοηθήσουν τον οδηγό που έχει εγκλωβιστεί μέσα, αλλά μάταια. Οι πόρτες του SU7 δεν άνοιγαν, με τους άνδρες να προσπαθούν να σπάσουν το τζάμι του οδηγού για να καταφέρουν να τον σώσουν.

Άγνωστο παραμένει το αν οι περαστικοί δεν κατάφεραν να ανοίξουν τις πόρτες λόγω της αυξημένης θερμοκρασίας, ή το αν ήταν κλειδωμένες. Το τζάμι δεν έσπαγε ούτε με μπουνιές, ούτε με κλωτσιές, με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τη ζωή του.

Ούτε φωνή ούτε ακρόαση

Ακόμα τίποτα δεν έχει αναφερθεί στην Κίνα σχετικά με το περιστατικό, με Xiaomi και τοπικές αρχές να μην έχουν βγάλει κάποια επίσημη ανακοίνωση. Το τραγικό ατύχημα έγινε περίπου στις τρεις το πρωί της Δευτέρας 13 Οκτωβρίου και αρχές συνεχίζουν τις έρευνές τους. Παραμένει άγνωστο αν οι πόρτες στο ηλεκτρικό hypercar ήταν κλειδωμένες, με πολλούς να ρίχνουν μέρος της ευθύνης στα «κρυφές» χειρολαβές (οι οποίες δεν εξέχουν από την πόρτα όπως οι παραδοσιακές), οι οποίες θα μπορούσαν να καταστήσουν σχεδόν αδύνατο το να ανοίξει κάποιος την πόρτα σε περίπτωση φωτιάς.

Οι εν λόγω χειρολαβές έχουν γίνει αντικείμενο συζητήσεων τελευταία, με τους κινέζους να σκέφτονται σοβαρά το ενδεχόμενο να απαγορεύσουν τη χρήση τους. Ενδεικτικό είναι το πως, λίγες μόλις ώρες μετά το τραγικό ατύχημα, η αξία της μετοχής της Xiaomi έχει υποχωρήσει ήδη κατά 6,5%.

Τι κρατάμε:

Φωτιά άρπαξε ηλεκτρικό hypercar της Xiaomi στην Κίνα

Περαστικοί έκαναν απέλπιδες προσπάθειες να σώσουν τον οδηγό, αλλά μάταια

Οι περαστικοί δεν κατάφεραν να ανοίξουν την πόρτα, ούτε να σπάσουν το τζάμι

Έντονη κριτική για τις κρυφές χειρολαβές των θυρών, ούτε φωνή ούτε ακρόαση από αστυνομία & Xiaomi

