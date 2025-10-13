quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Φωτιά σε ηλεκτρικό Xiaomi στην Κίνα: Νεκρός ο οδηγός – Δεν κατάφεραν να τον βγάλουν οι περαστικοί (video)

ΔΕΥΤΕΡΑ | 13.10.2025
Autotypos Team
fotia-se-ilektriko-xiaomi-stin-kina-nekros-o-odigos-den-kataferan-na-ton-vgaloun-oi-perastikoi-video-779039

Ηλεκτρικό hypercar έπιασε φωτιά υπό άγνωστες συνθήκες στην Κίνα – Δεν κατάφεραν να σώσουν τον οδηγό οι περαστικοί.

Σάλο έχει προκαλέσει νέο περιστατικό με ηλεκτρικό αυτοκίνητο να πιάνει φωτιά. Αυτή τη φορά επρόκειτο για το ακραίο hypercar, Xiaomi SU7 Ultra, το οποίο ανέβηκε στην 4η θέση των ρεκόρ γύρου στο Nurburgring πρόσφατα, κι ένα από τα γρηγορότερα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν σε δημόσιο δρόμο. Το SU7 Ultra τυλίχθηκε στις φλόγες υπό άγνωστες ακόμα συνθήκες, με τον οδηγό του να παγιδεύεται μέσα και περαστικούς να κάνουν απέλπιδες προσπάθειες να τον σώσουν.

Xiaomi SU7

Δεν άνοιγαν οι πόρτες

Στο σύντομο βίντεο μπορούμε να δούμε το ηλεκτρικό hypercar να είναι σταματημένο στη μέση του δρόμου μετά από ατύχημα και να έχει πιάσει φωτιά ενώ περαστικοί προσπαθούν να βοηθήσουν τον οδηγό που έχει εγκλωβιστεί μέσα, αλλά μάταια. Οι πόρτες του SU7 δεν άνοιγαν, με τους άνδρες να προσπαθούν να σπάσουν το τζάμι του οδηγού για να καταφέρουν να τον σώσουν.

Διαβάστε επίσης: Βενζίνη, υβριδικό ή ηλεκτρικό; Ποιο θα σου κοστίσει λιγότερο σε βάθος 5-ετίας; – Αναλυτικά

Άγνωστο παραμένει το αν οι περαστικοί δεν κατάφεραν να ανοίξουν τις πόρτες λόγω της αυξημένης θερμοκρασίας, ή το αν ήταν κλειδωμένες. Το τζάμι δεν έσπαγε ούτε με μπουνιές, ούτε με κλωτσιές, με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τη ζωή του.

Ούτε φωνή ούτε ακρόαση

Ακόμα τίποτα δεν έχει αναφερθεί στην Κίνα σχετικά με το περιστατικό, με Xiaomi και τοπικές αρχές να μην έχουν βγάλει κάποια επίσημη ανακοίνωση. Το τραγικό ατύχημα έγινε περίπου στις τρεις το πρωί της Δευτέρας 13 Οκτωβρίου και αρχές συνεχίζουν τις έρευνές τους. Παραμένει άγνωστο αν οι πόρτες στο ηλεκτρικό hypercar ήταν κλειδωμένες, με πολλούς να ρίχνουν μέρος της ευθύνης στα «κρυφές» χειρολαβές (οι οποίες δεν εξέχουν από την πόρτα όπως οι παραδοσιακές), οι οποίες θα μπορούσαν να καταστήσουν σχεδόν αδύνατο το να ανοίξει κάποιος την πόρτα σε περίπτωση φωτιάς.

Οι εν λόγω χειρολαβές έχουν γίνει αντικείμενο συζητήσεων τελευταία, με τους κινέζους να σκέφτονται σοβαρά το ενδεχόμενο να απαγορεύσουν τη χρήση τους. Ενδεικτικό είναι το πως, λίγες μόλις ώρες μετά το τραγικό ατύχημα, η αξία της μετοχής της Xiaomi έχει υποχωρήσει ήδη κατά 6,5%.

Τι κρατάμε:

  • Φωτιά άρπαξε ηλεκτρικό hypercar της Xiaomi στην Κίνα
  • Περαστικοί έκαναν απέλπιδες προσπάθειες να σώσουν τον οδηγό, αλλά μάταια
  • Οι περαστικοί δεν κατάφεραν να ανοίξουν την πόρτα, ούτε να σπάσουν το τζάμι
  • Έντονη κριτική για τις κρυφές χειρολαβές των θυρών, ούτε φωνή ούτε ακρόαση από αστυνομία & Xiaomi

Πηγή: Carnewschina.com

Έτσι θα πάρεις τετρακίνητο υβριδικό Jeep με κατανάλωση κάτω από 2 lt/100km και όφελος 10.000 ευρώ

Μη χρήση κράνους / ζώνης: Πόσο είναι το πρόστιμο και για πόσο σου παίρνουν το δίπλωμα;

Βενζίνη, υβριδικό ή ηλεκτρικό; Ποιο θα σου κοστίσει λιγότερο σε βάθος 5-ετίας; – Αναλυτικά

