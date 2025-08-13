quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Φωτιά στην Αχαΐα: Πάνω από 1000 κατασχεμένα αυτοκίνητα του ΟΔΔΥ κάηκαν ολοσχερώς

ΤΕΤΑΡΤΗ | 13.08.2025
Autotypos team
fotia-stin-achaia-pano-apo-1000-kataschemena-aftokinita-tou-oddy-kaikan-oloscheros-771143

Σοβαρές υλικές ζημιές προκάλεσαν η φωτιά που μαίνεται στην Αχαΐα, περνώντας μέσα από μάντρα του ΟΔΔΥ, όπου φυλάσσονταν κατασχεμένα αυτοκίνητα.

  • Η μεγάλη φωτιά στην Αχαΐα πέρασε μέσα από μάντρα του ΟΔΔΥ.

  • Στη μάντρα φυλάσσονταν περίπου 1.000 κατασχεμένα οχήματα, τα οποία καταστράφηκαν ολοσχερώς.

  • Οι ισχυροί άνεμοι και οι υψηλές θερμοκρασίες δυσχέραναν το έργο της Πυροσβεστικής.

Η πύρινη λαίλαπα που μαίνεται στην Αχαΐα προκάλεσε τεράστιες υλικές ζημιές, περνώντας μέσα από μάντρα του ΟΔΔΥ στην περιοχή μεταξύ Άνω και Κάτω Αχαγιάς. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, στον χώρο φυλάσσονταν περίπου 1.000 κατασχεμένα αυτοκίνητα, τα οποία μέσα σε λίγα λεπτά έγιναν στάχτη, καθώς η φωτιά σάρωσε την έκταση αφήνοντας πίσω της μόνο καμένα κουφάρια.

@user1067479938608

Φωτια στο ΟΔΔΥ ΠΑΤΡΑΣ ΣΤΑ ΑΓΙΟΒΛΑΣΤΙΚΑ ΑΧΑΐΑΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΐΑ

♬ πρωτότυπος ήχος – Δυτική Αχαΐα

Μάχη με τον χρόνο για την Πυροσβεστική

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχείρησαν να περιορίσουν την εξάπλωση, ωστόσο η ένταση των ανέμων και οι υψηλές θερμοκρασίες έκαναν το έργο τους εξαιρετικά δύσκολο.

Κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για ανεπανόρθωτες ζημιές και εκφράζουν ανησυχία για το ενδεχόμενο νέων αναζωπυρώσεων, καθώς οι καιρικές συνθήκες παραμένουν δυσμενείς.

Η φωτιά έφτασε στη μάντρα το απόγευμα της Τρίτης

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι φλόγες έφτασαν στον χώρο περίπου στις 19:30 το απόγευμα της Τρίτης. Οι δυνατοί άνεμοι, που δεν κόπασαν ούτε στιγμή, συνέβαλαν στο να καεί ολοκληρωτικά η μάντρα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Τι κρατάμε;

  • Σοβαρές υλικές ζημιές στην Αχαΐα, με 1.000 κατασχεμένα οχήματα να καταστρέφονται.

  • Η φωτιά σάρωσε τον χώρο μέσα σε λίγα λεπτά λόγω ισχυρών ανέμων.

  • Οι κάτοικοι ανησυχούν για το ενδεχόμενο νέων αναζωπυρώσεων.

Όλες οι ειδήσεις

Η BMW που έχει διπλάσιες πωλήσεις από τον αμέσως επόμενο ανταγωνιστή στην Ελλάδα το 2025 – Είναι η πιο φθηνή όλων

Το φθηνότερο Volkswagen στην Ελλάδα είναι SUV – Τιμή κάτω από 20.000 ευρώ

Το οικογενειακό με πορτμπαγκάζ 602 lt και κατανάλωση 6,2 lt/100km – Με τιμή 22.890 ευρώ

car-prices
google-news
Tags
#αυτοκίνητα#Αχαΐα#ΟΔΔΥ#Φωτιά
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

des-an-to-aftokinito-sou-aresei-stous-kleftes-episima-stoicheia-asfalistikis-770804

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

10.08.2025

Δες αν το αυτοκίνητό σου “αρέσει” στους κλέφτες: Επίσημα στοιχεία ασφαλιστικής
ta-aftokinita-pou-i-evropi-thelei-na-apagorefsei-kai-kaneis-den-to-echei-katalavei-poious-afora-pote-tha-ischysei-768351

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

22.07.2025

Τα αυτοκίνητα που η Ευρώπη θέλει να απαγορεύσει και κανείς δεν το έχει καταλάβει – Ποιους αφορά, πότε θα ισχύσει
afto-einai-to-asfalestero-aftokinito-tou-2025-episima-apotelesmata-694853

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

17.07.2025

Αυτό είναι το ασφαλέστερο αυτοκίνητο του 2025 – Επίσημα αποτελέσματα
vythistike-ploio-metaforas-me-3-000-aftokinita-eiche-parei-fotia-prin-20-meres-761667

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

25.06.2025

Βυθίστηκε πλοίο μεταφοράς με 3.000+ αυτοκίνητα, είχε πάρει φωτιά πριν 20 μέρες
kaigetai-pali-ploio-metaforas-aftokiniton-metefere-kai-ilektrika-yvridika-ochimata-761667

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

05.06.2025

Καίγεται πάλι πλοίο μεταφοράς αυτοκινήτων – Μετέφερε και ηλεκτρικά / υβριδικά οχήματα
to-kykloforiako-anadeiknyetai-os-ena-apo-ta-simantikotera-provlimata-stin-athina-ton-3-ekatommyrion-aftokiniton-705015

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

22.05.2025

Το κυκλοφοριακό αναδεικνύεται ως ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στην Αθήνα των 3 εκατομμυρίων αυτοκινήτων

Πρόσφατες Ειδήσεις