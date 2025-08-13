Σοβαρές υλικές ζημιές προκάλεσαν η φωτιά που μαίνεται στην Αχαΐα, περνώντας μέσα από μάντρα του ΟΔΔΥ, όπου φυλάσσονταν κατασχεμένα αυτοκίνητα.

Στη μάντρα φυλάσσονταν περίπου 1.000 κατασχεμένα οχήματα , τα οποία καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Οι ισχυροί άνεμοι και οι υψηλές θερμοκρασίες δυσχέραναν το έργο της Πυροσβεστικής.

Η πύρινη λαίλαπα που μαίνεται στην Αχαΐα προκάλεσε τεράστιες υλικές ζημιές, περνώντας μέσα από μάντρα του ΟΔΔΥ στην περιοχή μεταξύ Άνω και Κάτω Αχαγιάς. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, στον χώρο φυλάσσονταν περίπου 1.000 κατασχεμένα αυτοκίνητα, τα οποία μέσα σε λίγα λεπτά έγιναν στάχτη, καθώς η φωτιά σάρωσε την έκταση αφήνοντας πίσω της μόνο καμένα κουφάρια.

Μάχη με τον χρόνο για την Πυροσβεστική

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχείρησαν να περιορίσουν την εξάπλωση, ωστόσο η ένταση των ανέμων και οι υψηλές θερμοκρασίες έκαναν το έργο τους εξαιρετικά δύσκολο.

Κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για ανεπανόρθωτες ζημιές και εκφράζουν ανησυχία για το ενδεχόμενο νέων αναζωπυρώσεων, καθώς οι καιρικές συνθήκες παραμένουν δυσμενείς.

Η φωτιά έφτασε στη μάντρα το απόγευμα της Τρίτης

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι φλόγες έφτασαν στον χώρο περίπου στις 19:30 το απόγευμα της Τρίτης. Οι δυνατοί άνεμοι, που δεν κόπασαν ούτε στιγμή, συνέβαλαν στο να καεί ολοκληρωτικά η μάντρα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Τι κρατάμε;

Σοβαρές υλικές ζημιές στην Αχαΐα, με 1.000 κατασχεμένα οχήματα να καταστρέφονται.

Η φωτιά σάρωσε τον χώρο μέσα σε λίγα λεπτά λόγω ισχυρών ανέμων .

Οι κάτοικοι ανησυχούν για το ενδεχόμενο νέων αναζωπυρώσεων.

