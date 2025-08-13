quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Φωτιά τώρα: Διακοπές κυκλοφορίας – Πού υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΤΕΤΑΡΤΗ | 13.08.2025
Autotypos team
fotia-tora-diakopes-kykloforias-pou-yparchoun-kykloforiakes-rythmiseis-771135

Φωτιά τώρα: Τις τελευταίες ώρες, η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλαπλά ενεργά μέτωπα δασικών πυρκαγιών που μαίνονται σε διάφορες περιοχές της χώρας.

  • Ισχυροί άνεμοι και υψηλές θερμοκρασίες δυσκολεύουν το έργο της Πυροσβεστικής.

  • Οι φωτιές εξαπλώνονται γρήγορα, απειλώντας οικισμούς και δασικές εκτάσεις.

  • Έχουν εκδοθεί οδηγίες εκκένωσης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις αρχές.

Οι ισχυροί άνεμοι σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες δημιουργούν εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες για την εξάπλωση των πυρκαγιών, δυσχεραίνοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Τα πληρώματα δίνουν σκληρή μάχη για την προστασία των ανθρώπων, των κατοικιών και του φυσικού περιβάλλοντος, ωστόσο η κατάσταση παραμένει κρίσιμη.

Γρήγορη εξάπλωση και απειλή για οικισμούς

Οι πυρκαγιές εξαπλώνονται με μεγάλη ταχύτητα, απειλώντας οικισμούς και δασικές εκτάσεις. Σε ορισμένες περιοχές, οι αρχές έχουν εκδώσει οδηγίες εκκένωσης, καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν έγκαιρα για την ασφάλειά τους.

Διακοπές κυκλοφορίας

Η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε διακοπή της κυκλοφορίας σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου, προκειμένου να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις πυρόσβεσης και να προστατευθούν οι πολίτες.

Πατήστε εδώ και δείτε όλες τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Τι κρατάμε;

  • Ο συνδυασμός καύσωνα και ανέμων καθιστά τις φωτιές ανεξέλεγκτες.

  • Οικισμοί και δασικές περιοχές βρίσκονται σε κίνδυνο.

  • Έχουν τεθεί σε ισχύ εκκενώσεις και κυκλοφοριακοί περιορισμοί.

Η BMW που έχει διπλάσιες πωλήσεις από τον αμέσως επόμενο ανταγωνιστή στην Ελλάδα το 2025 – Είναι η πιο φθηνή όλων

Το φθηνότερο Volkswagen στην Ελλάδα είναι SUV – Τιμή κάτω από 20.000 ευρώ

Το οικογενειακό με πορτμπαγκάζ 602 lt και κατανάλωση 6,2 lt/100km – Με τιμή 22.890 ευρώ

Tags
#κυκλοφοριακές ρυθμίσεις#Φωτιά τώρα
Περισσότερα Βίντεο

Πρόσφατες Ειδήσεις