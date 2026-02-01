quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

From A to Zeekr: Η μάρκα που επαναπροσδιορίζει την Premium Tech αυτοκίνηση στην Ελλάδα

ΚΥΡΙΑΚΗ | 01.02.2026
Autotypos Team
from-a-to-zeekr-i-marka-pou-epanaprosdiorizei-tin-premium-tech-aftokinisi-stin-ellada-791584

Η καμπάνια «From A to Zeekr» ξεδιπλώνεται ως μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας

Μετά τη δυναμική της είσοδο στην ελληνική αγορά, η Zeekr παρουσιάζει την καμπάνια λανσαρίσματός της μαζί με τρία τηλεοπτικά σποτ για τα μοντέλα Zeekr X, Zeekr 001 και Zeekr 7X, χωρίς να ακολουθεί τους παραδοσιακούς κανόνες, αλλά αντίθετα: ξαναγράφοντάς τους από την αρχή.

Μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας

Η καμπάνια «From A to Zeekr» ξεδιπλώνεται ως μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας, με τηλεοπτικά σποτ, έντυπες καταχωρήσεις και δυναμική digital παρουσία, χτίζοντας με συνέπεια και ένταση την ταυτότητα της Zeekr σε κάθε σημείο επαφής με το κοινό. Δεν πρόκειται απλώς για μια μετάβαση από το σημείο Α στο σημείο Β, αλλά για μια μετάβαση από το συμβατικό στο ριζοσπαστικό. Από το αναμενόμενο στο καινοτόμο. Από «ένα ακόμα λανσάρισμα» σε μια επικοινωνία που συναρπάζει.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η Zeekr έρχεται στην Ελλάδα για να αφηγηθεί από την αρχή την ιστορία της Premium Tech αυτοκίνησης. Δημιουργική σε κάθε της έκφραση, από τον σχεδιασμό των αυτοκινήτων μέχρι τον σχεδιασμό της ίδιας της καμπάνιας , γεμίζει κάθε γράμμα, κάθε λέξη, με ουσία και νόημα. From A to Zeekr.

Εφευρετική και τολμηρή, η καμπάνια απευθύνεται σε όσους αναζητούν σκανδιναβικό craftsmanship, highend luxury, προηγμένη τεχνολογία και επιδόσεις που αλλάζουν τα δεδομένα. Σε εκείνους που δεν αρκούνται στα προφανή και θέλουν περισσότερα, σε όλα τα επίπεδα.

 

Κάθε μοντέλο της Zeekr παρουσιάζεται ως μια ξεχωριστή προσωπικότητα:

  • Zeekr 001: Εντυπωσιακό και σπορ, προσφέρει κορυφαίες επιδόσεις και δύναμη, μετατρέποντας κάθε διαδρομή σε μοναδική εμπειρία
  • Zeekr 7X: Επιβλητικό και εκφραστικό, απευθύνεται σε εκείνους που θέλουν αυτοκίνηση με άποψη και επιθυμούν να βιώσουν στο μέγιστο την έννοια της πολυτελούς ηλεκτροκίνησης
  • Zeekr X: Ένα compact SUV με συναρπαστική τεχνολογία και δυναμική προσωπικότητα, σχεδιασμένο για όσους ζουν την οδήγηση ως πάθος

Η premium tech εμπειρία της Zeekr δεν ξεκινάει απλώς από το Α. Ξεκινάει από μια ιδέα: ότι μπορείς να θέλεις περισσότερα. Όλα. From A to Zeekr.

Τι κρατάμε:

  • Μια δημιουργική προσέγγιση που μετατρέπει το λανσάρισμα της Zeekr σε εμπειρία επικοινωνίας
  • Τρία τηλεοπτικά σποτ για τα Zeekr X, Zeekr 001 και Zeekr 7X
  • Ένα brand statement για τη νέα εποχή της premium ηλεκτροκίνησης
