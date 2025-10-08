Frontera Days: Δες πως μπορείς να κερδίσεις το άνετο B-SUV για ένα ολόκληρο χρόνο

Μέσω του Frontera Days, η Opel σου δίνει την ευκαιρία να κερδίσεις τα κλειδιά του άνετου B-SUV για έναν χρόνο!

Opel Frontera Days: Ένα δεκαήμερο αφιερωμένο αποκλειστικά στο νέο Frontera, το άνετο B-SUV της Opel που ξεχωρίζει για τους χώρους του, τη δυνατότητα επιλογής πενταθέσιας ή επταθέσιας διάταξης, τον δυναμικό του σχεδιασμό και, φυσικά, την γερμανική του αξιοπιστία.

Αυτό είναι το νέο Frontera

Η Opel προβάλλει το Frontera ως ένα SUV που βάζει την πρακτικότητα πάνω απ’ όλα. Με 460 λίτρα πορτμπαγκάζ, βρίσκεται στις κορυφαίες θέσεις της κατηγορίας. Το σχήμα του χώρου είναι τετραγωνισμένο, κάτι που διευκολύνει τη φόρτωση μεγάλων αντικειμένων. Παράλληλα, οι δυνατότητες αναδίπλωσης των πίσω καθισμάτων αυξάνουν ακόμη περισσότερο τη χρηστικότητα.

Είναι ξεκάθαρο ότι το Frontera απευθύνεται σε όσους βάζουν την πρακτικότητα πάνω απ’ όλα!

Παράλληλα, η σχεδίαση του Frontera ακολουθεί τη γλώσσα Bold & Pure που έχουμε δει στα πιο πρόσφατα μοντέλα της Opel, με καθαρές γραμμές και έντονες ακμές. Στην πλούσια έκδοση GS, η χαρακτηριστική μάσκα Opel Vizor ενσωματώνει το λογότυπο Blitz στο κέντρο, ενώ πλαισιώνεται από τα κομψά φώτα ημέρας σε σχήμα «φτερού» και τους προβολείς Intelli-LED.

Η σιλουέτα είναι σχεδόν «boxy», με ευθείες γραμμές που τονίζουν τον όγκο και μαύρα πλαστικά προστατευτικά στους θόλους. Η απόσταση από το έδαφος στα 20 εκατοστά και οι ράγες οροφής προσδίδουν πρακτικότητα και SUV χαρακτήρα.

Frontera Days από 10 έως 19 Οκτωβρίου

Η Opel προσκαλεί το κοινό να δει από κοντά και να οδηγήσει το νέο Frontera, ενώ όσοι πραγματοποιήσουν test drive συμμετέχουν αυτόματα σε μια μεγάλη κλήρωση, με δώρο τα κλειδιά ενός νέου Frontera για έναν ολόκληρο χρόνο χωρίς καμία χρέωση!

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες, καθώς και να κλείσετε test drive, στο opel.gr και στο Επίσημο Δίκτυο Opel.

Τι κρατάμε:

Τώρα μπορείς να κερδίσεις το νέο Opel Frontera για έναν χρόνο μέσω του Frontera Days

Το νέο B-SUV απευθύνεται σε όσους βάζουν την πρακτικότητα πάνω απ’ όλα

Δείτε το σε όλες οι Εκθέσεις Opel από τις 10 έως τις 19 Οκτωβρίου

