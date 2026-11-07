Frostwarden: Το τρομακτικό Ford Bronco των 1.200 ίππων που είναι έτοιμο να πάει… παντού!

Είτε προορίζεται ακραίες εκτός δρόμου διαδρομές είτε για… zombie apocalypse, το συγκεκριμένο Ford Bronco είναι άρτια εξοπλισμένο

Το Ford Bronco είναι ήδη ένα από τα πιο ικανά off-road μοντέλα της αγοράς, όμως το Frostwarden ανεβάζει τις δυνατότητές του σε εντελώς διαφορετικό επίπεδο. Πρόκειται για μια ακραία, μοναδική κατασκευή που παρουσιάστηκε στην έκθεση SEMA και συνδυάζει έναν V8 κινητήρα με περισσότερους από 1.200 ίππους, τεράστια ελαστικά 42 ιντσών και εξοπλισμό που παραπέμπει σε όχημα έρευνας και διάσωσης στις πιο αφιλόξενες περιοχές του πλανήτη.

Ο νέος κινητήρας Megazilla 2.0

Το σημαντικότερο στοιχείο του Frostwarden βρίσκεται κάτω από το καπό. Το πρωτότυπο αποτελεί την πρώτη εφαρμογή του ολοκαίνουργιου V8 Megazilla 2.0 της Ford, του ισχυρότερου κινητήρα «κουτιού» που έχει κατασκευάσει μέχρι σήμερα η Ford Racing. Με απόδοση που ξεπερνά τους 1.200 ίππους και ροπή άνω των 1.350 Nm, ο νέος κινητήρας αποδίδει σχεδόν τη διπλάσια ισχύ σε σχέση με τον αρχικό Megazilla, ο οποίος παρουσιάστηκε το 2022.

Ο κυβισμός παραμένει στα 7,3 λίτρα, όμως η Ford έχει προχωρήσει σε σημαντικές αναβαθμίσεις. Ο Megazilla 2.0 διαθέτει ενισχυμένο μπλοκ, αναβαθμισμένα έμβολα, μεγαλύτερα μπεκ ψεκασμού, καθώς και νέο σύστημα μετάδοσης κίνησης του ιμάντα και αποσβεστήρα κραδασμών. Το σημαντικότερο, ωστόσο, είναι ότι στην κορυφή του βρίσκεται πλέον ένας μηχανικός υπερσυμπιεστής (supercharger) Whipple χωρητικότητας 3,0 λίτρων, ο οποίος συμβάλλει στην εκτόξευση της ισχύος σε επίπεδα που δύσκολα συναντά κανείς σε ένα off-road όχημα.

Το Bronco αποτέλεσε την προφανή επιλογή για την πρώτη εμφάνιση του νέου κινητήρα. Η ομάδα της Ford δημιούργησε ένα ειδικό όχημα για αποστολές έρευνας και διάσωσης στην Αρκτική, με δυνατότητα κίνησης σχεδόν σε κάθε είδους έδαφος και την ισχύ που απαιτείται για να ανταποκριθεί ακόμη και στις πιο απαιτητικές συνθήκες.

Ανάρτηση και ελαστικά για κάθε έδαφος

Το Frostwarden ξεχωρίζει αμέσως από ένα συμβατικό Bronco, καθώς το αμάξωμά του στέκεται αισθητά ψηλότερα από το έδαφος. Αυτό οφείλεται στους ειδικούς άξονες portal, οι οποίοι αυξάνουν το ύψος, αλλά και στα τεράστια ελαστικά mud-terrain διαμέτρου 42 ιντσών. Η εμφάνισή του θυμίζει σε αρκετά σημεία το Bronco Raptor, ωστόσο η Ford έχει προχωρήσει σε ειδικές παρεμβάσεις, όπως οι διαφορετικοί φαρδύτεροι θόλοι των τροχών, ώστε να υπάρχει ο απαραίτητος χώρος για τα ογκώδη ελαστικά.

Σημαντικό ρόλο στο σύνολο έχει και η ανάρτηση της Bilstein, ενώ το εξωτερικό έχει εμπλουτιστεί με μια σειρά από ειδικά αξεσουάρ, αντάξια μιας τόσο ακραίας κατασκευής για την έκθεση SEMA.

Πίσω από τον νέο εμπρός προφυλακτήρα βρίσκεται ένα βαρούλκο, ενώ πάνω από το παρμπρίζ έχει τοποθετηθεί μια μεγάλη κίτρινη μπάρα φωτισμού LED. Η ατσάλινη σχάρα οροφής λειτουργεί παράλληλα και ως βάση μεταφοράς εφεδρικού τροχού, ενώ ατσάλινα δοκάρια εκτείνονται κατά μήκος των κολόνων, προσφέροντας επιπλέον προστασία στους επιβάτες σε περίπτωση ανατροπής. Ο εξοπλισμός συμπληρώνεται από ειδικές ράμπες απεγκλωβισμού, πρόσθετα δοχεία καυσίμου και αποθηκευτικά κουτιά οροφής.

Ειδική καμπίνα με κίτρινες λεπτομέρειες

Οι αλλαγές συνεχίζονται και στο εσωτερικό, όπου το συγκεκριμένο Ford Bronco δεν θυμίζει σε τίποτα μια συνηθισμένη έκδοση παραγωγής. Τα καθίσματα, οι θύρες και το ταμπλό έχουν αποκτήσει νέες μαύρες και κίτρινες επενδύσεις, ακολουθώντας τη χαρακτηριστική εμφάνιση του Frostwarden. Παράλληλα, έχει τοποθετηθεί νέο τιμόνι με λεπτομέρειες από ανθρακονήματα, καθώς και ένα μεγάλο σήμα Megazilla που υπενθυμίζει την παρουσία του θηριώδους V8.

Ο Megazilla 2.0 υποψήφιος για πολλές ακόμη ακραίες κατασκευές

Μιλώντας στο Street Muscle Magazine, ο Michael Goodwin, διευθυντής προϊόντων της Ford Racing Parts, αποκάλυψε ότι ανέθεσε στην ομάδα μηχανικών της εταιρείας να δημιουργήσει έναν κινητήρα απόδοσης 1.200 ίππων, βασισμένο στην πλατφόρμα του Megazilla των 7,3 λίτρων. Το αποτέλεσμα είναι ο κινητήρας που βλέπουμε στο Frostwarden.

Πέρα από τον μηχανικό υπερσυμπιεστή, ο Megazilla 2.0 διαθέτει ειδικό εκκεντροφόρο, μπουλόνια κεφαλής ARP 2000, αλουμινένιες κυλινδροκεφαλές και μπιέλες Callies τύπου H-beam. Σύμφωνα με τον Goodwin, πρόκειται για έναν κινητήρα που αποτελεί «φυσική επιλογή για φορτηγά και street rods», κάτι που σημαίνει ότι τα επόμενα χρόνια αναμένεται να δούμε αρκετές ακόμη εντυπωσιακές κατασκευές να αξιοποιούν τις δυνατότητές του.

Το Frostwarden Ford Bronco μπορεί να παραμείνει μια μοναδική δημιουργία, όμως ο Megazilla 2.0 θα είναι διαθέσιμος προς αγορά απευθείας από τη Ford. Έτσι, όσοι διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία και το κατάλληλο όχημα θα μπορούν να αξιοποιήσουν τον θηριώδη V8 για να δημιουργήσουν τη δική τους ακραία κατασκευή.

Πηγή: Carscoops / Φωτογραφίες: Ford