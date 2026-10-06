«Φρούριο» η Αθήνα για την επίσκεψη Μάρκο Ρούμπιο – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα: Αυστηρά μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πρωτεύουσας

Αυστηρά μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε εφαρμογή στο κέντρο της Αθήνας, ενόψει της επίσκεψης του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, αλλά και των συγκεντρώσεων και πορειών διαμαρτυρίας που έχουν εξαγγελθεί.

Η ατζέντα της επίσκεψης

Αύριο, Τετάρτη, θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα ο 6ος Γύρος του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, με τη συμμετοχή του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, και του Αμερικανού ομολόγου του.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι δύο υπουργοί θα έχουν διμερή συνάντηση στις 09:00 στο Υπουργείο Εξωτερικών. Μισή ώρα αργότερα θα προχωρήσουν σε δηλώσεις προς τον Τύπο. Στις 10:00 θα κηρύξουν την έναρξη του 6ου Γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις απογευματινές και βραδινές ώρες σήμερα Τρίτη, έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου 2026. Η κορύφωση αναμένεται καθ’ όλη τη διάρκεια της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου 2026.

Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας, πέριξ της Πλατείας Συντάγματος. Οι ρυθμίσεις θα αφορούν κεντρικές λεωφόρους όπως:

τη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας

τη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου

τη Λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας

τις οδούς Πανεπιστημίου και Σταδίου

και καθώς και όποια άλλα οδικά σημεία απαιτηθεί

Οι περιορισμοί θα επεκτείνονται ή θα αίρονται σταδιακά, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.

Συστάσεις της ΕΛ.ΑΣ. προς τους οδηγούς

Η Αστυνομία συστήνει στους οδηγούς:

Να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα καθ’ όλη τη διάρκεια της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου 2026

τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα καθ’ όλη τη διάρκεια της 2026 Να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς

«Οι οδηγοί που θα κινηθούν στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων που θα βρίσκονται σε καίρια σημεία προς διευκόλυνση της κυκλοφορίας. Παρακαλούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία των οδηγών προς αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων», καταλήγει η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Οι εκτεταμένες ρυθμίσεις και τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά την κυκλοφορία στο κέντρο της πρωτεύουσας για περίπου δύο ημέρες, με ιδιαίτερη ένταση την Τετάρτη.

Πηγή: EleftherosTypos.gr