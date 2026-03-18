EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

«Φτάνει με τα SUV!»: Η Stellantis θέλει να ξανακάνει τη Maserati… Maserati

ΤΕΤΑΡΤΗ | 18.03.2026
Κώστας Γαμβρούλης
Ο επικεφαλής σχεδίασης του ομίλου δίνει το στίγμα της νέας κατεύθυνσης: λιγότερα SUV, περισσότερη ταυτότητα και επιστροφή στην αυθεντική φιλοσοφία της ιταλικής μάρκας

Μέσα στη γενικευμένη στροφή της αυτοκινητοβιομηχανίας προς τα SUV, η Maserati φαίνεται έτοιμη να τραβήξει χειρόφρενο. Και αυτό δεν είναι μια θεωρητική συζήτηση, αλλά μια σαφής κατεύθυνση που έρχεται από την κορυφή του design της Stellantis.

Ο Ralph Gilles, επικεφαλής σχεδίασης του ομίλου, έθεσε ξεκάθαρα το ζήτημα, δηλώνοντας πως η Maserati δεν μπορεί να βασίζεται υπερβολικά στα SUV και ότι πρέπει να βρει ξανά τον χαρακτήρα της.

Maserati δεν σημαίνει SUV

Το πρόβλημα δεν είναι η ύπαρξη SUV στη γκάμα, άλλωστε μοντέλα όπως το Grecale έχουν φέρει όγκο πωλήσεων. Το θέμα είναι η ισορροπία.

Σύμφωνα με τη φιλοσοφία που εκφράζεται, η Maserati πρέπει να παραμείνει συνδεδεμένη με αυτό που την έκανε ξεχωριστή, δηλαδή σπορ αυτοκίνητα με έντονη σχεδιαστική ταυτότητα και οδηγικό χαρακτήρα.

Η υπερβολική εξάρτηση από SUV, όσο εμπορικά επιτυχημένα κι αν είναι, κινδυνεύει να χαλάσει αυτή την ταυτότητα.

Επιστροφή στις ρίζες


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Η κατεύθυνση που διαφαίνεται δεν είναι απλώς μείωση των SUV, αλλά μια πιο ουσιαστική επανατοποθέτηση της μάρκας.

Η Maserati καλείται να επενδύσει ξανά σε μοντέλα που εκφράζουν το ιταλικό design και την οδηγική απόλαυση, στοιχεία που δεν μεταφράζονται εύκολα σε ψηλά και βαριά αμαξώματα.

Σε αυτή τη λογική, τα μελλοντικά project αναμένεται να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση σε σπορ κατασκευές και πιο «καθαρά» σχήματα, που συμπλέουν με την φιλοσοφία του brand.

Το δύσκολο στοίχημα

Όλα αυτά ακούγονται ωραία, σκοντάφτουν όμως στην τεχνοκρατική πραγματικότητα και σίγουρα θέλουν τόλμη για να πραγματοποιηθούν. Βλέπετε τα SUV, αποτελούν «σίγουρο στοίχημα»  αποφέροντας πωλήσεις και κέρδη και αυτό είναι κάτι πολύ δύσκολο να αγνοηθεί από τα διοικητικά συμβούλια και τους επενδυτές.  Από την άλλη, η Maserati δεν είναι μια μάρκα που μπορεί να λειτουργεί αποκλειστικά με εμπορικούς όρους.

Η αξία της βασίζεται στην εικόνα, στο συναίσθημα και στη διαφοροποίηση και αυτά δεν διατηρούνται εύκολα όταν η γκάμα γίνεται όλο και πιο «μαζική», ακολουθώντας τις εκάστοτε τάσεις. Έχει λοιπόν ενδιαφέρον η συγκεκριμένη τοποθέτηση περί SUV, γιατί έρχεται μέσα από έναν όμιλο που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε αυτά.

Ίσως μάλιστα δείχνει ότι στην μετά-Tavares εποχή, η Stellantis αντιλαμβάνεται πως κάθε brand πρέπει να ακολουθεί τη δική του ταυτότητα και στην περίπτωση της Maserati, αυτή δεν μπορεί να είναι η ίδια με των υπόλοιπων.

Υπό αυτό το πρίσμα. η Maserati δεν εγκαταλείπει τα SUV, αλλά δεν θέλει να γίνει… μόνο αυτό. Και ίσως, για πρώτη φορά μετά από χρόνια, υπάρχει μια ξεκάθαρη πρόθεση να ξαναμπεί στο προσκήνιο αυτό που την έκανε θρυλική.

Τι κρατάμε

  • Η Stellantis θέλει να περιορίσει την εξάρτηση της Maserati από τα SUV
  • Ο Ralph Gilles τονίζει την ανάγκη διατήρησης της ταυτότητας της μάρκας
  • Στόχος η επιστροφή σε πιο σπορ και «καθαρά» μοντέλα
  • Τα SUV παραμένουν, αλλά όχι ως βασικός πυλώνας
  • Η Maserati καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα σε εικόνα και πωλήσεις
#Maserati#Maserati Grecale#Stellantis#SUV
Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
Δείτε επίσης

poia-polyteli-marka-dinei-ekptosi-42-846-evro-den-poulaei-779718

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

18.10.2025

Ποια πολυτελή μάρκα δίνει έκπτωση 42.846 ευρώ; – Δεν πουλάει
to-aftokinito-pou-meta-apo-1-chrono-kai-1-200-km-echase-schedon-90-000-evro-apo-tin-axia-tou-791419

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

31.01.2026

Το αυτοκίνητο που μετά από 1 χρόνο και 1.200 km έχασε σχεδόν 90.000 ευρώ από την αξία του
oi-alfa-romeo-kai-maserati-xekinoun-nea-synergasia-ti-tha-dimiourgisoun-782150

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

08.11.2025

Οι Alfa Romeo και Maserati ξεκινούν νέα συνεργασία – Τι θα δημιουργήσουν;
maserati-mcpura-to-neo-supercar-tis-astynomias-781077

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

29.10.2025

Maserati MCPURA: Το νέο supercar της αστυνομίας
anatropi-alfa-romeo-kai-maserati-etoimazoun-supercar-me-cheirokinito-kivotio-769209

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

29.07.2025

Ανατροπή: Alfa Romeo και Maserati ετοιμάζουν supercar με χειροκίνητο κιβώτιο
i-stellantis-poulaei-ti-maserati-apo-ti-exartatai-743506

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

23.06.2025

Η Stellantis πουλάει τη Maserati; – Από τι εξαρτάται;

Πρόσφατες Ειδήσεις