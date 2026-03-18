«Φτάνει με τα SUV!»: Η Stellantis θέλει να ξανακάνει τη Maserati… Maserati

Ο επικεφαλής σχεδίασης του ομίλου δίνει το στίγμα της νέας κατεύθυνσης: λιγότερα SUV, περισσότερη ταυτότητα και επιστροφή στην αυθεντική φιλοσοφία της ιταλικής μάρκας

Μέσα στη γενικευμένη στροφή της αυτοκινητοβιομηχανίας προς τα SUV, η Maserati φαίνεται έτοιμη να τραβήξει χειρόφρενο. Και αυτό δεν είναι μια θεωρητική συζήτηση, αλλά μια σαφής κατεύθυνση που έρχεται από την κορυφή του design της Stellantis.

Ο Ralph Gilles, επικεφαλής σχεδίασης του ομίλου, έθεσε ξεκάθαρα το ζήτημα, δηλώνοντας πως η Maserati δεν μπορεί να βασίζεται υπερβολικά στα SUV και ότι πρέπει να βρει ξανά τον χαρακτήρα της.

Maserati δεν σημαίνει SUV

Το πρόβλημα δεν είναι η ύπαρξη SUV στη γκάμα, άλλωστε μοντέλα όπως το Grecale έχουν φέρει όγκο πωλήσεων. Το θέμα είναι η ισορροπία.

Σύμφωνα με τη φιλοσοφία που εκφράζεται, η Maserati πρέπει να παραμείνει συνδεδεμένη με αυτό που την έκανε ξεχωριστή, δηλαδή σπορ αυτοκίνητα με έντονη σχεδιαστική ταυτότητα και οδηγικό χαρακτήρα.

Η υπερβολική εξάρτηση από SUV, όσο εμπορικά επιτυχημένα κι αν είναι, κινδυνεύει να χαλάσει αυτή την ταυτότητα.

Επιστροφή στις ρίζες

Η κατεύθυνση που διαφαίνεται δεν είναι απλώς μείωση των SUV, αλλά μια πιο ουσιαστική επανατοποθέτηση της μάρκας.

Η Maserati καλείται να επενδύσει ξανά σε μοντέλα που εκφράζουν το ιταλικό design και την οδηγική απόλαυση, στοιχεία που δεν μεταφράζονται εύκολα σε ψηλά και βαριά αμαξώματα.

Σε αυτή τη λογική, τα μελλοντικά project αναμένεται να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση σε σπορ κατασκευές και πιο «καθαρά» σχήματα, που συμπλέουν με την φιλοσοφία του brand.

Το δύσκολο στοίχημα

Όλα αυτά ακούγονται ωραία, σκοντάφτουν όμως στην τεχνοκρατική πραγματικότητα και σίγουρα θέλουν τόλμη για να πραγματοποιηθούν. Βλέπετε τα SUV, αποτελούν «σίγουρο στοίχημα» αποφέροντας πωλήσεις και κέρδη και αυτό είναι κάτι πολύ δύσκολο να αγνοηθεί από τα διοικητικά συμβούλια και τους επενδυτές. Από την άλλη, η Maserati δεν είναι μια μάρκα που μπορεί να λειτουργεί αποκλειστικά με εμπορικούς όρους.

Η αξία της βασίζεται στην εικόνα, στο συναίσθημα και στη διαφοροποίηση και αυτά δεν διατηρούνται εύκολα όταν η γκάμα γίνεται όλο και πιο «μαζική», ακολουθώντας τις εκάστοτε τάσεις. Έχει λοιπόν ενδιαφέρον η συγκεκριμένη τοποθέτηση περί SUV, γιατί έρχεται μέσα από έναν όμιλο που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε αυτά.

Ίσως μάλιστα δείχνει ότι στην μετά-Tavares εποχή, η Stellantis αντιλαμβάνεται πως κάθε brand πρέπει να ακολουθεί τη δική του ταυτότητα και στην περίπτωση της Maserati, αυτή δεν μπορεί να είναι η ίδια με των υπόλοιπων.

Υπό αυτό το πρίσμα. η Maserati δεν εγκαταλείπει τα SUV, αλλά δεν θέλει να γίνει… μόνο αυτό. Και ίσως, για πρώτη φορά μετά από χρόνια, υπάρχει μια ξεκάθαρη πρόθεση να ξαναμπεί στο προσκήνιο αυτό που την έκανε θρυλική.

