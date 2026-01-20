quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Φθηνότερο 3.250 ευρώ το κορυφαίο οικογενειακό SUV της Skoda – Με νέα έκδοση

ΤΡΙΤΗ | 20.01.2026
Autotypos Team
fthinotero-3-250-evro-to-koryfaio-oikogeneiako-suv-tis-skoda-me-nea-ekdosi-790047

Σημαντικά εμπλουτισμένος βασικός εξοπλισμός με ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή για το οικογενειακό SUV της Skoda

H Skoda παρουσιάζει τη νέα έκδοση, Karoq Selection Plus, ανανεώνοντας τη γκάμα του στην ελληνικά αγορά. Το κορυφαίο οικογενειακό SUV της Skoda συνδυάζει τον σημαντικά εμπλουτισμένο βασικό εξοπλισμό με μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή στο πλαίσιο της νέας της εμπορικής στρατηγικής.

Η γκάμα του Karoq επανατοποθετείται και διαρθρώνεται πλέον σε τρεις εκδόσεις: Selection, Selection Plus και Sportline, προσφέροντας ξεκάθαρη διαφοροποίηση και μεγαλύτερη αξία για τον πελάτη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

 

Ενισχυμένο σε τεχνολογία, ασφάλεια και άνεση

Το νέο Skoda Karoq Selection Plus έρχεται να καλύψει τον πυρήνα της ζήτησης, προσφέροντας αυξημένο επίπεδο τεχνολογίας, ασφάλειας και άνεσης, σε μια ολοκληρωμένη και ισορροπημένη πρόταση. Διατίθεται με τον κινητήρα 1.5 TSI 150 PS και ξεκινά από 31.650 €, προσφέροντας πλούσιο εξοπλισμό που μέχρι πρότινος συναντούσε κανείς μόνο σε ανώτερες εκδόσεις.

Μεταξύ άλλον, ο βασικός εξοπλισμός της έκδοσης Selection Plus περιλαμβάνει προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού και σύγχρονες τεχνολογίες άνεσης και συνδεσιμότητας, όπως Adaptive Cruise Control, προβολείς LED Matrix, Side Assist, Virtual Cockpit 10’’, σύστημα Infotainment 9,2’’ με πλοήγηση και Phone Box (ασύρματη φόρτιση), καθώς και premium ηχοσύστημα Canton (10 ηχεία και ψηφιακός ενισχυτής).

 

Παράλληλα, η έκδοση Selection παραμένει στη γκάμα ως η εισαγωγική πρόταση, με νέα τιμή εκκίνησης 27.650 €, μειωμένη κατά 3.250 €, διατηρώντας τον υπάρχοντα πλήρη εξοπλισμό της και ενισχύοντας την προσβασιμότητα του μοντέλου σε ευρύτερο κοινό.

Στο νέο οικογενειακό της SUV, η Skoda δίνει έμφαση στην ασφάλεια και την τεχνολογία, αλλά και στην πρακτικότητα και τους γενναιόδωρους χώρους. Με χώρο αποσκευών 521 λίτρων, που φτάνει έως 1.630 λίτρα με πλήρως αναδιπλούμενα πίσω καθίσματα, το Karoq ιδανικό για καθημερινή και οικογενειακή χρήση, χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα κατασκευής και την οδηγική άνεση.

Τι κρατάμε:

  • H Skoda ανανεώνει τη γκάμα του Karoq στην ελληνικά αγορά με την έκδοση Karoq Selection Plus
  • Το Karoq Selection Plus διαθέτει στάνταρ πλούσιο εξοπλισμό που μέχρι πρότινος συναντούσε κανείς μόνο σε ανώτερες εκδόσεις
  • Παράλληλα, η έκδοση Selection παραμένει η εισαγωγική πρόταση, με νέα τιμή εκκίνησης 27.650 €, μειωμένη κατά 3.250 €
  • Η Skoda δίνει έμφαση στην ασφάλεια και την τεχνολογία, αλλά και στην πρακτικότητα και τους γενναιόδωρους χώρους

Tags
#Skoda#Skoda Karoq#SUV
Πρόσφατες Ειδήσεις