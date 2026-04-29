EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Fuel Pass 2026: Τελευταίες ώρες πριν κλείσει η πλατφόρμα – Τι πρέπει να ξέρεις

ΤΕΤΑΡΤΗ | 29.04.2026
Autotypos Team
Fuel Pass: Ανοιχτή για όλους παραμένει η πλατφόρμα για την επιδότηση – Πότε τελειώνει η προθεσμία, όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω gov.gr με τους προσωπικούς κωδικούς του taxis, ενώ αν δεν υπάρχει πρόσβαση σε ψηφιακά μέσα, μπορούν οι πολίτες να απευθυνθούν στα ΚΕΠ. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 30 Απριλίου. Όσον αφορά τις νέες πληρωμές, από την Τρίτη του Πάσχα και μετά αναμένεται να ξεκινήσουν και αφορούν δικαιούχους που έκαναν αίτηση στην πλατφόρμα από την Μεγάλη Τετάρτη και μετά.

Η πληρωμή γίνεται συνήθως μέσα σε 48 ώρες από την αίτηση, ωστόσο λόγω Μεγάλης Παρασκευής και της Δευτέρας του Πάσχα που είναι τραπεζικές αργίες, οι πληρωμές θα γίνουν από την Τρίτη του Πάσχα και μετά.

Βήμα – βήμα οι αιτήσεις

Οι πολίτες εισέρχονται στην ειδική πλατφόρμα με χρήση προσωπικών κωδικών TaxisNet και εισάγουν κωδικό επιβεβαίωσης που λαμβάνουν στο κινητό τους από το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ – emep.gov.gr). Στη συνέχεια, επιβεβαιώνουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, επιλέγουν ή συμπληρώνουν τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος για το οποίο επιθυμούν να λάβουν επιδότηση και δηλώνουν τον τρόπο καταβολής της ενίσχυσης.

Επισημαίνεται ότι η επιδότηση μπορεί να ληφθεί είτε μέσω έκδοσης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, επιλέγοντας έναν από τους διαθέσιμους παρόχους είτε μέσω απευθείας τραπεζικής κατάθεσης, με δήλωση του IBAN.

Εναλλακτικά, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και μέσω ΚΕΠ.

Η πίστωση πραγματοποιείται εντός 48 ωρών από την έγκριση της αίτησης, ενώ όσοι πολίτες υποβάλλουν αίτηση από τη Μεγάλη Τετάρτη και μετά, θα πληρωθούν μετά το Πάσχα, λόγω της τραπεζικής αργίας.

Τα ποσά της επιδότησης

Η επιδότηση μέσω της ψηφιακής κάρτας (Fuel Pass) διαμορφώνεται ως εξής:

Για τα αυτοκίνητα:


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote
  • 60 ευρώ για τις νησιωτικές περιοχές
  • 50 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα

Για μοτοσυκλέτες:

  • 35 ευρώ για τις νησιωτικές περιοχές
  • 30 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα

Πηγή: EleftherosTypos.gr

Πρόσφατες Ειδήσεις