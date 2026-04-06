Fuel Pass 3: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα – Δες τι ώρα και πώς κάνεις αίτηση

Το Fuel Pass 3 ανοίγει σήμερα στις 17:00. Δες βήμα-βήμα πώς κάνεις αίτηση, ποια ποσά ισχύουν και μέχρι πότε μένει ανοιχτή η πλατφόρμα.

Το Fuel Pass 3 μπαίνει σήμερα σε λειτουργία, καθώς η πλατφόρμα στο vouchers.gov.gr ανοίγει σήμερα Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου στις 17:00 για την υποβολή αιτήσεων. Η επιδότηση αφορά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2026 και καλύπτει φυσικά πρόσωπα αλλά και ελεύθερους επαγγελματίες που πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια.

Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του Fuel Pass III, με είσοδο από το gov.gr / vouchers.gov.gr, και η προθεσμία λήγει στις 30 Απριλίου 2026. Για όσους δεν μπορούν να ολοκληρώσουν μόνοι τους την αίτηση, υπάρχει και δυνατότητα υποβολής μέσω ΚΕΠ.

Ποιοι είναι δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2024 έως 25.000 € για άγαμους και έως 35.000 € για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, με προσαύξηση 5.000 € για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Για μονογονεϊκές οικογένειες το όριο ανεβαίνει στις 39.000 €, με την ίδια προσαύξηση 5.000 € για κάθε παιδί πέρα από το πρώτο.

Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώσει μόνο ένα όχημα ή μία μοτοσυκλέτα/μοτοποδήλατο. Το όχημα πρέπει να είναι σε κυκλοφορία, ασφαλισμένο και χωρίς οφειλές τελών κυκλοφορίας.

Πόσα χρήματα δίνει το Fuel Pass 3

Για αυτοκίνητα, η επιδότηση είναι:

50 € με ψηφιακή κάρτα στην ηπειρωτική Ελλάδα

40 € με τραπεζική κατάθεση στην ηπειρωτική Ελλάδα

60 € με ψηφιακή κάρτα σε νησιωτικές περιοχές

50 € με τραπεζική κατάθεση σε νησιωτικές περιοχές.

Για μοτοσυκλέτες και μοτοποδήλατα, τα ποσά είναι:

30 € με ψηφιακή κάρτα στην υπόλοιπη Ελλάδα

25 € με τραπεζική κατάθεση στην υπόλοιπη Ελλάδα

35 € με ψηφιακή κάρτα σε νησιωτικές περιοχές

30 € με τραπεζική κατάθεση σε νησιωτικές περιοχές.

Άρα, όποιος θέλει το μεγαλύτερο δυνατό ποσό, πρέπει να επιλέξει ψηφιακή κάρτα και όχι κατάθεση σε IBAN.

Πώς κάνεις αίτηση βήμα-βήμα

Η επίσημη διαδικασία έχει συγκεκριμένα στάδια.

1. Ελέγχεις αν είσαι γραμμένος στο ΕΜΕπ

Για να ολοκληρωθεί η αίτηση, πρέπει να έχεις προηγουμένως εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), είτε ηλεκτρονικά είτε μέσω ΚΕΠ.

2. Μπαίνεις στο vouchers.gov.gr/fuelpass με κωδικούς Taxisnet

Η είσοδος γίνεται με τα προσωπικά σου διαπιστευτήρια Taxisnet.

3. Βάζεις τον κωδικό επιβεβαίωσης που έρχεται στο κινητό

Μετά την είσοδο, το σύστημα στέλνει κωδικό επιβεβαίωσης στο κινητό που είναι δηλωμένο στο ΕΜΕπ.

4. Επιβεβαιώνεις ή διορθώνεις email και κινητό

Η αίτηση τραβά προσυμπληρωμένα τα στοιχεία επικοινωνίας από το ΕΜΕπ, αλλά μπορείς να τα επικαιροποιήσεις αν χρειάζεται.

5. Επιλέγεις το όχημα

Επιλέγεις από λίστα τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος για το οποίο κάνεις αίτηση. Αν πρόκειται για leasing, τότε συμπληρώνεις χειροκίνητα τον αριθμό κυκλοφορίας, τον ΑΦΜ της εκμισθώτριας εταιρείας και ανεβάζεις το σχετικό δικαιολογητικό σε ένα ενιαίο αρχείο.

6. Διαλέγεις τρόπο πληρωμής

Εδώ αποφασίζεις αν θέλεις:

ψηφιακή χρεωστική κάρτα

ή κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

7. Ολοκληρώνεις τα στοιχεία πληρωμής

Αν επιλέξεις ψηφιακή κάρτα, διαλέγεις τον οργανισμό έκδοσης από τους διαθέσιμους, που σύμφωνα με την επίσημη πλατφόρμα είναι Alpha Bank, Eurobank και Snappi Τράπεζα Α.Ε.. Αν επιλέξεις τραπεζική κατάθεση, συμπληρώνεις IBAN και το τραπεζικό ίδρυμα. Ο λογαριασμός πρέπει να είναι ενεργός τόσο κατά την αίτηση όσο και σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Τι χρειάζεται αν το αυτοκίνητο είναι με leasing

Για όχημα χρηματοδοτικής μίσθωσης, η πλατφόρμα ζητά επιπλέον στοιχεία και δικαιολογητικό. Στην πράξη, χρειάζεται να ανεβάσεις το σχετικό έγγραφο μίσθωσης ή τη βεβαίωση που αποδεικνύει ότι είσαι μισθωτής, ώστε να γίνει ο έλεγχος για ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Η επίσημη σελίδα αναφέρει ότι πρέπει επίσης να δηλωθεί ο ΑΦΜ της εκμισθώτριας εταιρείας.

Μέχρι πότε μένει ανοιχτή η πλατφόρμα

Οι αιτήσεις ξεκινούν σήμερα στις 17:00 και η περίοδος υποβολής λήγει στις 30 Απριλίου 2026. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει ανάγκη να γίνει η αίτηση μόνο τις πρώτες ώρες, όμως όσοι θέλουν να πληρωθούν όσο πιο γρήγορα γίνεται, συνήθως δεν περιμένουν τις τελευταίες ημέρες.

Μέχρι πότε χρησιμοποιείς την ψηφιακή κάρτα;

Αν επιλέξεις ψηφιακή χρεωστική κάρτα, το διαθέσιμο υπόλοιπο πρέπει να χρησιμοποιηθεί έως και τις 31 Ιουλίου 2026. Η κάρτα χρησιμοποιείται σε πρατήρια καυσίμων, αλλά και σε συγκεκριμένους επιλέξιμους κωδικούς μεταφορών, ενώ δεν υποστηρίζει ανάληψη μετρητών. Η χρήση της γίνεται από συσκευή που υποστηρίζει ανέπαφες συναλλαγές.

Πότε θα μπουν τα χρήματα

Στόχος είναι οι πρώτες πληρωμές να γίνουν πριν από το Πάσχα, όμως αυτό δεν αποτυπώνεται ως δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα στο επίσημο FAQ της πλατφόρμας.

Αν δεν μπορείς να κάνεις μόνος σου την αίτηση

Η αίτηση μπορεί να γίνει και μέσω ΚΕΠ από πιστοποιημένο υπάλληλο, μετά από αίτηση του δικαιούχου. Η διαδικασία αυτή καλύπτει και περιπτώσεις όπου ο πολίτης χρειάζεται βοήθεια με τα στοιχεία, το όχημα, τον λογαριασμό ή την επιλογή τρόπου πληρωμής.

Τι κρατάμε;