EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Fuel Pass: Με προτεραιότητα βάση… λήγοντα AΦΜ οι αιτήσεις – Δείτε τις σχετικές ημερομηνίες

ΔΕΥΤΕΡΑ | 06.04.2026
Κώστας Γαμβρούλης
Συγκεκριμένα, η είσοδος των δικαιούχων θα γίνεται πλέον σταδιακά, με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους. Η απόφαση αυτή λήφθηκε κατά τη διάρκεια έκτακτης σύσκεψης των αρμόδιων υπουργείων, με στόχο να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της πλατφόρμας και να μειωθεί η ταλαιπωρία των πολιτών.

Σύμφωνα με τον νέο προγραμματισμό, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ανά ημέρα ως εξής:

Τρίτη 7/4/2026: Δικαίωμα υποβολής έχουν οι δικαιούχοι των οποίων το ΑΦΜ λήγει σε 1, 2 ή 3.

Τετάρτη 8/4/2026: Αιτήσεις θα υποβάλλουν όσοι ΑΦΜ λήγει σε 4, 5, 6 ή 7.

Πέμπτη 9/4/2026: Υποβολή για ΑΦΜ που λήγει σε 8, 9 ή 0.

Από Παρασκευή 10/4/2026 έως 30/4/2026: Η πλατφόρμα θα είναι ανοικτή για όλους ανεξαρτήτως του τελευταίου ψηφίου ΑΦΜ.

Η πλατφόρμα επισημαίνει: «Ζητούμε συγγνώμη για την αναστάτωση και σας ευχαριστούμε για την κατανόηση».

Υπενθυμίζεται ότι την πρώτη ημέρα λειτουργίας της πλατφόρμας, η ζήτηση ήταν τόσο μεγάλη που το σύστημα «έπεσε» μέσα σε λιγότερο από μία ώρα. Σε αυτό το σύντομο διάστημα είχαν υποβληθεί πάνω από 150.000 αιτήσεις, γεγονός που ανέδειξε την ανάγκη για σταδιακή είσοδο των χρηστών ώστε να αποφευχθούν νέες διακοπές λειτουργίας και καθυστερήσεις.

Το νέο μέτρο αναμένεται να διασφαλίσει ότι η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει ομαλά, μειώνοντας την πίεση στους διακομιστές και εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των δικαιούχων του Fuel Pass.

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
