Fuel Pass: Με προτεραιότητα βάση… λήγοντα AΦΜ οι αιτήσεις – Δείτε τις σχετικές ημερομηνίες

Σύμφωνα με τον νέο προγραμματισμό, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ανά ημέρα ως εξής:

Τρίτη 7/4/2026: Δικαίωμα υποβολής έχουν οι δικαιούχοι των οποίων το ΑΦΜ λήγει σε 1, 2 ή 3.

Τετάρτη 8/4/2026: Αιτήσεις θα υποβάλλουν όσοι ΑΦΜ λήγει σε 4, 5, 6 ή 7.

Πέμπτη 9/4/2026: Υποβολή για ΑΦΜ που λήγει σε 8, 9 ή 0.

Από Παρασκευή 10/4/2026 έως 30/4/2026: Η πλατφόρμα θα είναι ανοικτή για όλους ανεξαρτήτως του τελευταίου ψηφίου ΑΦΜ.

Η πλατφόρμα επισημαίνει: «Ζητούμε συγγνώμη για την αναστάτωση και σας ευχαριστούμε για την κατανόηση».

Υπενθυμίζεται ότι την πρώτη ημέρα λειτουργίας της πλατφόρμας, η ζήτηση ήταν τόσο μεγάλη που το σύστημα «έπεσε» μέσα σε λιγότερο από μία ώρα. Σε αυτό το σύντομο διάστημα είχαν υποβληθεί πάνω από 150.000 αιτήσεις, γεγονός που ανέδειξε την ανάγκη για σταδιακή είσοδο των χρηστών ώστε να αποφευχθούν νέες διακοπές λειτουργίας και καθυστερήσεις.

Το νέο μέτρο αναμένεται να διασφαλίσει ότι η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει ομαλά, μειώνοντας την πίεση στους διακομιστές και εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των δικαιούχων του Fuel Pass.