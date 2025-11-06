GAC AION: Αυτά είναι τα 2 πρώτα SUV που έρχονται στην Ελλάδα – Πότε ξεκινά η εμπορική διάθεση

Η GAC AION έρχεται Ελλάδα με τα AION V και AION UT. Έναρξη διάθεσης αρχές Δεκεμβρίου 2025. Showroom Κηφισίας, Inchcape.

Η GAC AION, η μάρκα αμιγώς ηλεκτρικών του ομίλου GAC Group, ξεκινά επίσημα στην Ελλάδα με δύο SUV:

AION V : ηλεκτρικό C-SUV

AION UT: B-SUV με compact/μεσαίες διαστάσεις

Και τα δύο είναι αμιγώς ηλεκτρικά (EV), με έμφαση σε τεχνολογία, αυτονομία και λειτουργίες AI.

Πότε ξεκινά η διάθεση

Η εμπορική δραστηριότητα της AION στην Ελλάδα ξεκινά αρχές Δεκεμβρίου 2025. Το AION V θα κάνει την πρώτη εμφάνιση και θα ακολουθήσει το AION UT μέσα στο α’ τρίμηνο του 2026.

Ποιος βρίσκεται από πίσω

Η AION λανσάρεται στη χώρα μας κάτω από την ομπρέλα της Inchcape, εταιρείας με πολυετή παρουσία στην ελληνική αγορά (Toyota, Lexus) και υψηλούς δείκτες εξυπηρέτησης πελατών.

Showroom στην Κηφισίας

Το κατάστημα της AION στην Κηφισίας θα λειτουργεί ως σημείο αναφοράς: έκθεση–ενημέρωση–test drive. Εκεί οι ενδιαφερόμενοι θα δουν τα αυτοκίνητα, θα ενημερωθούν για τεχνολογίες, αυτονομία, φόρτιση και θα γνωρίσουν τη φιλοσοφία “AI always ON”.

AION V: το πρώτο μοντέλο που έρχεται

Το AION V ανοίγει την αυλαία στην Ελλάδα ως ηλεκτρικό C-SUV με έμφαση σε αυτονομία, ταχεία φόρτιση και ασφάλεια.

Βασικά στοιχεία

Αυτονομία : ~ 510 km WLTP (βασική έκδοση)

Φόρτιση : 30–80% σε 18’ (ταχεία DC)

Ασφάλεια: 5 αστέρια στο Euro NCAP

Εσωτερικό & άνεση

Πλήρως ψηφιακή καμπίνα με φωνητικό έλεγχο

Καθίσματα με θέρμανση και μασάζ 8 σημείων

Πανοραμική ηλιοροφή 2,14 m²

Ενσωματωμένο ψυγείο με λειτουργία ψύξης/θέρμανσης

Η τοποθέτηση του AION V στο C-SUV στοχεύει οικογένειες και εταιρικούς στόλους που ζητούν μεγάλη αυτονομία, γρήγορες στάσεις φόρτισης και premium ανέσεις.

AION UT: το επόμενο βήμα

Το AION UT θα ενισχύσει τη γκάμα ως B-SUV στις αρχές 2026, καλύπτοντας την κατηγορία με τη μεγαλύτερη ζήτηση στην Ευρώπη. Εστιάζει σε συμπαγείς διαστάσεις, ευχρησία πόλης και πλήρες πακέτο EV τεχνολογιών.

Η φιλοσοφία “AI always ON”

Η AION χτίζει τα μοντέλα της γύρω από το λογισμικό και τις συνδεδεμένες υπηρεσίες. Η ιδέα «AI πάντα ενεργή» υπογραμμίζει λειτουργίες βοήθειας, ασφάλειας, πλοήγησης και διασύνδεσης, με στόχο πιο έξυπνη και εύκολη καθημερινή χρήση.

Τι σημαίνει για τον αγοραστή

Σαφές χρονοδιάγραμμα : άμεση διαθεσιμότητα AION V από Δεκέμβριο 2025 , AION UT στο Q1 2026 .

After-sales με βάση Inchcape : προσδοκία για οργανωμένο δίκτυο και υπηρεσίες .

EV πρόταση με υψηλή αυτονομία: ~510 km WLTP και ταχεία φόρτιση 30–80% σε 18’ μειώνουν το άγχος αυτονομίας.

Τι κρατάμε;

Δύο πρώτα μοντέλα : AION V (C-SUV) τώρα, AION UT (B-SUV) στο Q1 2026 .

Έναρξη διάθεσης στην Ελλάδα: αρχές Δεκεμβρίου 2025 (με το AION V ).

Showroom Κηφισίας : κέντρο εμπειρίας με ενημέρωση, φόρτιση, τεχνολογίες, test drive .

AION V : ~ 510 km WLTP , 30–80% σε 18’ , 5★ Euro NCAP , premium άνεση.

Στήριξη Inchcape : εμπειρία σε λανσαρίσματα/εξυπηρέτηση (Toyota, Lexus).

Φιλοσοφία “AI always ON”: έμφαση σε τεχνολογία, συνδεσιμότητα, ασφάλεια.

