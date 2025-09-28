GAC: Η νέα μάρκα που θέλει να έρθει στην Ευρώπη και να κάνει χαμό

H GAC σκοπεύει να φέρει την παραγωγή της στην Ευρώπη για να αποφύγει τους δασμούς – Τακτική που ακολουθούν πολλές κινέζικες μάρκες.

Οι κινέζοι κατασκευαστές δεν έχουν μείνει με τα χέρια σταυρωμένα μπροστά στον εμπορικό πόλεμο που τους κάνει η Αμερική και Ευρώπη, βρίσκοντας τρόπους να «τριπλάρουν» τους δασμούς και να κυριαρχήσουν στην αγορά αυτοκινήτου. Όλο και περισσότερες κινέζικες αυτοκινητοβιομηχανίες φέρνουν την παραγωγή τους και στην Ευρώπη, με την GAC να στοχεύει να γίνει άλλος ένας δυνατός «παίχτης» στην αγορά της γηραιάς ηπείρου.

Πρεμιέρα με δύο ηλεκτρικά μοντέλα

Η GAC παρουσίασε τα, Aion UT και Aion V, ένα μικρό hatchback και ένα SUV μεσαίου μεγέθους, στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Μονάχου, ενώ στην Ευρωπαϊκή της γκάμα θα προστεθεί το ηλεκτρικό crossover, Aion Y, αλλά και το premium coupe-SUV, Hyptec HT. Προς το παρόν όλα τα μοντέλα που θα προσφέρει η GAC στην Ευρώπη είναι αμιγώς ηλεκτρικά, αλλά στη γκάμα αναμένεται να προστεθούν και plug-in υβριδικές επιλογές.

Ο πρόεδρος της GAC International, Wei Haigang, δήλωσε στο CNBC ότι η Ευρώπη είναι μία από τις πέντε βασικές αγορές της εταιρείας. «Είναι μια στρατηγική αγορά», είπε, προσθέτοντας ότι η GAC ελπίζει ότι θα αποτελέσει σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων της στο εξωτερικό τα επόμενα χρόνια.

Μεγάλα όνειρα

Σύμφωνα με τους πρώτους υπολογισμούς, η GAC αναμένεται να πουλήσει γύρω στα 3.000 αυτοκίνητα στην Ευρώπη αυτή τη χρονιά, αλλά στόχος της είναι οι πωλήσεις της να αυξηθούν στις περίπου 15.000 μέσα στο 2026, με απώτερο στόχο να είναι οι 50.000 ετήσιες πωλήσεις μέχρι το τέλος του 2027. Ο στόχος είναι αρκετά φιλόδοξος, ακόμα και για μια εταιρεία που πούλησε πάνω από 127.000 οχήματα το 2024.

Όπως και άλλες κινέζικες εταιρείες, η GAC σκοπεύει να φέρει την παραγωγή της ευρωπαϊκής της γκάμας εντός ευρωπαϊκών συνόρων, αποφεύγοντας με αυτόν τον τρόπο τους δασμούς.

«Ελπίζουμε ότι η κινεζική κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσουν να διαπραγματευτούν περαιτέρω για να μειώσουν τους δασμούς», δήλωσε ο Haigang. «Στο μέλλον, ελπίζουμε να επιταχύνουμε την τοπική παραγωγή. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να αναπτύξουμε παραγωγική ικανότητα στην Ευρώπη, για να εξυπηρετήσουμε καλύτερα τις ευρωπαϊκές αγορές».

Η «επέλαση» των κινέζικων αυτοκινητοβιομηχανιών στην Ευρώπη καλά κρατεί, με το μερίδιο της αγοράς των κινέζων σχεδόν να διπλασιάζεται μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2025 και να φτάνει το 5,1%, κάτι που αντιστοιχεί σε 347.135 πωλήσεις. Της εν λόγω επέλασης ηγείται η BYD, με πάνω από 70.000 πωλήσεις, με εταιρείες όπως, Omoda & Jaecoo, Leapmotor και Xpeng να ακολουθούν.

Τι κρατάμε:

Νέα επίθεση κινέζικης εταιρείας αναμένεται στην Ευρώπη

Η GAC μπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι με δύο αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα

Η εταιρεία θα φέρει την επεκτείνει την παραγωγή της και στην Ευρώπη, αποφεύγοντας έτσι τους δασμούς

Στόχος της GAC είναι να σπάσει το «φράγμα» των 50.000 πωλήσεων ετησίως μέχρι το 2027

