Γαλλία: Χαμός σε βενζινάδικό που κόλλησε το λογισμικό και χρέωνε 1 λεπτό του ευρώ το λίτρο

Τεχνικό σφάλμα σε πρατήριο Carrefour κοντά στο Παρίσι έδειξε βενζίνη στα 0,01 €/λίτρο. Ουρές, πανικός και μποτιλιάρισμα μέσα σε λίγα λεπτά.
Ένα απίθανο περιστατικό προκάλεσε χαμό σε πρατήριο καυσίμων της Carrefour κοντά στο Παρίσι, όταν τεχνικό πρόβλημα στο σύστημα τιμολόγησης εμφάνισε την τιμή της βενζίνης ως 0,01 ευρώ το λίτρο. Η “ευκαιρία” διαδόθηκε αστραπιαία, με αποτέλεσμα μέσα σε λίγα λεπτά να δημιουργηθούν ουρές, ένταση και κυκλοφοριακή συμφόρηση στην περιοχή.
Τι συνέβη και γιατί έγινε πανικός
Το πρόβλημα αποδίδεται σε τεχνικό glitch στο λογισμικό του πρατηρίου, που άλλαξε την εμφανιζόμενη τιμή στην αντλία. Για τους οδηγούς που το είδαν, η εικόνα των 0,01 €/λίτρο λειτούργησε σαν σήμα συναγερμού, με πολλούς να σπεύδουν να γεμίσουν άμεσα τα ρεζερβουάρ τους.
In France, a technical glitch at a Carrefour gas station near Paris showed the price of gasoline as €0.01 per liter, causing drivers to rush to fill their tanks and creating chaos and traffic jams within minutes. pic.twitter.com/4NNMCLgXC3
— China pulse 🇨🇳 (@Eng_china5) March 8, 2026
Το αποτέλεσμα ήταν να “μπλοκάρει” η λειτουργία του πρατηρίου και να μεταφερθεί η αναστάτωση και στον δρόμο, με μποτιλιάρισμα και κυκλοφοριακό χάος γύρω από το σημείο.
Πώς φτάνει ένα λάθος τιμής να παραλύσει μια περιοχή
Σε τέτοιες περιπτώσεις το φαινόμενο είναι σχεδόν μηχανικό.
Μια εξωφρενικά χαμηλή τιμή δημιουργεί μαζική προσέλευση σε ελάχιστο χρόνο. Το πρατήριο δεν έχει δυνατότητα να εξυπηρετήσει τόσο μεγάλο όγκο οχημάτων, άρα η ουρά “ξεχειλώνει” προς τον δρόμο. Όταν αυτό συμβεί σε πρατήριο κοντά σε αστικό ιστό, η κυκλοφορία επηρεάζεται αμέσως, γιατί οι οδηγοί μειώνουν ταχύτητα, κάνουν ελιγμούς για να μπουν, σταματούν στη λωρίδα, και το κυκλοφοριακό ντόμινο ξεκινά.
Τι κρατάμε;
-
Σε πρατήριο Carrefour κοντά στο Παρίσι εμφανίστηκε τιμή 0,01 €/λίτρο λόγω τεχνικού σφάλματος
-
Οδηγοί έσπευσαν να γεμίσουν, με αποτέλεσμα χαμό, ουρές και μποτιλιάρισμα μέσα σε λίγα λεπτά
-
Ένα λάθος στην τιμολόγηση αρκεί για να «μπουκώσει» ένα πρατήριο και να επηρεάσει άμεσα την κυκλοφορία γύρω του