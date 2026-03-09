Γαλλία: Χαμός σε βενζινάδικό που κόλλησε το λογισμικό και χρέωνε 1 λεπτό του ευρώ το λίτρο

Τεχνικό σφάλμα σε πρατήριο Carrefour κοντά στο Παρίσι έδειξε βενζίνη στα 0,01 €/λίτρο. Ουρές, πανικός και μποτιλιάρισμα μέσα σε λίγα λεπτά.

Ένα απίθανο περιστατικό προκάλεσε χαμό σε πρατήριο καυσίμων της Carrefour κοντά στο Παρίσι, όταν τεχνικό πρόβλημα στο σύστημα τιμολόγησης εμφάνισε την τιμή της βενζίνης ως 0,01 ευρώ το λίτρο. Η “ευκαιρία” διαδόθηκε αστραπιαία, με αποτέλεσμα μέσα σε λίγα λεπτά να δημιουργηθούν ουρές, ένταση και κυκλοφοριακή συμφόρηση στην περιοχή.

Τι συνέβη και γιατί έγινε πανικός

Το πρόβλημα αποδίδεται σε τεχνικό glitch στο λογισμικό του πρατηρίου, που άλλαξε την εμφανιζόμενη τιμή στην αντλία. Για τους οδηγούς που το είδαν, η εικόνα των 0,01 €/λίτρο λειτούργησε σαν σήμα συναγερμού, με πολλούς να σπεύδουν να γεμίσουν άμεσα τα ρεζερβουάρ τους.

Το αποτέλεσμα ήταν να “μπλοκάρει” η λειτουργία του πρατηρίου και να μεταφερθεί η αναστάτωση και στον δρόμο, με μποτιλιάρισμα και κυκλοφοριακό χάος γύρω από το σημείο.

Πώς φτάνει ένα λάθος τιμής να παραλύσει μια περιοχή

Σε τέτοιες περιπτώσεις το φαινόμενο είναι σχεδόν μηχανικό.

Μια εξωφρενικά χαμηλή τιμή δημιουργεί μαζική προσέλευση σε ελάχιστο χρόνο. Το πρατήριο δεν έχει δυνατότητα να εξυπηρετήσει τόσο μεγάλο όγκο οχημάτων, άρα η ουρά “ξεχειλώνει” προς τον δρόμο. Όταν αυτό συμβεί σε πρατήριο κοντά σε αστικό ιστό, η κυκλοφορία επηρεάζεται αμέσως, γιατί οι οδηγοί μειώνουν ταχύτητα, κάνουν ελιγμούς για να μπουν, σταματούν στη λωρίδα, και το κυκλοφοριακό ντόμινο ξεκινά.

Τι κρατάμε;