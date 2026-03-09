quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2026 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Γαλλία: Χαμός σε βενζινάδικό που κόλλησε το λογισμικό και χρέωνε 1 λεπτό του ευρώ το λίτρο

ΔΕΥΤΕΡΑ | 09.03.2026
AutoTypos Team
gallia-chamos-se-venzinadiko-pou-kollise-to-logismiko-kai-chreone-1-lepto-tou-evro-to-litro-795362

Τεχνικό σφάλμα σε πρατήριο Carrefour κοντά στο Παρίσι έδειξε βενζίνη στα 0,01 €/λίτρο. Ουρές, πανικός και μποτιλιάρισμα μέσα σε λίγα λεπτά.

Ένα απίθανο περιστατικό προκάλεσε χαμό σε πρατήριο καυσίμων της Carrefour κοντά στο Παρίσι, όταν τεχνικό πρόβλημα στο σύστημα τιμολόγησης εμφάνισε την τιμή της βενζίνης ως 0,01 ευρώ το λίτρο. Η “ευκαιρία” διαδόθηκε αστραπιαία, με αποτέλεσμα μέσα σε λίγα λεπτά να δημιουργηθούν ουρές, ένταση και κυκλοφοριακή συμφόρηση στην περιοχή.

Τι συνέβη και γιατί έγινε πανικός

Το πρόβλημα αποδίδεται σε τεχνικό glitch στο λογισμικό του πρατηρίου, που άλλαξε την εμφανιζόμενη τιμή στην αντλία. Για τους οδηγούς που το είδαν, η εικόνα των 0,01 €/λίτρο λειτούργησε σαν σήμα συναγερμού, με πολλούς να σπεύδουν να γεμίσουν άμεσα τα ρεζερβουάρ τους.

Το αποτέλεσμα ήταν να “μπλοκάρει” η λειτουργία του πρατηρίου και να μεταφερθεί η αναστάτωση και στον δρόμο, με μποτιλιάρισμα και κυκλοφοριακό χάος γύρω από το σημείο.

Πώς φτάνει ένα λάθος τιμής να παραλύσει μια περιοχή

Σε τέτοιες περιπτώσεις το φαινόμενο είναι σχεδόν μηχανικό.

Μια εξωφρενικά χαμηλή τιμή δημιουργεί μαζική προσέλευση σε ελάχιστο χρόνο. Το πρατήριο δεν έχει δυνατότητα να εξυπηρετήσει τόσο μεγάλο όγκο οχημάτων, άρα η ουρά “ξεχειλώνει” προς τον δρόμο. Όταν αυτό συμβεί σε πρατήριο κοντά σε αστικό ιστό, η κυκλοφορία επηρεάζεται αμέσως, γιατί οι οδηγοί μειώνουν ταχύτητα, κάνουν ελιγμούς για να μπουν, σταματούν στη λωρίδα, και το κυκλοφοριακό ντόμινο ξεκινά.


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Τι κρατάμε;

  • Σε πρατήριο Carrefour κοντά στο Παρίσι εμφανίστηκε τιμή 0,01 €/λίτρο λόγω τεχνικού σφάλματος

  • Οδηγοί έσπευσαν να γεμίσουν, με αποτέλεσμα χαμό, ουρές και μποτιλιάρισμα μέσα σε λίγα λεπτά

  • Ένα λάθος στην τιμολόγηση αρκεί για να «μπουκώσει» ένα πρατήριο και να επηρεάσει άμεσα την κυκλοφορία γύρω του

Όλες Οι Ειδήσεις

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#βενζινάδικο#Γαλλία#καύσιμο#Παρίσι#τιμές καυσίμων
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

ellada-gemise-to-aftokinito-tou-se-venzinadiko-sto-chaidari-kai-egine-kapnos-790005

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

20.01.2026

Ελλάδα: Γέμισε το αυτοκίνητο του σε βενζινάδικο στο Χαϊδάρι και έγινε «καπνός»
i-ford-xanafernei-to-fiesta-alla-me-technologia-renault-646144

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

09.12.2025

Η Ford ξαναφέρνει το Fiesta αλλά με τεχνολογία Renault
nea-kobina-sta-pratiria-an-den-prosexeis-tha-pliroseis-kai-ti-venzini-tou-epomenou-pos-to-kanoun-kai-pos-tha-to-apofygeis-634649

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

06.12.2025

Νέα κομπίνα στα πρατήρια: Αν δεν προσέξεις θα πληρώσεις και τη βενζίνη του επόμενου – Πώς το κάνουν και πώς θα το αποφύγεις
kataskevastike-i-teleftaia-monada-tou-thrylikou-ford-pou-agapisame-777197

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

30.09.2025

Κατασκευάστηκε η τελευταία μονάδα του θρυλικού Ford που αγαπήσαμε
tromaktiki-anodos-stis-times-petrelaiou-stin-ellada-epistrefei-to-fuel-pass-617484

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

09.03.2026

Τρομακτική άνοδος στις τιμές πετρελαίου στην Ελλάδα – Επιστρέφει το Fuel Pass;
to-honda-insight-epistrefei-egine-ilektriko-crossover-795071

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

09.03.2026

Το Honda Insight επιστρέφει – Έγινε ηλεκτρικό crossover

Πρόσφατες Ειδήσεις