Geely Project KO11: Πότε έρχεται στην Ευρώπη το νέο plug-in hybrid SUV;

Η Geely αποκάλυψε το Project KO11, ένα νέο plug-in hybrid SUV υψηλών επιδόσεων με εκτός δρόμου δυνατότητες. Πότε έρχεται στην Ευρώπη;

Η Geely συνεχίζει την επέκτασή της στην ευρωπαϊκή αγορά, αποκαλύπτοντας ένα νέο SUV που φιλοδοξεί να συνδυάσει τις υψηλές επιδόσεις με τις δυνατότητες κίνησης εκτός δρόμου. Το Project KO11, όπως ονομάζεται προς το παρόν, παρουσιάστηκε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού και αποτελεί μία από τις πιο φιλόδοξες προτάσεις που ετοιμάζει η κινεζική εταιρεία.

Με επιβλητική σχεδίαση, προηγμένη plug-in hybrid τεχνολογία και συστήματα ειδικά εξελιγμένα για απαιτητικές εκτός δρόμου συνθήκες, το KO11 επιχειρεί να διεκδικήσει μια θέση σε μια κατηγορία όπου συναντάμε ολοένα και περισσότερα μεγάλα, εξηλεκτρισμένα SUV.

Το σημαντικότερο είναι ότι η Geely έχει ήδη επιβεβαιώσει την άφιξή του στην Ευρώπη μέσα στο 2027, αν και αρκετά από τα τεχνικά χαρακτηριστικά του παραμένουν προς το παρόν άγνωστα.

Η έκπληξη της Geely στο Παρίσι

Η αποκάλυψη του Project KO11 δεν αποτέλεσε μέρος της αρχικής παρουσίασης της Geely στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού. Αντίθετα, ήρθε στο τέλος της συνέντευξης Τύπου, όταν ο Aiden He, CEO της Geely Auto Europe, ανακοίνωσε ότι η εταιρεία είχε ακόμη ένα νέο μοντέλο να παρουσιάσει, αμέσως μετά την αποκάλυψη του Geely Monjaro EM-i.

Το αυτοκίνητο εμφανίστηκε με την κωδική ονομασία Project KO11, καθώς η τελική εμπορική του ονομασία δεν έχει ακόμη αποφασιστεί ή τουλάχιστον δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα. Η κίνηση αυτή δείχνει την πρόθεση της Geely να διευρύνει την παρουσία της πέρα από τα συμβατικά οικογενειακά SUV, στρεφόμενη και προς μοντέλα με περισσότερο εξειδικευμένο χαρακτήρα.

Plug-in hybrid με έμφαση στις επιδόσεις

Η Geely επιβεβαίωσε ότι το KO11 θα χρησιμοποιεί προηγμένο plug-in hybrid σύστημα κίνησης, χωρίς όμως να αποκαλύψει ακόμη την ακριβή μηχανική του διάταξη. Δεν γνωρίζουμε επομένως τη χωρητικότητα της μπαταρίας, τη συνολική ισχύ, την ηλεκτρική αυτονομία ή τον συνδυασμό θερμικού κινητήρα και ηλεκτροκινητήρων που θα χρησιμοποιεί. Ωστόσο, η εταιρεία κάνει λόγο για ένα SUV υψηλών επιδόσεων, με ιδιαίτερη έμφαση τόσο στην ισχύ όσο και στην ταχύτητα.

Η επιλογή plug-in hybrid τεχνολογίας έχει ενδιαφέρον, καθώς προσφέρει τη δυνατότητα καθημερινών μετακινήσεων με ηλεκτρική ενέργεια, εφόσον η μπαταρία φορτίζεται εξωτερικά, διατηρώντας παράλληλα την ευελιξία ενός κινητήρα εσωτερικής καύσης για μεγαλύτερες αποστάσεις.

Για ένα αυτοκίνητο με εκτός δρόμου προσανατολισμό, ο συνδυασμός αυτός θα μπορούσε να έχει ιδιαίτερη πρακτική σημασία. Το πόσο αποτελεσματικά θα αξιοποιεί το KO11 τις δύο πηγές ενέργειας μένει να φανεί όταν ανακοινωθούν οι πλήρεις προδιαγραφές του.

Εξελιγμένη ανάρτηση και έξυπνα προγράμματα εκτός δρόμου

Η Geely δεν αντιμετωπίζει το KO11 απλώς ως ένα μεγάλο SUV με περιπετειώδη εμφάνιση. Σύμφωνα με την εταιρεία, το αυτοκίνητο έχει σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνεται σε δύσκολες εκτός δρόμου συνθήκες, χρησιμοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες ανάρτησης και έξυπνα προγράμματα οδήγησης παντός εδάφους.

Τα συστήματα αυτά θα προσαρμόζουν τη συμπεριφορά του οχήματος ανάλογα με τις συνθήκες, με στόχο τη βελτίωση της πρόσφυσης και του ελέγχου σε απαιτητικές επιφάνειες. Προς το παρόν δεν έχουν ανακοινωθεί λεπτομέρειες για την τετρακίνηση, την απόσταση από το έδαφος ή τη δυνατότητα κίνησης σε συγκεκριμένα εμπόδια.

Η Geely αναφέρει επίσης ότι το KO11 θα ενσωματώνει μια σειρά νέων τεχνολογικών λειτουργιών, τις οποίες θα αποκαλύψει σταδιακά. Επομένως, η πραγματική έκταση των εκτός δρόμου δυνατοτήτων του παραμένει ένα από τα βασικά ερωτήματα γύρω από το νέο μοντέλο.

Ένα ακόμη βήμα της Geely στην Ευρώπη

Η παρουσίαση του Project KO11 έρχεται σε μια περίοδο έντονης διεθνούς ανάπτυξης για τη Geely. Η κινεζική εταιρεία δραστηριοποιείται πλέον σε περισσότερες από 81 χώρες, ενώ το 2025 η μάρκα Geely ξεπέρασε τις 3 εκατομμύρια πωλήσεις, καταγράφοντας αύξηση 39%.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η ανάπτυξη των οχημάτων νέας ενέργειας, κατηγορία στην οποία περιλαμβάνονται τα ηλεκτρικά και τα plug-in hybrid. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, οι πωλήσεις τους έφτασαν τα 1,69 εκατομμύρια οχήματα, σημειώνοντας αύξηση 90%.

Η αποκάλυψη του KO11, παράλληλα με το νέο Monjaro EM-i, δείχνει ότι η Geely δεν σκοπεύει να περιορίσει την ευρωπαϊκή της γκάμα αποκλειστικά στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Αντίθετα, επενδύει και στην plug-in hybrid τεχνολογία, προσφέροντας μία εναλλακτική για αγοραστές που αναζητούν ηλεκτρική λειτουργία στην καθημερινότητα, χωρίς να εξαρτώνται αποκλειστικά από τις υποδομές φόρτισης στα μεγάλα ταξίδια.

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