Γερμανία: «Μπλόκο» σε κινέζικα αυτοκίνητα σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις λόγω φόβων κατασκοπείας

Κινέζικα αυτοκίνητα γνωστών εταιρειών πλέον απαγορεύεται να εισέρχονται σε περιοχές όπου υπάρχουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Γερμανία

Περιορισμούς στην πρόσβαση ορισμένων κινεζικών αυτοκινήτων σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ενόπλων δυνάμεων (Bundeswehr) επιβάλλει η Γερμανία, επικαλούμενη ανησυχίες για την ασφάλεια των δεδομένων που μπορούν να συλλέγουν οι κάμερες και οι αισθητήρες τους. Μοντέλα των BYD, Nio και Geely φέρονται να έχουν ήδη αποκλειστεί από συγκεκριμένες περιοχές, καθώς υπάρχει ο φόβος ότι ο εξοπλισμός τους θα μπορούσε να καταγράψει και να μεταδώσει ευαίσθητες πληροφορίες.

Το γερμανικό υπουργείο Άμυνας διευκρινίζει ότι το μέτρο αφορά γενικότερα τα συνδεδεμένα αυτοκίνητα και δεν στρέφεται αποκλειστικά εναντίον συγκεκριμένων εταιρειών ή χωρών. Στην πράξη, οι στρατιωτικοί που χρησιμοποιούν οχήματα τα οποία εμπίπτουν στους περιορισμούς πρέπει να τα αφήνουν εκτός των εγκαταστάσεων και να συνεχίζουν τη διαδρομή τους πεζοί.

Σύμφωνα με το Bloomberg, το οποίο επικαλείται πρόσωπα που γνωρίζουν το περιεχόμενο μη δημοσιοποιημένης αξιολόγησης αντικατασκοπείας, η Γερμανία αποφάσισε να αποκλείσει ορισμένα οχήματα από στρατιωτικές βάσεις, καθώς τα σήματά τους θα μπορούσαν δυνητικά να χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή και τη μετάδοση δεδομένων.

Δύο ημέρες νωρίτερα, το Der Spiegel είχε αναφέρει ότι στο εσωτερικό της Bundeswehr κυκλοφορούν κατάλογοι με συγκεκριμένα κινεζικά μοντέλα που δεν επιτρέπεται να εισέρχονται σε εγκαταστάσεις χαρακτηρισμένες ως περιοχές ασφαλείας.

Ποιες στρατιωτικές εγκαταστάσεις αφορά το μέτρο

Σε κυβερνητική συνέντευξη Τύπου στις 11 Νοεμβρίου, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας, Mitko Müller, εξήγησε ότι οι κανόνες πρόσβασης καθορίζονται από τους υπεύθυνους ασφαλείας κάθε εγκατάστασης ξεχωριστά. Έτσι, ένα αυτοκίνητο μπορεί να αποκλείεται από μια αυστηρά ελεγχόμενη ζώνη, αλλά να επιτρέπεται να σταθμεύσει σε χώρο που βρίσκεται μακρύτερα από τα «ευαίσθητα» κτίρια.

Επομένως, δεν υπάρχει ένας ενιαίος, δημοσιευμένος κατάλογος με τα απαγορευμένα μοντέλα. Οι γερμανικές αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει επίσης αν οι περιορισμοί αφορούν και άλλες μάρκες πέρα από τις BYD, Nio και Geely. Αξίζει να σημειωθεί ότι η παρουσία της Geely στην ευρωπαϊκή αγορά είναι πολύ ευρύτερη από τα αυτοκίνητα που φέρουν το δικό της σήμα. Ο κινεζικός όμιλος συνδέεται επίσης με τις Volvo, Polestar, Lynk & Co, Zeekr και Lotus, ενώ συμμετέχει από κοινού με τη Mercedes-Benz στην ιδιοκτησία της Smart.

Όπως αναφέρει η Stuttgarter Zeitung, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν δημόσια τεκμηριωμένα στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι κάποιο από αυτά τα αυτοκίνητα έχει μεταδώσει δεδομένα της Bundeswehr σε κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών. Οι περιορισμοί παρουσιάζονται ως προληπτικό μέτρο και όχι ως αντίδραση σε επιβεβαιωμένο περιστατικό κατασκοπείας.

Η Γερμανία δεν είναι η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που λαμβάνει τέτοια μέτρα. Τον Φεβρουάριο, η Πολωνία περιόρισε την πρόσβαση κινεζικής κατασκευής αυτοκινήτων σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, καλύπτοντας κάθε όχημα που μπορεί να καταγράφει τοποθεσία, εικόνα ή ήχο, εκτός εάν οι συγκεκριμένες λειτουργίες είναι απενεργοποιημένες.

Οι αισθητήρες που προκαλούν ανησυχία

Το γερμανικό υπουργείο Άμυνας κατονομάζει ως βασικές πηγές ανησυχίας τις κάμερες, τα μικρόφωνα, τα ραντάρ και τους αισθητήρες υπερήχων. Πρόκειται για εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για την καταγραφή του περιβάλλοντος γύρω από το αυτοκίνητο, υποστηρίζοντας λειτουργίες όπως η υποβοήθηση στάθμευσης και η παρακολούθηση του οδηγού.

Ωστόσο, όταν ένα τέτοιο όχημα βρίσκεται κοντά σε στρατώνες ή άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις, οι ίδιοι αισθητήρες θα μπορούσαν θεωρητικά να καταγράψουν τη διάταξη των χώρων, τις καθημερινές δραστηριότητες και τον στρατιωτικό εξοπλισμό.

Οι περιορισμοί δεν αφορούν αποκλειστικά τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Εφαρμόζονται σε κάθε συνδεδεμένο όχημα που διαθέτει τον συγκεκριμένο εξοπλισμό, ανεξάρτητα από το σύστημα κίνησης ή τη χώρα προέλευσής του. Αυτό εξηγεί και γιατί ο προβληματισμός γύρω από τα κινεζικά αυτοκίνητα στην Ευρώπη έχει επεκταθεί πέρα από έναν συγκεκριμένο κατασκευαστή.

Ξεχωριστή απόφαση για τα κινεζικά drones

Οι περιορισμοί στην πρόσβαση αυτοκινήτων δεν πρέπει να συγχέονται με μια διαφορετική απόφαση της Bundeswehr, η οποία έχει ήδη επιβεβαιωθεί. Οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις θα σταματήσουν να χρησιμοποιούν κινεζικής κατασκευής drones για εκπαιδευτικούς σκοπούς και θα τα αντικαταστήσουν με μοντέλα γερμανικής ή άλλης ευρωπαϊκής προέλευσης. Η πολιτική αυτή αφορά τις μελλοντικές εκπαιδεύσεις και ασκήσεις.

Παρόμοιες κινήσεις έχουν γίνει και εκτός Ευρώπης. Τον Οκτώβριο, ο αμερικανικός στρατός απαγόρευσε την είσοδο ιδιωτικών αυτοκινήτων BYD στην αεροπορική βάση Kadena, στην Οκινάουα της Ιαπωνίας, επικαλούμενος κινδύνους ασφαλείας που συνδέονται με τις ίδιες κατηγορίες αισθητήρων.

Οι εξελίξεις αυτές δείχνουν ότι η εξάπλωση των συνδεδεμένων αυτοκινήτων έχει ανοίξει ένα νέο μέτωπο προβληματισμού για τις στρατιωτικές αρχές, σε μια περίοδο κατά την οποία η αυξανόμενη παρουσία των κινεζικών ηλεκτρικών μοντέλων έχει ήδη αλλάξει τις ισορροπίες στην ευρωπαϊκή αγορά.

Πηγή: Motor1