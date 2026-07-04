Γερμανική μάρκα-κολοσσός φήμες λένε ότι θα “κόψει” 100.000 θέσεις εργασίας – Τι συμβαίνει;

Στη Γερμανία «ακούγεται» πως μάρκα-κολοσσός σχεδιάζει να διπλασιάσει τις προγραμματισμένες περικοπές θέσεων από 50.000 σε 100.000

Έκθεση-σοκ: Η Volkswagen εξετάζει έως και 100.000 απολύσεις και λουκέτο σε τέσσερα εργοστάσια. Ο γερμανικός κολοσσός βρίσκεται ήδη σε τροχιά μεγάλων περικοπών, έχοντας ανακοινώσει ότι έως το τέλος της δεκαετίας θα προχωρήσει σε περικοπές περίπου 50.000 θέσεων εργασίας στη Γερμανία.

Οι εν λόγω περικοπές δεν αφορούν μόνο τη Volkswagen, αλλά και τις Audi και Porsche, όπως και τη θυγατρική λογισμικού CARIAD.

Το «εμπρηστικό» δημοσίευμα του Manager Magazin

Τα πρώτα δημοσιεύματα σχετικά με περικοπές θέσεων εργασίας στη Γερμανία είχαν ανάψει «φωτιές» στη χώρα πέρσι, ωστόσο, η κατάσταση είχε ηρεμήσει τον τελευταίο καιρό. Τώρα, ένα νέο δημοσίευμα του γερμανικού Manager Magazin υποστηρίζει ότι το σχέδιο αναδιάρθρωσης ενδέχεται να είναι πολύ πιο εκτεταμένο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο συνολικός αριθμός των απολύσεων θα μπορούσε να φτάσει ακόμη και τις 100.000 θέσεις εργασίας, αν και παραμένει άγνωστο αν όλες θα υλοποιηθούν έως το 2030 ή θα επεκταθούν και στα επόμενα χρόνια. Σημειώνεται ότι η Volkswagen διαθέτει συμφωνίες διασφάλισης θέσεων εργασίας έως το 2030, ενώ η Audi έως το τέλος του 2033.

Στο στόχαστρο τέσσερα εργοστάσια

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι η Volkswagen εξετάζει το κλείσιμο τεσσάρων παραγωγικών μονάδων: Zwickau, Emden, Hanover και Neckarsulm. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κάθε εργοστάσιο θα σταματήσει τη λειτουργία του μόλις ολοκληρωθεί η παραγωγή των σημερινών μοντέλων που κατασκευάζει. Αυτή τη στιγμή στο εργοστάσιο του Zwickau παράγονται τα Volkswagen ID.3, ID.4 και ID.5, καθώς και τα Audi Q4 E-Tron, Audi Q4 Sportback E-Tron και Cupra Born.

Παράλληλα, η μονάδα του Emden κατασκευάζει τα Volkswagen ID.4, ID.7 και ID.7 Tourer, ενώ στο Hanover παράγονται επαγγελματικά μοντέλα όπως τα Transporter, Caravelle, ID. Buzz, Multivan και California.

Όσον αφορά το Neckarsulm, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εγκαταστάσεις της Audi, όπου κατασκευάζονται τα A5, A6, A8 και E-Tron GT. Η παραγωγή του σημερινού A8 ολοκληρώνεται μέσα στη χρονιά, ωστόσο η Audi έχει ήδη επιβεβαιώσει ότι αργότερα μέσα στη δεκαετία θα παρουσιάσει ένα νέο μοντέλο-ναυαρχίδα.

Αλλαγές και στη δομή του ομίλου

Το Manager Magazin κάνει λόγο και για μια ριζική οργανωτική αναδιάρθρωση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Volkswagen και ο τομέας εξαρτημάτων ενδέχεται να αποσχιστούν από τον Όμιλο Volkswagen και να λειτουργούν ως ανεξάρτητες εταιρείες. Ένα τέτοιο σενάριο θα άνοιγε τον δρόμο ώστε οι νέες εταιρικές οντότητες να εισαχθούν ξεχωριστά στο χρηματιστήριο.

Αυτό έχει προκαλέσει νέα σενάρια γύρω από το μέλλον του μεγαλύτερου ευρωπαϊκού ομίλου στον τομέα της αυτοκίνησης, καθώς το Manager Magazin θεωρείται ένα από τα πλέον αξιόπιστα οικονομικά έντυπα της Γερμανίας και συνήθως βασίζεται σε έγκυρες πηγές.

Προς το παρόν, τίποτα από τα παραπάνω δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα από τη Volkswagen. Ωστόσο, το γεγονός ότι οι πληροφορίες δε διαψεύστηκαν αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ο όμιλος να εξετάζει πράγματι πολύ πιο δραστικά μέτρα αναδιάρθρωσης από όσα έχουν ανακοινωθεί μέχρι σήμερα.