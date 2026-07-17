Γερμανική μάρκα ξεκινά επίσημα τη χρήση βιοκαυσίμων στον εταιρικό στόλο – Σε ποια γειτονική χώρα συμβαίνει;

Eni και BMW Group ενώνουν δυνάμεις για τη χρήση του βιοκαυσίμου Enilive HVOlution στους εταιρικούς τους στόλους

Η Eni και το BMW Group προχωρούν σε μια νέα συνεργασία με στόχο την ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας, ανακοινώνοντας τη χρήση του βιοκαυσίμου Enilive HVOlution στους εταιρικούς στόλους της BMW στην Ιταλία. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που εντάσσεται στη στρατηγική των δύο εταιρειών για τη μείωση των εκπομπών CO₂, αξιοποιώντας λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα στα υπάρχοντα οχήματα diesel.

Το HVOlution (Hydrotreated Vegetable Oil) είναι ένα βιοκαύσιμο diesel που παράγεται από την Enilive, την εταιρεία του Ομίλου Eni που δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών για πιο βιώσιμη κινητικότητα. Παράγεται αποκλειστικά από 100% ανανεώσιμες πρώτες ύλες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως «drop-in» καύσιμο, χωρίς να απαιτούνται μετατροπές στους κινητήρες ή στις υποδομές ανεφοδιασμού.

Μια άμεση λύση για τη μείωση των εκπομπών

Το BMW Group ακολουθεί μια στρατηγική που δεν περιορίζεται σε μία μόνο τεχνολογία κίνησης, αλλά αξιοποιεί κάθε διαθέσιμη λύση που μπορεί να συμβάλει στην ενεργειακή μετάβαση. Στο πλαίσιο αυτό, θεωρεί ότι το καθαρό HVO αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική επιλογή για τους στόλους οχημάτων diesel, καθώς μπορεί να συμβάλει άμεσα στην απανθρακοποίηση των οδικών μεταφορών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2025, η μέση μείωση των εκπομπών CO₂eq σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα του Enilive HVO έφτασε το 79,5% σε σύγκριση με το συμβατικό μείγμα ορυκτών καυσίμων.

Το BMW Group έχει ήδη δημιουργήσει στόλους δοκιμών και επίδειξης με οχήματα diesel που κινούνται αποκλειστικά με καθαρό HVO. Παράλληλα, αναπτύσσει μια νέα τεχνική λύση που επιτρέπει την ακριβή καταγραφή του καυσίμου που χρησιμοποιεί κάθε όχημα. Το σύστημα συγκρίνει τα δεδομένα ανεφοδιασμού με εκείνα του συστήματος πληρωμών των διαχειριστών στόλων, εξασφαλίζοντας πλήρη διαφάνεια και ακριβή παρακολούθηση της χρήσης του καυσίμου.

Οι εταιρικοί στόλοι που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία χρησιμοποιούν ήδη το HVO στις μετακινήσεις τους στην Ιταλία, τη Γερμανία και την Αυστρία, όπου λειτουργεί δίκτυο περίπου 1.700 πρατηρίων Enilive που διαθέτουν το HVOlution.

Συνεχίζεται η συνεργασία BMW και Eni

Η νέα συμφωνία αποτελεί συνέχεια της συνεργασίας που είχε ανακοινωθεί μεταξύ της Eni και της BMW Italia για την προώθηση πιο βιώσιμων μορφών μετακίνησης. Η υποστήριξη της χρήσης του Enilive HVO αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες αυτής της συνεργασίας. Παράλληλα, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 15940, το BMW Group έχει εγκρίνει τη χρήση HVO σε όλα τα μοντέλα diesel που έχουν ταξινομηθεί από τα τέλη του 2014 και μετά και διαθέτουν κινητήρες diesel γενιάς B.

Επιπλέον, η BMW Ιταλίας προσφέρει σε κάθε νέο αγοραστή diesel μοντέλου της εταιρείας ένα κουπόνι ανεφοδιασμού με Enilive HVOlution, ενισχύοντας την εξοικείωση των πελατών με τα ανανεώσιμα καύσιμα.

Ο Dr. Martin Kaufmann, Ανώτερος Αντιπρόεδρος Εξέλιξης Κινητήρων του BMW Group, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη συνεργασία μας με την Eni στους στόλους δοκιμών και επίδειξης. Στην προκειμένη περίπτωση, τα οφέλη είναι περισσότερα από ένα: η Eni χρησιμοποιεί οχήματα BMW στον εταιρικό της στόλο, ενώ παράλληλα η Enilive διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προώθηση των ανανεώσιμων καυσίμων στην Ευρώπη. Με το HVOlution, η Enilive διαθέτει ένα ιδιαίτερα αξιόλογο προϊόν που συμβάλλει καθημερινά στη μείωση των εκπομπών CO₂eq».

Το BMW Group επισημαίνει ότι, με περισσότερα από 250 εκατομμύρια οχήματα να κυκλοφορούν σήμερα στους ευρωπαϊκούς δρόμους, η αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων καυσίμων μπορεί να μειώσει σημαντικά το συνολικό αποτύπωμα άνθρακα του υφιστάμενου στόλου. Για τον λόγο αυτό, συνεχίζει να επενδύει σε ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών κίνησης, θεωρώντας ότι η απανθρακοποίηση απαιτεί τη συνδυαστική αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων λύσεων.