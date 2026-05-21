Γιατί η νέα BMW M3 CS έχασε 70 ίππους αλλά θεωρείται πιο αυθεντική;

Η BMW αποχαιρετά την τρέχουσα γενιά της M3 με τη CS Handschalter: ένα πραγματικό δώρο στους παραδοσιακούς fans της

Η BMW αποφάσισε να αποχαιρετήσει την τρέχουσα γενιά της M3 με έναν τρόπο που δύσκολα θα αφήσει ασυγκίνητους τους πιο παραδοσιακούς φίλους της. Η νέα BMW M3 CS Handschalter αποτελεί την πιο αναλογική εκδοχή της σύγχρονης M3, συνδυάζοντας κίνηση στους πίσω τροχούς, ελαφριά κατασκευή και αποκλειστικά χειροκίνητο κιβώτιο.

Handschalter όνομα και πράγμα

Το όνομα “Handschalter”, που στα γερμανικά μεταφράζεται ως «χειροκίνητο», δεν μπήκε τυχαία στο μοντέλο. Πρόκειται για την πρώτη BMW M3 CS στην ιστορία που προσφέρεται αποκλειστικά με «παραδοσιακή» manual μετάδοση, σε μία εποχή όπου τα περισσότερα high-performance μοντέλα στρέφονται αποκλειστικά σε αυτόματα κιβώτια.

Κάτω από το καπό βρίσκεται ο γνώριμος twin-turbo εξακύλινδρος σε σειρά κινητήρας 3,0 λίτρων (S58) της BMW M. Ωστόσο, σε αντίθεση με τη συμβατική M3 CS, που αποδίδει 543 ίππους, η έκδοση Handschalter περιορίζεται στους 473 ίππους και στα 550 Nm ροπής.

Χάνει σε δύναμη, κερδίζει σε απόλαυση

Παρά τη χαμηλότερη ισχύ, η BMW υποστηρίζει πως η συγκεκριμένη έκδοση είναι η πιο απολαυστική οδηγικά M3 της γενιάς G80. Η επιτάχυνση 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε 4,2 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα περιορίζεται στα 290 km/h με το πακέτο M Driver’s Package.

Παράλληλα, η νέα M3 CS Handschalter είναι επίσης η ελαφρύτερη M3 της γκάμας. Η BMW αναφέρει ότι το μοντέλο είναι περίπου 34 κιλά ελαφρύτερο σε σχέση με τη συμβατική M3 με πίσω κίνηση, όταν εξοπλίζεται με τα προαιρετικά carbon-ceramic φρένα.

Για να επιτευχθεί αυτό έχει γίνει εκτεταμένη χρήση ανθρακονημάτων σε πολλά σημεία του αμαξώματος και του εσωτερικού. Carbon υλικά υπάρχουν στην οροφή, στο καπό, στον εμπρός splitter, στις εισαγωγές αέρα, στους καθρέφτες, στον πίσω διαχύτη αλλά και στην αεροτομή. Παράλληλα, η BMW χρησιμοποιεί σφυρήλατες ζάντες αλουμινίου, τελικό εξάτμισης από τιτάνιο και carbon bucket καθίσματα.

Σημαντικές αλλαγές υπάρχουν και στο στήσιμο του αυτοκινήτου. Η ανάρτηση διαθέτει νέα ελατήρια, διαφορετικές ρυθμίσεις και εξαρτήματα προερχόμενα από την M4 CSL, ενώ η απόσταση από το έδαφος είναι μικρότερη κατά περίπου 6 χιλιοστά σε σχέση με τη στάνταρ M3. Η BMW αναφέρει ότι η M3 CS Handschalter εξελίχθηκε ειδικά για μέγιστη εμπλοκή του οδηγού, με ξεχωριστές ρυθμίσεις σε τιμόνι, κινητήρα, πλαίσιο και κιβώτιο ταχυτήτων.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η κίνηση μεταφέρεται αποκλειστικά στους πίσω τροχούς.

Μόνο για ΗΠΑ και Καναδά

Το μοντέλο θα παραχθεί σε περιορισμένο αριθμό μονάδων και θα διατεθεί αποκλειστικά σε ΗΠΑ και Καναδά. Η παραγωγή ξεκινά τον Ιούλιο του 2026, ενώ η πρώτη δημόσια εμφάνιση θα πραγματοποιηθεί στο Petersen Automotive Museum στο Λος Άντζελες στις 23 Μαΐου.

Η τιμή της νέας BMW M3 CS Handschalter ξεκινά από 108.450 δολάρια (περίπου 99.900 ευρώ), πριν από φόρους και έξτρα εξοπλισμό, με τη νέα έκδοση να τοποθετείται ανάμεσα στην απλή M3 (79.300 δολάρια) και την κορυφαία έκδοση, M3 CS (118.700 δολάρια) στις ΗΠΑ. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνεται και το M Driver’s Package.

Η παρουσίαση του μοντέλου έχει ήδη προκαλέσει έντονο ενθουσιασμό στους φίλους της BMW και των sport sedan γενικότερα. Πολλοί θεωρούν ότι η χαμηλότερη ισχύς αντισταθμίζεται από τον πιο «καθαρό» χαρακτήρα του αυτοκινήτου, ενώ αρκετοί πιστεύουν πως πρόκειται ίσως για μία από τις τελευταίες αυθεντικές M3 πριν η αγορά στραφεί οριστικά προς την ηλεκτροκίνηση και τα αυτόματα κιβώτια.

