Γιατί κοστίζει 22 εκατ. δολάρια η Koenigsegg που έκλεψαν από τον Adrian Sutil;

Πρώην οδηγός της Formula 1 φαίνεται πως έπεσε θύμα κυκλώματος που ειδικεύεται στην κλοπή υπεραυτοκινήτων – Και η Interpol στο «κυνήγι»

Στο επίκεντρο διεθνούς έρευνας βρίσκεται η σπάνια Koenigsegg One:1 του πρώην οδηγού της F1, Adrian Sutil. Ο Sutil αγωνίστηκε στο κορυφαίο πρωτάθλημα μηχανοκίνητου αθλητισμού από το 2007 έως το 2014 με τις Spyker, Force India και Sauber, ενώ στο παρελθόν υπήρξε και teammate του Lewis Hamilton στη Formula 3 Euro Series του 2005 με την ASM.

Το όνομά του επέστρεψε τώρα στην επικαιρότητα μετά την εξαφάνιση του Koenigsegg One:1 – το «καμάρι» της προσωπικής συλλογής του. Πρόκειται για ένα από τα μόλις επτά αυτοκίνητα που κατασκευάστηκαν με αυτές τις προδιαγραφές, με την αξία του να εκτιμάται μεταξύ 10 εκατ. ευρώ και 22 εκατ. δολαρίων.

Διεθνής έρευνα για την κλεμμένη Koenigsegg

Σύμφωνα με πληροφορίες που είχαν κυκλοφορήσει νωρίτερα μέσα στη χρονιά, ο πρώην οδηγός της Formula 1 είχε πέσει θύμα πολλαπλών κλοπών αυτοκινήτων. Τώρα, ο λογαριασμός vfte στο Instagram υποστηρίζει ότι η One:1 αποτελεί αντικείμενο διεθνούς αναζήτησης με τη συμμετοχή της Interpol.

Στην ανάρτηση αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Η νομική ομάδα του Sutil πιστεύει ότι το αυτοκίνητο μεταφέρθηκε από το Μονακό προς την Ανατολική Ευρώπη ή τη Ρωσία από οργανωμένη ομάδα. Λόγω της μοναδικής σχεδίασης και της ακραίας σπανιότητάς του, οι ειδικοί θεωρούν πως είναι σχεδόν αδύνατο να πουληθεί στην αγορά χωρίς να γίνει αντιληπτό».

Το δημοσίευμα χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη Koenigsegg ως το κορυφαίο κομμάτι της συλλογής, με εκτιμώμενη αξία περίπου 22 εκατ. δολαρίων. Το όνομα One:1 προέρχεται από την αναλογία ισχύος προς βάρος 1:1, καθώς αποδίδει 1.360 ίππους και ζυγίζει 1.360 κιλά.

Έρευνες για απάτη και καταγγελίες για εκβιασμούς

Η ιστορία ήρθε ξανά στην επιφάνεια μετά από δημοσίευμα της γερμανικής BILD, σύμφωνα με το οποίο ο Sutil συνελήφθη τον Νοέμβριο του 2025 στο πλαίσιο έρευνας για υποθέσεις απάτης. Τότε, εκπρόσωπος της εισαγγελίας της Στουτγκάρδης είχε δηλώσει: «Πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε αρκετές εγκαταστάσεις μαζί με την Κρατική Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών της Βάδης-Βυρτεμβέργης. Σύμφωνα με τους ερευνητές, υπάρχει υποψία για “κακουργηματική από κοινού απάτη και από κοινού υπεξαίρεση”».

Τον Ιανουάριο, το Auto Motor und Sport επανέφερε το θέμα, αναφέροντας ότι ο Sutil και η οικογένειά του είχαν πέσει θύματα εκβιασμού, σύμφωνα με τον δικηγόρο του. Η οικογένεια υποστήριξε πως δέχθηκε τηλεφώνημα από άνδρα που συστήθηκε ως «Vladimir» και ισχυρίστηκε ότι ανήκει στη ρωσική ομάδα Wagner.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του AMuS: «Εξήγησε ότι κανείς δεν μπορούσε να τον σταματήσει στο Μονακό αν οι άνθρωποί του πήγαιναν να κλέψουν τα οχήματα.» Λίγες ημέρες αργότερα, ομάδα ανδρών εμφανίστηκε στο γκαράζ του Sutil στο Μονακό απαιτώντας να τους παραδοθούν τα αυτοκίνητα.

Όπως ανέφερε ο δικηγόρος Dirk Schmitz: «Η πίεση ήταν τεράστια. Η οικογένεια εκφοβίστηκε και υπήρξαν απειλές ακόμη και για σωματική βία. Το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο – δώστε τα αυτοκίνητα, αλλιώς…». Λίγο αργότερα, τα οχήματα εξαφανίστηκαν και μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει γνωστό πού βρίσκονται.

Εκτός από την Koenigsegg One:1, ο Sutil φέρεται να έχει χάσει επίσης μια Koenigsegg Regera, μία Rolls-Royce Phantom, μία Ferrari California, μία Lamborghini, αρκετές Porsche, αλλά και μία Mercedes-Benz 600 Saloon που ανήκε παλαιότερα στον Elvis Presley.

Πηγή: GPfans.com