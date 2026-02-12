quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Γιατί όλη η Ελλάδα αγοράζει αυτό το B-SUV;

ΠΕΜΠΤΗ | 12.02.2026
AutoTypos Team
giati-oli-i-ellada-agorazei-afto-to-b-suv-792956

Το Citroen C3 έκλεισε το 2025 με 4.888 ταξινομήσεις και 5,19% μερίδιο, ενώ τον Ιανουάριο 2026 ήταν Νο1 με 520 ταξινομήσεις. Τι προσφέρει από 18.300 €.

Η ελληνική αγορά αυτοκινήτου έχει έναν τρόπο να ξεχωρίζει τα μοντέλα που «κουμπώνουν» στις πραγματικές ανάγκες. Και στις αρχές του 2026, ένα μικρό crossover δείχνει ότι δεν είναι απλώς μια επιτυχία του μήνα, αλλά μια τάση που έχει βάσεις. Φυσικά δεν είναι άλλο από το Citroen C3.

Το 2025 ήταν ήδη η χρονιά που το έβαλε δυνατά στον χάρτη, με 4.888 ταξινομήσεις και 5,19% μερίδιο αγοράς, αποτελώντας μία από τις ευχάριστες εκπλήξεις της χρονιάς. Και το 2026 ξεκίνησε ακόμη πιο «ηχηρά» με τον Ιανουάριο να το βρίσκει στο Νο1 των μοντέλων στην Ελλάδα με 520 ταξινομήσεις, περνώντας οριακά το Toyota Toyota Yaris Cross που έγραψε 519.

Η μεταμόρφωση σε SUV-άκι ήταν το σημείο-κλειδί

Η εμπορική του επιτυχία συνδέεται άμεσα με το πώς άλλαξε ο χαρακτήρας του. Στην τρέχουσα γενιά του, το C3 έχει τοποθετηθεί ως μικρό crossover πόλης: κρατά διαστάσεις που βολεύουν στην καθημερινότητα, αλλά υιοθετεί πιο SUV προσέγγιση σε εμφάνιση και θέση οδήγησης.

Βασίζεται στη Smart Car πλατφόρμα της Citroen, με στόχο πιο «ώριμο» πάτημα και πρακτική χρήση. Το μήκος του παραμένει γύρω στα 4,0 μέτρα, κάτι που το κρατά ευέλικτο σε παρκάρισμα και κίνηση στο κέντρο, αλλά οι αναλογίες και οι πιο κάθετες επιφάνειες το κάνουν να δείχνει πιο «γεμάτο» στον δρόμο.

Σχεδίαση που δείχνει crossover χωρίς να φωνάζει

Παρότι ανήκει στα B-SUV, το C3 βγάζει μια πιο «ώριμη» εικόνα, με LED προβολείς, χαρακτηριστική διπλή μάσκα με το λογότυπο να ενώνεται με τις φωτεινές υπογραφές, και πιο τονισμένα φτερά που χτίζουν σωστά το crossover προφίλ.

Το σημαντικό είναι ότι αυτή η αισθητική έρχεται χωρίς να θυσιάζει την ευχρηστία: παραμένει μικρό σε αποτύπωμα, αλλά «πατάει» οπτικά σαν μεγαλύτερο.


Εσωτερικό: άνεση, καθαρή λογική και πρακτική τεχνολογία

Η Citroen παραδοσιακά δίνει βάρος στην άνεση και εδώ ακολουθεί την ίδια συνταγή. Τα καθίσματα Advanced Comfort είναι πιο γεμάτα και σχεδιασμένα για χαλαρή καθημερινή χρήση, ενώ η ανάρτηση έχει ρυθμιστεί ώστε να φιλτράρει τις κακοτεχνίες χωρίς να κουράζει.

Στο ταμπλό, η προσέγγιση είναι πιο «καθαρή»: λιγότερη σχεδιαστική φασαρία, περισσότερη λειτουργικότητα. Στον τεχνολογικό τομέα υπάρχει κεντρική οθόνη 10,25’’ σε ψηλή θέση, με πλήρη συνδεσιμότητα.

Οι χώροι κρίνονται επαρκείς για τέσσερις ενήλικες, ενώ το πορτμπαγκάζ φτάνει τα 310 λίτρα, τιμή που καλύπτει τις βασικές ανάγκες πόλης και μικρών αποδράσεων.

Κινητήρες: απλές επιλογές, ξεκάθαρο κοινό

Η γκάμα ξεκινά με τον 1.2 PureTech βενζίνης:

  • 83 PS με χειροκίνητο κιβώτιο 5 σχέσεων, για όσους θέλουν το πιο απλό πακέτο.

  • 110 PS με αυτόματο κιβώτιο 6 σχέσεων, για περισσότερη άνεση και πιο «γεμάτη» απόδοση.

Στην αυτόματη έκδοση, το 0–100 km/h αναφέρεται γύρω στα 10,5’’, με τελική ταχύτητα πάνω από 180 km/h. Η μέση κατανάλωση τοποθετείται στα 5,5 lt/100 km, ενώ οι εκπομπές CO₂ παραμένουν χαμηλές — κάτι που, ανάλογα με την τελική διαμόρφωση, μπορεί να σημαίνει και μηδενικά τέλη σε ορισμένες εκδόσεις.

Ένα ακόμη σημείο που βοηθά στην αίσθηση στον δρόμο είναι ότι το βάρος παραμένει κάτω από 1.100 κιλά, κάτι που μεταφράζεται σε πιο «ζωντανή» συμπεριφορά στις αστικές ταχύτητες.

Τι παίρνεις από 18.300 €

Το δεύτερο μεγάλο χαρτί του C3 είναι το σημείο εισόδου: από 18.300 €. Σε μια κατηγορία με τεράστιο εμπορικό ενδιαφέρον, αυτό το νούμερο το φέρνει κοντά σε νέο κοινό: νέους οδηγούς, ζευγάρια, μικρές οικογένειες, αλλά και όσους θέλουν ένα δεύτερο αυτοκίνητο πόλης χωρίς να αισθάνονται ότι «κόβουν» από ουσία.

Με βάση τα στοιχεία που έχουμε, στον εξοπλισμό αναφέρονται λειτουργίες όπως:

  • υποβοήθηση λωρίδας,

  • αναγνώριση κόπωσης,

  • αισθητήρες φωτός/βροχής,

  • κάμερα οπισθοπορείας,

  • Apple CarPlay & Android Auto.

Το πακέτο δεν στηρίζεται σε εντυπωσιασμούς. Στηρίζεται σε αυτό που μετράει στην καθημερινότητα — και αυτό, σε μια αγορά σαν την ελληνική, εξηγεί πολλά.

Τι κρατάμε;

  • Ισχυρό 2025: 4.888 ταξινομήσεις και 5,19% μερίδιο αγοράς, με τη στροφή σε πιο SUV/crossover χαρακτήρα να παίζει καθοριστικό ρόλο.

  • Δυνατό ξεκίνημα 2026: Νο1 τον Ιανουάριο με 520 ταξινομήσεις, μία πάνω από το Toyota Yaris Cross.

  • Συνταγή ελληνικής αγοράς: πρακτικές διαστάσεις (4,0 m), 310 λίτρα πορτμπαγκάζ, άνεση και «εύκολο» πακέτο για πόλη.

  • Τιμή από 18.300 € και κινητήρες 83 PS (χειροκίνητο) ή 110 PS (αυτόματο), με έμφαση στην καθημερινή χρήση.

