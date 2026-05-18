Γιατί τα νεα αυτοκίνητα είναι πιο πιθανό να έχουν γυρισμένα χιλιόμετρα;

Τα γυρισμένα χιλιόμετρα είναι ο νούμερο ένα εφιάλτης για όσους ψάχνουν μεταχειρισμένο και η κατάσταση φαίνεται πως χειροτερεύει

Η αγορά μεταχειρισμένου μπορεί να σου λύσει τα χέρια, επιτρέποντάς σου να αποκτήσεις ένα αυτοκίνητο με κόστος σημαντικά χαμηλότερο απ’ ότι θα «χάλαγες» για ένα καινούργιο. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετά πράγματα που θα πρέπει να προσέξεις για να μην καταλήξεις να βάλεις το χέρι αρκετά πιο βαθιά στην τσέπη απ’ ότι υπολόγιζες.

Ίσως το πιο διαδεδομένο φαινόμενο είναι αυτό με τα γυρισμένα χιλιόμετρα, με απατεώνες να προσπαθούν να σου πλασάρουν ένα αυτοκίνητο ως ιδανική ευκαιρία με λίγα χιλιόμετρα – κάτι που στην πραγματικότητα δεν ισχύει. Τώρα, η δουλειά τους γίνεται ακόμα πιο εύκολη χάρη στα ψηφιακά κοντέρ.

Η τεχνολογία που βοηθά τους απατεώνες

Κι ενώ παλαιότερα οι απατεώνες χρειαζόταν να επέμβουν στο μηχανικό σύστημα καταγραφής των χιλιομέτρων, τα ψηφιακά κοντέρ που διαθέτουν τα περισσότερα αυτοκίνητα του σήμερα κάνουν τη δουλειά πολύ πιο εύκολη. Αυτό φαίνεται πως έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των μεταχειρισμένων με γυρισμένα χιλιόμετρα στον Καναδά, όπως αποκαλύπτει μια νέα έκθεση της Carfax.

H εν λόγω εταιρεία παρέχει πλήρεις αναφορές ιστορικού οχημάτων, χρησιμοποιώντας των αριθμό πλαισίου και συλλέγοντας δεδομένα από αντιπροσωπίες, ασφαλιστικές εταιρείες και συνεργεία.

Σύμφωνα με τη νέα της έκθεση, μόνο μέσα στο 2025 εντοπίστηκαν πάνω από 20.000 αυτοκίνητα (20.642) με γυρισμένα χιλιόμετρα στον Καναδά. Ο εν λόγω αριθμός γίνεται ακόμα πιο ανησυχητικός αν υπολογίσουμε πως αφορά μόνο τα οχήματα που «πιάστηκαν», με πιθανότατα χιλιάδες ακόμα να κυκλοφορούν στους δρόμους «κουβαλώντας» πολλά περισσότερα χιλιόμετρα απ’ ότι πιστεύουν οι νέοι ιδιοκτήτες τους.

Η Carfax προειδοποιεί

Σύμφωνα με την εταιρεία, τα μεταχειρισμένα με γυρισμένα χιλιόμετρα έχουν αυξηθεί σημαντικά λόγω των ψηφιακών κοντέρ, τα οποία κάνουν τη δουλειά του απατεώνα πολύ πιο εύκολη. Αναφέρει πως το μόνο που χρειάζονται οι απατεώνες είναι μια ειδική συσκευή η οποία είναι πολύ εύκολο να αποκτηθεί, ενώ οι επίδοξοι αγοραστές δύσκολα θα καταλάβουν πως τους ξεγέλασαν χωρίς πλήρες ιστορικό service ή έλεγχο μέσω ειδικών πλατφόρμων, όπως της Carfax.

Φυσικά, τα γυρισμένα χιλιόμετρα μπορούν να σε βάλουν σε μεγάλους μπελάδες αφού, εκτός από το να ανεβάζουν την τιμή του αυτοκινήτου, μπορεί να κρύψουν σημαντικές φθορές ή ακόμα και σοβαρά μηχανικά προβλήματα.

Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα πιο σοβαρές απάτες στην αγορά μεταχειρισμένων. Ανάμεσα σε αυτές υπάρχουν περιπτώσεις κλωνοποίησης του αριθμού πλαισίου, απόκρυψης σοβαρών ατυχημάτων ή και απόκρυψη σημαντικών οικονομικών εκκρεμοτήτων που συνδέονται με το αυτοκίνητο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, στο 40% των περιπτώσεων εντοπίστηκαν ανεξόφλητα χρέη συνδεδεμένα – δηλαδή άλλος ένας πονοκέφαλος για χιλιάδες οδηγούς που «την πάτησαν».

Αυτοί είναι μερικοί από τους λόγους που θα πρέπει να έχεις τα μάτια σου 14 όταν ψάχνεσαι για μεταχειρισμένο. Θυμήσου πως χιλιάδες άνθρωποι έπεσαν θύματα απάτης, προτίμησε πάντα αυτοκίνητα με πλήρες βιβλίο service και πάντα ζήτα και τη γνώμη του μηχανικού σου.

Τι κρατάμε:

Πηγή: Carscoops.com