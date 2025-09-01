quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Γιατί το Citroen C3 Aircross είναι το ιδανικό SUV για την Ελλάδα – Από 18.900 ευρώ

ΔΕΥΤΕΡΑ | 01.09.2025
Στέλιος Παππάς
giati-to-citroen-c3-aircross-einai-to-idaniko-suv-gia-tin-ellada-apo-18-900-evro-768409

Το νέο Citroen C3 Aircross έφτασε στην Ελλάδα με τιμή από 18.900 €. Αναλύουμε γιατί είναι το ιδανικό SUV για την ελληνική πραγματικότητα.

  • Τιμή εκκίνησης από 18.900 € για την έκδοση βενζίνης

  • Διατίθεται σε βενζίνη, hybrid και ηλεκτρικό, με αυτονομία έως 306 km

  • Χαρακτηριστική άνεση Citroën, με Advanced Comfort ανάρτηση και καθίσματα

  • Ευρύχωρο εσωτερικό με κορυφαίο χώρο αποσκευών (460 λίτρα)

  • Για πρώτη φορά διαθέσιμη 7θέσια έκδοση στην κατηγορία

  • Πλούσιος εξοπλισμός ασφαλείας και τεχνολογίας, ακόμα και από τις βασικές εκδόσεις

Μια προσιτή είσοδος στον κόσμο των SUV

Το νέο Citroen C3 Aircross έκανε πρεμιέρα πριν λίγους μήνες και είναι ήδη διαθέσιμο σε όλες τις εκθέσεις του ελληνικού δικτύου Citroën, με τιμή εκκίνησης τα 18.900 ευρώ. Η ανταπόκριση του κοινού είναι έντονα θετική, με δεκάδες παραγγελίες να καταχωρούνται καθημερινά, δείχνοντας ότι η νέα γενιά χτυπάει ακριβώς στο ζητούμενο της ελληνικής αγοράς: ένα SUV προσιτό, ευέλικτο και πολυδιάστατο.

7-θέσιο SUV citroen c3 aircross

Κινητήρες: επιλογές για κάθε ανάγκη

Το νέο C3 Aircross προσφέρεται με πλήρη γκάμα κινητήρων:

  • Βενζίνη 1.2 Turbo 100 PS, με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων. Τιμή: 18.900 €.

  • Hybrid 145 PS, με αυτόματο κιβώτιο e-DCT διπλού συμπλέκτη. Τιμή: 24.500 €.

  • Αμιγώς ηλεκτρικό 113 PS, με μπαταρία 44 kWh, αυτονομία 306 km WLTP και τιμή από 27.400 € (με επιδότηση «Κινούμαι Ηλεκτρικά» πέφτει στις 23.400 €).

Έτσι, ο υποψήφιος αγοραστής μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε τρεις διαφορετικές τεχνολογίες, ανάλογα με τις μετακινήσεις και τις ανάγκες του.

7-θέσιο SUV citroen c3 aircross

Άνεση made in Citroën

Η γαλλική μάρκα φημίζεται για την άνεση και το νέο C3 Aircross ενσωματώνει όλες τις τελευταίες εξελίξεις της.

  • Ανάρτηση Citroën Advanced Comfort με υδραυλικά στοπ για κορυφαία ομαλότητα.

  • Νέα καθίσματα Advanced Comfort με επιπλέον αφρώδες υλικό.

  • Εσωτερικό τύπου C-Zen Lounge, με μινιμαλιστικό ταμπλό, επενδύσεις “Sofa Design” και Head-Up Display αντί για κλασικό πίνακα οργάνων.

Όλα αυτά συνθέτουν μια καμπίνα που θυμίζει σαλόνι, με έμφαση στην ξεκούραση και τη συγκέντρωση του οδηγού.

7-θέσιο SUV citroen c3 aircross

Ασφάλεια και τεχνολογία

Το C3 Aircross εφοδιάζεται με πλούσιο πακέτο συστημάτων υποβοήθησης, που κάνουν την καθημερινότητα πιο εύκολη και πιο ασφαλή:

  • Σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος (Active Safety Brake).

  • Ενεργό σύστημα διατήρησης λωρίδας.

  • Ανίχνευση έλλειψης προσοχής οδηγού.

  • Αναγνώριση ορίων ταχύτητας.

  • Αυτόματη εναλλαγή φώτων, εμπρός και πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος.

  • Παρακολούθηση τυφλών σημείων.

Χώροι και πρακτικότητα

Παρά το μήκος των 4,39 μ., το C3 Aircross εντυπωσιάζει με το εσωτερικό του:

  • Μεταξόνιο 2,67 μ., κορυφαίο για την κατηγορία.

  • Πορτμπαγκάζ 460 λίτρων, ιδανικό για οικογενειακές ανάγκες.

  • Μεγάλο άνοιγμα πίσω θυρών για εύκολη πρόσβαση.

Για πρώτη φορά, διατίθεται και σε 7θέσια έκδοση, που θα έρθει στην Ελλάδα στο τέλος της χρονιάς, καλύπτοντας οικογένειες ή όσους χρειάζονται περισσότερη ευελιξία. Το κόστος αυτής σύμφωνα με το διαμορφωτή της μάρκας έχει οριστεί στα 744 €.

7-θέσιο SUV citroen c3 aircross

Σχεδίαση με χαρακτήρα SUV

Η νέα σχεδιαστική γλώσσα της Citroën, που γνωρίσαμε στο concept Oli και το νέο C3, δίνει στο Aircross μια πιο μυώδη και στιβαρή εικόνα.

  • Τονισμένα φτερά με μεγάλους τροχούς 690 χλστ.

  • Ύψος 1,66 μ. και απόσταση από το έδαφος 200 χλστ.

  • Ευθεία οροφή που συνδυάζει άνεση και ευρυχωρία.

Είναι δηλαδή ένα SUV που δείχνει premium, χωρίς να χάνει την πρακτικότητα που ζητά η ελληνική καθημερινότητα.

Τι κρατάμε;

  • Τιμή από 18.900 € – σπάνια για SUV αυτής της κατηγορίας.

  • Πλούσια γκάμα κινητήρων: βενζίνη, hybrid, αμιγώς ηλεκτρικό.

  • Σήμα κατατεθέν Citroën στην άνεση με Advanced Comfort ανάρτηση και καθίσματα.

  • Ευρυχωρία και πρακτικότητα, με κορυφαίο πορτμπαγκάζ και επιλογή 7 θέσεων.

  • Πλούσιος εξοπλισμός ασφάλειας και τεχνολογίας από τις βασικές εκδόσεις.

Δοκιμή Geely EX5: Το SUV που «φτιάχτηκε» για τους ελληνικούς δρόμους

Ποιο premium compact SUV τώρα έχει και video games στο infotainment; – Στην Ελλάδα ξεκινά από 86.710 ευρώ

Το κορυφαίο premium οικογενειακό της BMW με 219 ευρώ/μήνα – Πρώτο σε πωλήσεις στην Ελλάδα

