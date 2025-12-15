quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τι είναι τα μπλε φώτα που έχουν ξεκινήσει να εμφανίζονται στα φανάρια;

ΔΕΥΤΕΡΑ | 15.12.2025
Κώστας Γαμβρούλης
ti-einai-ta-ble-fota-pou-echoun-xekinisei-na-emfanizontai-sta-fanaria-786598

Κι όμως, το πρόσθετο φωτιστικό σώμα δεν αποτελεί προειδοποίηση για τους οδηγούς αλλά μέσο αστυνόμευσης

Οι παραβιάσεις ερυθρού σηματοδότη παραμένουν ένα σοβαρό πρόβλημα οδικής ασφάλειας, όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο αλλά παγκόσμια. Βλέπετε, υπάρχουν και αλλού οδηγοί που αντιμετωπίζουν τα φανάρια σαν να είναι προαιρετικά.

Οι αρχές σε όλο τον κόσμο λοιπόν, προσπαθούν να βρουν τρόπους ώστε να περιοριστεί αυτό το επικίνδυνό φαινόμενο ανεύθυνης συμπεριφοράς και ο μόνος τρόπος είναι η επιβολή υψηλών προστίμων.

Ωστόσο, για να επιβληθούν τα πρόστιμα, θα πρέπει πρώτα να έχει βεβαιωθεί η παράβαση και οι οδηγοί να έχουν… πιαστεί στα πράσα.

Στις ΗΠΑ, βρήκαν έναν τρόπο ώστε να κάνουν οικονομία εποπτικών μέσων, είτε πρόκειται για κάμερες, είτε για περιπολικά και όργανα σε υπηρεσία. Οι αρχές στη Φλόριντα λοιπόν,  έχουν αρχίσει να προσθέτουν νέα μπλε φώτα σε ορισμένες διασταυρώσεις σε όλη την πολιτεία.

Αυτή η αλλαγή όμως δεν απαιτεί από τους οδηγούς να μάθουν νέους κανόνες οδικής κυκλοφορίας. Τα νέα φώτα προορίζονται αποκλειστικά για χρήση από την αστυνομία και ονομάζονται «φώτα επιβεβαίωσης».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τι ακριβώς κάνουν;

Είναι τοποθετημένα σε ιστούς πάνω από τα κανονικά κόκκινα, κίτρινα και πράσινα φανάρια και ενεργοποιούνται μόνο όταν το φανάρι στο οποίο είναι συνδεδεμένα δείχνει κόκκινο.

Εάν ένας αστυνομικός βρίσκεται στην απέναντι πλευρά μιας διασταύρωσης και δεν μπορεί να δει καθαρά αν το φανάρι είναι κόκκινο, αρκεί να κοιτάξει το φως επιβεβαίωσης. Αν είναι αναμμένο μπλε και ένα όχημα περάσει τη διασταύρωση, αυτό σημαίνει ότι ο οδηγός παραβίασε το κόκκινο φανάρι.

Τα φώτα αυτά χρησιμοποιούνται ήδη σε πόλεις όπως το Gainesville, το Fort Myers και το Orlando, καθώς και σε ολόκληρη την κομητεία Collier. Πολιτείες όπως το Κολοράντο, η Μινεσότα, η Νότια Ντακότα και το Κάνσας έχουν επίσης υιοθετήσει το σύστημα.

Σύμφωνα με τις αρχές, τα φώτα επιβεβαίωσης καθιστούν τις διασταυρώσεις ασφαλέστερες τόσο για τους οδηγούς όσο και για τους αστυνομικούς. Οι αρχές της Φλόριντα αναφέρουν επίσης ότι αποδεικνύονται αποτελεσματικά στον εντοπισμό περισσότερων παραβατών.

Tags
#Φανάρια
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
