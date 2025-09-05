Giorgio Armani: Τα αυτοκίνητα του βασιλιά της μόδας

Ο θρύλος της μόδας, Giorgio Armani, «έφυγε» σε ηλικία 91 ετών. Τον θυμόμαστε μέσα από τον «φακό» των αυτοκινήτων, τα οποία σίγουρα δεν έλειψαν από τη ζωή του.

του Federico Fabbri, απόδοση: Autotypos Team

Μετά τα παιδικά του χρόνια στην Piacenza, ο Giorgio Armani αρχικά σπούδασε Ιατρική, την οποία όμως εγκατέλειψε μετά από τρία χρόνια για να ολοκληρώσει τη στρατιωτική θητεία. Στη συνέχεια εργάστηκε ως διακοσμητής και υπάλληλος στο Rinascente μέχρι το 1965, όταν ο Nino Cerruti τον κάλεσε σε συνεργασία σε μια σειρά της Lanificio Fratelli Cerruti. Λίγο αργότερα, το όνομά του άρχισε να κυκλοφορεί στον κόσμο της μόδας με την Sicons, μια μάρκα που ειδικεύεται στο δέρμα, και το 1974 ήρθε το σημείο καμπής με τη σειρά Armani by Sicons, το πρώτο βήμα προς τη γέννηση της μάρκας που φέρει το όνομά του.

Το «King George» ενσάρκωνε πάντα μια ιδέα νηφάλιας και διαχρονικής κομψότητας, ικανή να κρατήσει για δεκαετίες και γενιές. Μια προσέγγιση που, με την πάροδο των ετών, έχει βρει τον δρόμο της και σε μερικές ειδικές εκδόσεις… τετράτροχες.

Το αστέρι του βασιλιά

Με τη νέα χιλιετία, ο θρυλικός σχεδιαστής αποφασίζει να μεταφέρει το αισθητικό του σύμπαν στο κατεξοχήν βιομηχανικό προϊόν, το αυτοκίνητο και τα αποτελέσματα δεν περνούν απαρατήρητα. Αξέχαστη είναι η Mercedes-Benz CLK Cabriolet Giorgio Armani, ένα two-off που παρουσιάστηκε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού και στη συνέχεια εκτέθηκε στο Μιλάνο στα πλαίσια της Εβδομάδας Μόδας: αμάξωμα σε αποχρώσεις της άμμου και μια ενδυματολογική ερμηνεία που μετέτρεψε το γερμανικό κάμπριο σε ένα έκθεμα υψηλής ραπτικής με… ρόδες.

Διαβάστε επίσης: Τώρα μπορείς να αγοράσεις τη Mercedes-Benz 190 του Ayrton Senna – Δες την τιμή

Fiat και όχι μόνο

Το 2020, η Armani υπογράφει ένα μοναδικό παράδειγμα ηλεκτρικού αυτοκινήτου πόλης, που δημοπρατείται για να υποστηρίξει την Earth Alliance, την περιβαλλοντική οργάνωση που ίδρυσε ο Leonardo DiCaprio. Μια άσκηση στυλ και υπευθυνότητας: γκριζοπράσινη βαφή με μεταξωτό εφέ με μικρο-σιβρόν χαραγμένα με λέιζερ, εσωτερικό από ξύλο, δέρμα, μαλλί και φυσικά υφάσματα με αντιβακτηριδιακή επεξεργασία. Μια αφίσα βιώσιμης πολυτέλειας, σύμφωνη με το όραμα του σχεδιαστή.

Πολύ πιο πρόσφατη είναι η 500e Giorgio Armani Collector’s Edition, που δημιουργήθηκε για να γιορτάσει τα 125 χρόνια της Fiat και τα 90 χρόνια του σχεδιαστή. Σε περιορισμένη παραγωγή, ξεχωρίζει για δύο αποκλειστικά χρώματα – Micalized Dark Green και Ceramic Greige, μια απόχρωση που αναπτύχθηκε από τον σχεδιαστή μεταξύ γκρι και μπεζ – και για την προσοχή στη λεπτομέρεια που παραπέμπει στην υψηλή ραπτική. Οι ζάντες 17 ιντσών αναπαράγουν το λογότυπο GA, οι προβολείς full LED έχουν σχέδιο Infinity, η οροφή είναι πανοραμική. Στο εσωτερικό, ξύλινο ταμπλό κομμένο με λέιζερ, ραφή σε σχήμα chevron, τρισδιάστατα ένθετα, η υπογραφή Armani στο πίσω παρμπρίζ και στις πλάκες των μαρσπιέ. Ένα αυτοκίνητο όχι μόνο για να το οδηγάς, αλλά και για να το «φοράς»: έτσι περιέγραψε η Fiat αυτή τη συνεργασία, και η ιδέα ταιριάζει απόλυτα.

Επειδή ο Giorgio Armani, με την αισθητική του αυστηρότητα και την αναζήτησή του για το ουσιώδες, έχει αποδείξει ότι το αυτοκίνητο μπορεί επίσης να γίνει προέκταση της μόδας. Ολοκληρώνοντας τη σύνδεση μεταξύ του σχεδιαστή και της σφαίρας που μας είναι πιο οικεία, αυτή των αυτοκινήτων, είναι και η συλλογή Giorgio Armani for Bugatti του 2016, φτιαγμένη από αποκλειστικά δερμάτινα είδη και ρούχα. Ωστόσο, θέλουμε να τον αφήσουμε με τη διάσημη φωτογραφία που τον απεικονίζει, χαμογελαστό, δίπλα σε ένα Volkswagen Beetle cabrio: ένα οικείο στιγμιότυπο, μακριά από τα φώτα της πασαρέλας, που αφηγείται την προσωπική του σχέση με το αυτοκίνητο πρώτα ως σύμβολο ελευθερίας και στη συνέχεια status.

Πηγή: Quattroruote.it

Επίσημο: Ποια θρυλική έκδοση του SUV της Mercedes επιστρέφει;

Το Ford Ranger MS-RT τώρα έγινε πιο ισχυρό και καίει λιγότερο από ποτέ

Το φθηνότερο αυτοκίνητο με υγραέριο στην Ελλάδα – Κάνει 1.200 km με ένα γέμισμα