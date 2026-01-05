Γιορτές: Οι Έλληνες οδηγοί πήραν το μήνυμα για το αλκοόλ – Πόσους έπιασαν μεθυσμένους;

Σημαντική μείωση στα περιστατικά οδήγησης υπό την επήρεια μέθης έφερε η αυστηροποίηση των ποινών και οι εκτεταμένοι έλεγχοι της ΕΛΑΣ

Μπορεί να χρειάστηκαν βαριά πρόστιμα και χιλιάδες έλεγχοι από τους αστυνομικούς της Τροχαίας, ωστόσο, οι Έλληνες οδηγοί φαίνεται πως πήραν το μήνυμα. Τουλάχιστον αυτό δείχνουν τα πρόσφατα αποτελέσματα από τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν της ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη από τους ελέγχους της Τροχαίας Αττικής κατά τις ημέρες των Χριστουγέννων το ποσοστό των οδηγών που εντοπίστηκαν να οδηγούν έχοντας καταναλώσει αλκοόλ ήταν μειωμένο κατά 3,22%, ενώ το αντίστοιχο διάστημα των ημερών της Πρωτοχρονιάς ήταν μειωμένο κατά 3,3%.

Σημειώνεται μάλιστα πως φέτος οι έλεγχοι αλκοτέστ αυξήθηκαν κατά 22.000 τις ημέρες των Χριστουγέννων και κατά 8.000 τις ημέρες της Πρωτοχρονιάς.

Η σύγκριση των ελέγχων της Τροχαίας τις ημέρες των Χριστουγέννων το 2024 και το 2025:

Η σύγκριση των ελέγχων της Τροχαίας παραμονές και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς πέρυσι και φέτος:

Η ανάλυση των στοιχείων από τους ελέγχους της Τροχαίας διαπιστώνεται πως:

το διάστημα 23-26/12/2024 το ποσοστό των οδηγών που εντοπίστηκαν να οδηγούν ενώ είχαν καταναλώσει αλκοόλ ήταν 4,24%.

το διάστημα 23-26/12/2025 το ποσοστό των οδηγών που εντοπίστηκαν να οδηγούν ενώ είχαν καταναλώσει αλκοόλ ήταν 1,02%, είχε μειωθεί δηλαδή κατά 3,22%.

το διάστημα 30/12/2024 – 01/01/2025 το ποσοστό των οδηγών που εντοπίστηκαν να οδηγούν ενώ είχαν καταναλώσει αλκοόλ ήταν 4,07%.

το διάστημα 30/12/2025 – 01/01/2026 το ποσοστό των οδηγών που εντοπίστηκαν να οδηγούν ενώ είχαν καταναλώσει αλκοόλ ήταν 0,77%, είχε μειωθεί δηλαδή κατά 3,3%.

Πηγή: EleftherosTypos.gr