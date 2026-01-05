quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2026 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Γιορτές: Οι Έλληνες οδηγοί πήραν το μήνυμα για το αλκοόλ – Πόσους έπιασαν μεθυσμένους;

ΔΕΥΤΕΡΑ | 05.01.2026
Autotypos Team
giortes-oi-ellines-odigoi-piran-to-minyma-gia-to-alkool-posous-epiasan-methysmenous-778688

Σημαντική μείωση στα περιστατικά οδήγησης υπό την επήρεια μέθης έφερε η αυστηροποίηση των ποινών και οι εκτεταμένοι έλεγχοι της ΕΛΑΣ

Μπορεί να χρειάστηκαν βαριά πρόστιμα και χιλιάδες έλεγχοι από τους αστυνομικούς της Τροχαίας, ωστόσο, οι Έλληνες οδηγοί φαίνεται πως πήραν το μήνυμα. Τουλάχιστον αυτό δείχνουν τα πρόσφατα αποτελέσματα από τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν της ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη από τους ελέγχους της Τροχαίας Αττικής κατά τις ημέρες των Χριστουγέννων το ποσοστό των οδηγών που εντοπίστηκαν να οδηγούν έχοντας καταναλώσει αλκοόλ ήταν μειωμένο κατά 3,22%, ενώ το αντίστοιχο διάστημα των ημερών της Πρωτοχρονιάς ήταν μειωμένο κατά 3,3%.

Σημειώνεται μάλιστα πως φέτος οι έλεγχοι αλκοτέστ αυξήθηκαν κατά 22.000 τις ημέρες των Χριστουγέννων και κατά 8.000 τις ημέρες της Πρωτοχρονιάς.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η σύγκριση των ελέγχων της Τροχαίας τις ημέρες των Χριστουγέννων το 2024 και το 2025:

Η σύγκριση των ελέγχων της Τροχαίας παραμονές και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς πέρυσι και φέτος:

Η ανάλυση των στοιχείων από τους ελέγχους της Τροχαίας διαπιστώνεται πως:

  • το διάστημα 23-26/12/2024 το ποσοστό των οδηγών που εντοπίστηκαν να οδηγούν ενώ είχαν καταναλώσει αλκοόλ ήταν 4,24%.
  • το διάστημα 23-26/12/2025 το ποσοστό των οδηγών που εντοπίστηκαν να οδηγούν ενώ είχαν καταναλώσει αλκοόλ ήταν 1,02%, είχε μειωθεί δηλαδή κατά 3,22%.
  • το διάστημα 30/12/2024 – 01/01/2025 το ποσοστό των οδηγών που εντοπίστηκαν να οδηγούν ενώ είχαν καταναλώσει αλκοόλ ήταν 4,07%.
  • το διάστημα 30/12/2025 – 01/01/2026 το ποσοστό των οδηγών που εντοπίστηκαν να οδηγούν ενώ είχαν καταναλώσει αλκοόλ ήταν 0,77%, είχε μειωθεί δηλαδή κατά 3,3%.

Πηγή: EleftherosTypos.gr

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#αλκοτέστ#τροχαία
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

astynomia-11-679-elegchoi-se-ena-savvatokyriako-gia-mia-mono-paravasi-perasan-cheiropedes-se-14-odigous-778688

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

08.12.2025

Αστυνομία: 11.679 έλεγχοι σε ένα Σαββατοκύριακο για μία μόνο παράβαση – Πέρασαν χειροπέδες σε 14 οδηγούς
thessaloniki-methysmenos-odigos-roufixe-sto-alkotest-anti-na-fysixei-kai-epitethike-stous-astynomikous-des-ti-tha-plirosei-718607

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

16.10.2025

Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος οδηγός ρούφηξε στο αλκοτέστ αντί να φυσήξει και επιτέθηκε στους αστυνομικούς – Δες τι θα πληρώσει
attiki-21chronos-piastike-na-odigei-methysmenos-kai-pige-na-xefygei-apo-to-bloko-des-ti-poini-efage-691651

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

30.12.2025

Αττική: 21χρονος πιάστηκε να οδηγεί μεθυσμένος και πήγε να ξεφύγει από το μπλόκο – Δες τι ποινή έφαγε
neo-afti-einai-i-efarmogi-sto-kinito-pou-sou-deichnei-kameres-rantar-kai-bloka-stous-dromous-787944

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

29.12.2025

Νέο: Αυτή είναι η εφαρμογή στο κινητό που σου δείχνει κάμερες, ραντάρ και μπλόκα στους δρόμους
piastike-na-odigei-ilektriko-patini-methysmeni-stin-athina-deite-ti-prostimo-tha-plirosei-665791

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

29.12.2025

«Πιάστηκε» να οδηγεί ηλεκτρικό πατίνι μεθυσμένη στην Αθήνα – Δείτε τι πρόστιμο θα πληρώσει
astynomia-entyposiasan-oi-athinaioi-ta-christougenna-apo-ta-24-210-alkotest-posa-prostima-dothikan-787921

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

29.12.2025

Αστυνομία: Εντυπωσίασαν οι Αθηναίοι τα Χριστούγεννα — Από τα 24.210 αλκοτέστ, πόσα πρόστιμα δόθηκαν;

Πρόσφατες Ειδήσεις