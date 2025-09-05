Γκουστάβο Μάνσα, Ντανιέλ Ποντένσε και Μέχντι Ταρέμι: Τι αυτοκίνητα οδηγούν οι νέες μεταγραφές του Ολυμπιακού;

Οι νέες μεταγραφές του Ολυμπιακού, οδηγούν Opel Grandland και Frontera αντίστοιχα. Δες ποιο SUV επέλεξε ο καθένας.

Οι νέες μεταγραφές του Ολυμπιακού κινούνται με SUV της Opel .

Ο Γκουστάβο Μάνσα επέλεξε το Opel Grandland , που συνδυάζει ασφάλεια και δύναμη.

Ο Μέχντι Ταρέμι οδηγεί το νέο Opel Frontera , με premium τεχνολογία και μεγάλους χώρους.

Ο Ντανιέλ Ποντένσε συνεχίζει κι αυτός με το Grandland, βρίσκοντας το αυτοκίνητο που ταιριάζει στον εκρηκτικό του χαρακτήρα.

Οι νέες αφίξεις του Ολυμπιακού δεν τραβούν τα βλέμματα μόνο στο γήπεδο, αλλά και στον δρόμο. Ο λόγος για τους Γκουστάβο Μάνσα, Ντανιέλ Ποντένσε και Μέχντι Ταρέμι, που επέλεξαν να κινούνται με τα νέα SUV της Opel, Grandland και Frontera. Η συνεργασία του συλλόγου με τη γερμανική φίρμα συνεχίζεται δυναμικά, προσφέροντας στους παίκτες οχήματα που αποτυπώνουν δύναμη, στιβαρότητα και τεχνολογική υπεροχή.

Ο Γκουστάβο Μάνσα με Opel Grandland

Ο νεαρός Γκουστάβο Μάνσα, που φέρνει ενέργεια και πάθος στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, κινείται με το Opel Grandland. Το SUV της Opel ταιριάζει στον χαρακτήρα του, καθώς προσφέρει ασφάλεια, δύναμη και αυτοπεποίθηση σε κάθε διαδρομή. Με τις προηγμένες τεχνολογίες υποβοήθησης και το δυναμικό του στήσιμο, γίνεται το ιδανικό ταίρι για τον Πορτογάλο μέσο.

Ο Μέχντι Ταρέμι με Opel Frontera

Ο έμπειρος επιθετικός Μέχντι Ταρέμι προτίμησε το ολοκαίνουργιο Opel Frontera, ένα μοντέλο που έρχεται να επαναφέρει δυναμικά τη μάρκα στην κατηγορία των οικογενειακών SUV. Ο Ιρανός φορ εκτιμά την ισορροπία ανάμεσα στην άνεση και τη δύναμη, την ευελιξία στην πόλη, αλλά και τον άνετο χώρο που προσφέρει ένα SUV σε αθλητές υψηλών απαιτήσεων.

Ο Ντανιέλ Ποντένσε παραμένει πιστός στο Grandland

Ο Ντανιέλ Ποντένσε, που έχει ήδη δείξει την αξία του στο λιμάνι, συνεχίζει να οδηγεί το Opel Grandland. Για εκείνον, η αίσθηση επιδόσεων και σιγουριάς, σε συνδυασμό με την άνεση των Intelli-Seats, είναι στοιχεία που κάνουν το Grandland κομμάτι της καθημερινότητάς του.

Opel και Ολυμπιακός: Μια συνεργασία με αξία

Η Opel στηρίζει σταθερά τον Ολυμπιακό, προσφέροντας στα αστέρια του στόλου οχήματα που αντικατοπτρίζουν την κοινή τους φιλοσοφία: πάθος για κορυφή, τεχνολογική πρωτοπορία και αξιοπιστία στην πράξη.

