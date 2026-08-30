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Γνωστή γερμανική μάρκα έφτασε τα 2 εκατομμύρια ηλεκτρικά – Τα 2 μοντέλα-χρυσός

ΚΥΡΙΑΚΗ | 30.08.2026
Autotypos Team
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Η BMW ξεπέρασε ένα σημαντικό ορόσημο στην ηλεκτροκίνηση, με την Ευρώπη να αποτελεί πλέον έναν από τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης

Ένα σημαντικό ορόσημο στην πορεία της προς την ηλεκτροκίνηση πέτυχε η BMW, καθώς έφτασε τις 2 εκατ. παραδόσεις αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων, σχεδόν 13 χρόνια μετά την παρουσίαση της πρώτης i3. Το αυτοκίνητο-ορόσημο ήταν μια BMW i5 M60 xDrive, η οποία κατασκευάστηκε στο Dingolfing και παραδόθηκε σε πελάτη στην Ισπανία.

Αν συνυπολογιστούν και τα plug-in υβριδικά μοντέλα, το BMW Group έχει διαθέσει περίπου 3,5 εκατομμύρια εξηλεκτρισμένα οχήματα από το 2013. Μάλιστα, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, περισσότερα από 1 στα 4 αυτοκίνητα που πούλησε παγκοσμίως διέθεταν κάποια μορφή ηλεκτρικής τεχνολογίας.

Η Ευρώπη οδηγεί την ανάπτυξη

Η εικόνα είναι ακόμη πιο θετική στην ευρωπαϊκή αγορά. Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, οι πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων της BMW στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 38%, φτάνοντας τα 81.445 αυτοκίνητα. Στο πρώτο εξάμηνο του έτους, τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα αντιπροσώπευαν περίπου το 28% των συνολικών πωλήσεων της BMW στην Ευρώπη. Η επίδοση αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην ήπειρο καταγράφει σημαντική άνοδο.

Μέχρι και τον Ιούλιο είχαν ταξινομηθεί σχεδόν 1,5 εκατομμύριο BEV στην Ευρώπη, σημειώνοντας αύξηση 30% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Μόνο τον Ιούλιο, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έφτασαν σε μερίδιο 35% στη Γαλλία και 29% στη Γερμανία, ενώ στη Δανία το αντίστοιχο ποσοστό άγγιξε το 80%.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η BMW φαίνεται πως έχει βρει έναν σημαντικό πρωταγωνιστή στο πρόσωπο της νέας iX3, το πρώτο μοντέλο της Neue Klasse.

Η νέα iX3 συγκεντρώνει το ενδιαφέρον

Η BMW αναφέρει ότι οι παραγγελίες για τη νέα iX3 πλησιάζουν πλέον τις 100.000, ενώ από την παρουσίασή της και μετά, μια στις τρεις ηλεκτρικές BMW που παραγγέλθηκαν στην Ευρώπη ήταν iX3. Ακόμη πιο ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι οι μισές παραγγελίες της οικογένειας X3 στην Ευρώπη αφορούν ήδη την ηλεκτρική έκδοση. Η νέα iX3 αποτελεί ουσιαστικά την αιχμή του δόρατος για την επόμενη φάση της ηλεκτρικής στρατηγικής της BMW.

Η οικογένεια Neue Klasse, πάντως, μόλις ξεκινά να αναπτύσσεται. Η παραγωγή της νέας ηλεκτρικής i3, που βασίζεται στη νέα φιλοσοφία της BMW για την επόμενη γενιά μοντέλων, ξεκίνησε αυτόν τον μήνα στο Μόναχο, με την εταιρεία να κάνει λόγο για ισχυρή ζήτηση πριν το λανσάρισμα.

Παράλληλα, για πρώτη φορά θα υπάρξει και ηλεκτρική έκδοση της νέας X5, η οποία αναμένεται να βρεθεί στις εκθέσεις την άνοιξη του 2027.

«Η πώληση δύο εκατομμυρίων BEV υπογραμμίζει τον τρόπο με τον οποίο τα μοντέλα BMW και MINI κερδίζουν πελάτες παγκοσμίως. Στην Ευρώπη, η θετική εξέλιξη συνεχίζεται από την κυκλοφορία της BMW iX3 στην αγορά και σύντομα θα φτάσουμε στο ορόσημο των 100.000 νέων παραγγελιών. Αυτό δείχνει την τεράστια σημασία της Neue Klasse για τη συνεχή αύξηση της ηλεκτροκίνησης στο BMW Group», λέει ο Jochen Goller, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της BMW AG.

Στην Ελλάδα, η νέα BMW iX3 είναι ήδη διαθέσιμη προς παραγγελία, με αρχική τιμή 67.231 ευρώ για την έκδοση iX3 40, ενώ η έκδοση 50 xDrive ξεκινά από τις 75.231 ευρώ.

Διαβάστε την αναλυτική δοκιμή μας της νέας BMW iX3 50 xDrive

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Tags
#BMW#BMW i3#BMW iX3#BMW Neue Klasse#Plug In υβριδικά#Ευρώπη#Ηλεκτρικά αυτοκίνητα
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