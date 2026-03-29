Γνωστός συνεργάτης της BMW κλείνει μετά από 40 χρόνια λειτουργίας

Λίγα ονόματα έχουν φτάσει τόσο ψηλά μετά από δεκαετίες στον κόσμο του tuning – Ένα από αυτά ετοιμάζεται να κλείσει

Μετά από δεκαετίες ιστορίας, ένας εμβληματικός βελτιωτικός οίκος το όνομα του οποίου έχει συνδεθεί με την BMW αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο κλεισίματος. Ο λόγος για την AC Schnitzer, με την εταιρεία να ανακοινώνει πως θα σταματήσει τη δραστηριότητά της ως κατασκευαστής ανταλλακτικών για BMW και Mini στο τέλος του 2026.

Τέλος μετά από 40 χρόνια

Η AC Schnitzer ιδρύθηκε το 1987 από τους, Herbert Kohl και Willi Lammert, με την εταιρεία με έδρα το Aachen να γίνεται γνωστή για διακριτικές αναβαθμίσεις που κινούνταν ανάμεσα στο aftermarket και στο εργοστασιακό επίπεδο. Η AC Schnitzer είχε εμβληματικά μοντέλα, όπως το ACS3 Sport βασισμένο στην BMW E30 M3 ή την εντυπωσιακή AC Schnitzer BMW M3 Touring που βλέπουμε στις φωτογραφίες. Παρ’ όλα αυτά, η AC Schnitzer τώρα αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο κλεισίματος.

Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, Rainer Vogel, το κύριο πρόβλημα είναι το γερμανικό σύστημα έγκρισης και πιστοποίησης οχημάτων. Ενώ οι ανταγωνιστές στο εξωτερικό μπορούν να κινηθούν γρηγορότερα, οι χρονοβόρες διαδικασίες δοκιμών και τεκμηρίωσης επιβραδύνουν τη λειτουργία στο Aachen. Η εταιρεία αναφέρει ότι όταν τα ανταλλακτικά φτάνουν στην αγορά οκτώ ή εννέα μήνες μετά τον ανταγωνισμό, η ευκαιρία συχνά έχει ήδη χαθεί.

Σε αυτά προστίθενται οι συνήθεις πιέσεις της σημερινής οικονομίας: αυξανόμενα κόστη πρώτων υλών, ασταθείς συναλλαγματικές ισοτιμίες και προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα. Η σταδιακή στροφή μακριά από τους κινητήρες εσωτερικής καύσης, σε συνδυασμό με τις αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες, έπαιξαν επίσης ρόλο.

Ο Vogel παραδέχεται ανοιχτά ότι η βιομηχανία έχει κάνει λίγα για να μεταδώσει τον ενθουσιασμό της προηγούμενης γενιάς στους νέους.

Τι κρύβει το μέλλον για την AC Schnitzer;

Στο μέλλον, η εταιρεία θέλει να επικεντρωθεί πλήρως στον βασικό της τομέα: πωλήσεις και υπηρεσίες αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το όνομα AC Schnitzer θα εξαφανιστεί πλήρως, αφού η εταιρεία λέει ότι βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις με ενδιαφερόμενους για πιθανή ανάληψη του brand. Το αν και με ποια μορφή η AC Schnitzer θα πορευτεί στο μέλλον παραμένει ασαφές.

Για τους πελάτες και τους fans, υπάρχει τουλάχιστον κάποια ανακούφιση: το απόθεμα θα συνεχίσει να πωλείται μέχρι το τέλος του 2026. Όποιος ψάχνει ακόμα για ανταλλακτικά, ζάντες, σπορ συστήματα εξάτμισης ή ανάρτησης για BMW ή Mini μπορεί να τα αποκτήσει όσο είναι ακόμα διαθέσιμα.

