EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Γουρούνες στους ελληνικούς δρόμους: Γιατί οι ειδικοί ζητούν ξεχωριστό δίπλωμα – Αποκαλυπτικά στοιχεία

ΤΡΙΤΗ | 26.08.2025
Autotypos team
gourounes-stous-ellinikous-dromous-giati-oi-eidikoi-zitoun-xechoristo-diploma-apokalyptika-stoicheia-667719

Αύξηση στα τροχαία με γουρούνες στα ελληνικά νησιά: 27 ατυχήματα, 3 νεκροί και 33 τραυματίες μόνο το 2025. Οι ειδικοί προτείνουν νέο δίπλωμα αποκλειστικά για ATV.

  • 27 τροχαία με ATV (γουρούνες) μόνο στο πρώτο 7μηνο του 2025 – 3 νεκροί, 4 σοβαρά τραυματίες.

  • Το 2024 είχαν καταγραφεί 5 θάνατοι και 46 τραυματισμοί.

  • Οι ειδικοί ζητούν ειδικό δίπλωμα οδήγησης ATV για μεγαλύτερη ασφάλεια.

  • Σήμερα, οι γουρούνες οδηγούνται με δίπλωμα κατηγορίας Β (αυτοκινήτου).

  • Στη Μύκονο και άλλα νησιά, τα τροχαία με γουρούνες φέρνουν ξανά το ζήτημα στην επικαιρότητα.

Το πρόβλημα με τις γουρούνες στα νησιά

Οι γουρούνες (ATV) αποτελούν ιδιαίτερα δημοφιλή επιλογή για τουρίστες στα ελληνικά νησιά, ωστόσο συνδέονται με πολλά τροχαία κάθε καλοκαίρι.
Μόνο στο πρώτο 7μηνο του 2025 καταγράφηκαν 27 ατυχήματα, με 3 θανατηφόρα, 4 σοβαρά και 20 ελαφρά, που άφησαν πίσω τους 3 νεκρούς και 33 τραυματίες.

Το 2024 ο απολογισμός ήταν βαρύτερος: 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ 46 τραυματίστηκαν (6 βαριά).

Η πρόταση για ειδικό δίπλωμα

Ο σύμβουλος Οδικής Ασφάλειας Κωνσταντίνος Μαρκουίζος (Ιαβέρης) τονίζει ότι η οδήγηση γουρούνας απαιτεί προσοχή, κράνος και εξοπλισμό, ενώ δεν αρκεί μια απλή ενημέρωση από τα ενοικιαζόμενα.
Σύμφωνα με τον ίδιο:

«Η χώρα πρέπει να υιοθετήσει το ευρωπαϊκό μοντέλο, θεσπίζοντας ειδικό δίπλωμα για ATV. Απαιτούνται ώρες θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, καθώς οι γουρούνες έχουν ιδιαιτερότητες στον χειρισμό τους.»

Σήμερα, για την ενοικίαση γουρούνας αρκεί δίπλωμα κατηγορίας Β (αυτοκινήτου), ενώ για τα μικρά ATV κάτω των 50 κυβικών και με τελική έως 45 km/h ισχύει η άδεια ΑΜ (μοτοποδήλατου).

Πρόσφατα περιστατικά που συγκλόνισαν

Τα τροχαία με γουρούνες επανήλθαν στην επικαιρότητα μετά τον σοβαρό τραυματισμό του δισεκατομμυριούχου Τομ Γκρίνγουντ στη Μύκονο.
Λίγο νωρίτερα, τον Ιούνιο, είχε χάσει τη ζωή του ο παραολυμπιονίκης Σάκης Δεληγιώργης, όταν το ATV του ανατράπηκε και τον καταπλάκωσε.

Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι το οδικό δίκτυο των νησιών, σε συνδυασμό με την έλλειψη οδηγικής παιδείας, καθιστούν ακόμα πιο επικίνδυνη τη χρήση τέτοιων οχημάτων χωρίς επαρκή εκπαίδευση.

Τι κρατάμε;

  • 27 τροχαία με γουρούνες το 2025, με βαρύ απολογισμό νεκρών και τραυματιών.

  • Η Ελλάδα επιτρέπει την οδήγηση ATV με δίπλωμα αυτοκινήτου, σε αντίθεση με άλλες χώρες που έχουν ειδική άδεια.

  • Οι ειδικοί προτείνουν να θεσπιστεί νέο δίπλωμα αποκλειστικά για ATV.

  • Τα περιστατικά στη Μύκονο και ο θάνατος του παραολυμπιονίκη Σάκη Δεληγιώργη αναδεικνύουν την επικαιρότητα του ζητήματος.

Νέο Audi Q3 Sportback: Δες την πρώτη τιμή και πότε έρχεται στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα η πιο εντυπωσιακή έκδοση του Skoda Elroq – Δες τιμή

Πάνω από 70 συλλήψεις οδηγών για υπερβολική ταχύτητα από 1η Ιουλίου – Πού συνέβη και γιατί;

Tags
#ATV οχημάτα#Γουρούνες#δίπλωμα#τροχαία
