EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Γράφτηκε ιστορία: Το ρεύμα ξεπέρασε τη βενζίνη σε πωλήσεις στην Ευρώπη

ΤΕΤΑΡΤΗ | 28.01.2026
Autotypos Team
graftike-istoria-to-revma-xeperase-ti-venzini-se-poliseis-stin-evropi-772763

Ο Δεκέμβρης του 2025 ήταν ο πρώτος μήνας που οι πωλήσεις των αμιγώς ηλεκτρικών ήταν περισσότερες από των θερμικών

Σύμφωνα με τη μελέτη της Benchmark Mineral Intelligence που δημοσιεύτηκε την περασμένη εβδομάδα, η ζήτηση για αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα αυξήθηκε σχεδόν σε όλες τις αγορές, εκτός από τη Βόρεια Αμερική. Η ζήτηση για αυτοκίνητα χωρίς κινητήρες εσωτερικής καύσης αυξήθηκε κατά 20% στις 20,7 εκατ. μονάδες, με την Κίνα να παραμένει η κινητήρια δύναμη, αντιπροσωπεύοντας περισσότερο από το ήμισυ όλων των ηλεκτρικών αυτοκινήτων που πωλήθηκαν πέρυσι: 12,9 εκατομμύρια μονάδες (+17% σε ετήσια βάση).

Παράλληλα, τα τελευταία στοιχεία που δημοσιεύθηκαν αυτή την εβδομάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) υποδεικνύουν πως, για πρώτη φορά, τα ηλεκτρικά οχήματα ξεπέρασαν τις πωλήσεις των θερμικών στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό το ορόσημο επιτεύχθηκε τον Δεκέμβριο του 2025, όταν τα αμιγώς ηλεκτρικά κατέκτησαν μερίδιο αγοράς 22,6%, 0,1% περισσότερο από τα θερμικά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αν λάβουμε υπόψη το Ηνωμένο Βασίλειο και τις χώρες που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία), το χάσμα διευρύνεται σημαντικά. Τα ηλεκτρικά κατείχαν μερίδιο 26,3% στην περιοχή ΕΕ+ΗΒ+ΕΖΕΣ τον Δεκέμβριο, ενώ τα θερμικά αντιπροσώπευαν το 21,7% των πωλήσεων.

Ωστόσο, σε ολόκληρο το έτος, τα θερμικά αυτοκίνητα εξακολουθούσαν να προηγούνται, με μερίδιο αγοράς 26,1% έναντι 19,5% των ηλεκτρικών στην περιοχή ΕΕ+ΗΒ+ΕΖΕΣ. Τα στοιχεία της ACEA δείχνουν ότι το μερίδιο των θερμικών αυτοκινήτων μειώθηκε κατά 6,9% πέρυσι, ενώ αντίθετα τα ηλεκτρικά αυξήθηκαν κατά 4,1% σε σύγκριση με το 2024.

 

Το κορυφαίο ηλεκτρικό μοντέλο σε πωλήσεις ήταν το Tesla Model Y, παρά την πτώση των πωλήσεων κατά 28%. Η Automotive News Europe, επικαλούμενη την Dataforce, αναφέρει ότι το ηλεκτρικό crossover κατέγραψε 151.331 πωλήσεις. Δεύτερο ήταν το Skoda Elroq με 94.106 κομμάτια, με το Model 3 να ακολουθεί στην τρίτη θέση με 86.261 πωλήσεις. Το Renault 5 E-Tech κατέλαβε την τέταρτη θέση, μπροστά από τρία μοντέλα Volkswagen: τα ID.4, ID.3 και ID.7.

Τι κρατάμε:

  • Ο Δεκέμβριος του 2025 ήταν ο πρώτος μήνας κατά τον οποίο οι πωλήσεις των ηλεκτρικών ξεπέρασαν αυτές των θερμικών στην Ευρώπη
  • Τα αμιγώς ηλεκτρικά κατέκτησαν μερίδιο αγοράς 22,6%, 0,1% περισσότερο από τα θερμικά
  • Το κορυφαίο ηλεκτρικό μοντέλο σε πωλήσεις ήταν το Tesla Model Y, με Skoda Elroq και Tesla Model 3 να ακολουθούν

#Skoda Elroq#Tesla#Tesla Model 3#Tesla Model Y#Ηλεκτρικά αυτοκίνητα
