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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

GTA VI: Τα αυτοκίνητα που είδαμε στο trailer του πολυαναμενόμενου video game

ΣΑΒΒΑΤΟ | 05.09.2026
Autotypos Team
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Το GTA VI είναι προ των πυλών και το νέο trailer μας έδωσε την δυνατότητα να δούμε μερικά από τα αυτοκίνητα που θα μπορούμε να… δανειστούμε

Σε λίγες μέρες συμπληρώνονται 13 χρόνια από την κυκλοφορία του GTA V, του πιο εμπορικά πετυχημένου video game όλων των εποχών. Η 5η προσθήκη στη θρυλική σειρά έχει αποφέρει μέχρι στιγμής έσοδα σχεδόν 8,5 δισ. δολάρια (περίπου 7,3 δισ. ευρώ) στη Rockstar, η οποία ετοιμάζεται να ταρακουνήσει για άλλη μια φορά την gaming κοινότητα με το GTA VI, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κονσόλες στις 19 Νοεμβρίου του 2026.

Το trailer που κυκλοφόρησε στις 27 Αυγούστου μας έδωσε την ευκαιρία να δούμε μερικά από τα αυτοκίνητα του GTA VI, μερικά εκ των οποίων είχαμε ήδη την ευκαιρία να οδηγήσουμε στο V. Πάμε να τα δούμε!

Οι νέοι και οι επιστροφές

Ως γνωστόν, η Rockstar δεν μπήκε ποτέ στον κόπο να πάρει τα δικαιώματα για να μπορεί να βάλει ρεαλιστικές κόπιες πραγματικών μοντέλων στο νέο της video game, επιλέγοντας τη γνωστή λύση των αυτοκινήτων που αντλούν έμπνευση από πραγματικά μοντέλα. Μερικά από αυτά είχαμε ήδη την τύχη να τα οδηγήσουμε σε προηγούμενα παιχνίδια της σειράς, ενώ άλλα κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση στον κόσμο του GTA.

Ξεκινώντας από τις επιστροφές, στο νέο trailer είδαμε αρκετά μοντέλα τα οποία μεταφέρονται από προηγούμενα GTA:

  • Audi S5 (Obey 8F Drafter)
  • Cadillac CT5 (Albany V-STR)
  • Chevrolet Impala (Declasse Impaler)
  • Ferrari SF90 (Grotti Itali RSX)
  • Ford Mustang (Vapid Dominator)
  • Honda Civic (Dinka Sugoi)
  • Infinity G35 (Fathom FR36)
  • Jaguar XE (Ocelot Jugular)
  • Lamborghini Diablo (Pegassi Infernus Classic)
  • Lamborghini Huracan (Pegassi Tempesta)
  • Lamborghini Urus (Pegassi Toros)
  • Mercedes-AMG GT (Benefactor Schlagen GT)
  • Μercedes G-Wagon (Benefactor Dubsta)
  • Mitsubishi Eclipse (Maibatsu Penumbra)
  • Nissan Skyline R32 (Annis Elegy)
  • Porsche Macan (Pfister Astron)
  • Rolls-Royce Cullinan (Enus Jubilee)
  • Tesla Model S (Coil Raiden)
  • Toyota Sienna (Karin Vivanite)

Μερικά από τα αυτοκίνητα που θα δούμε για πρώτη φορά είναι τα:

  • Audi A3
  • Audi A7
  • BMW M4
  • BMW X5 (G65)
  • BMW M5 (F90)
  • BMW Σειρά 5 (G60)
  • Bugatti Tourbillion
  • Chevrolette T5 Convertible
  • Crysler Town and Country Woody Wagon
  • Hyundai Elantra
  • Mercedes-AMG E63
  • Porsche Taycan
  • Volkswagen Jetta

Bonus: Bugatti Divo (Truffade Thrax)

Δυστυχώς, από την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα του GTA VI δεν έλειψαν τα απρόοπτα, αφού βίντεο από gameplay διέρρευσαν στο διαδίκτυο λίγες μέρες πριν δούμε το επίσημο trailer. Σε μερικά από τα εν λόγω βίντεο-leaks είδαμε τον πρωταγωνιστή να οδηγεί ένα hypercar που θυμίζει την Bugatti Divo. Το εν λόγω μοντέλο είναι ήδη διαθέσιμο στο GTA Online με το όνομα Truffade Thrax.

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Tags
#GTA#GTA V#GTA VI#video games
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