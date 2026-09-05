GTA VI: Τα αυτοκίνητα που είδαμε στο trailer του πολυαναμενόμενου video game

Το GTA VI είναι προ των πυλών και το νέο trailer μας έδωσε την δυνατότητα να δούμε μερικά από τα αυτοκίνητα που θα μπορούμε να… δανειστούμε

Σε λίγες μέρες συμπληρώνονται 13 χρόνια από την κυκλοφορία του GTA V, του πιο εμπορικά πετυχημένου video game όλων των εποχών. Η 5η προσθήκη στη θρυλική σειρά έχει αποφέρει μέχρι στιγμής έσοδα σχεδόν 8,5 δισ. δολάρια (περίπου 7,3 δισ. ευρώ) στη Rockstar, η οποία ετοιμάζεται να ταρακουνήσει για άλλη μια φορά την gaming κοινότητα με το GTA VI, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κονσόλες στις 19 Νοεμβρίου του 2026.

Το trailer που κυκλοφόρησε στις 27 Αυγούστου μας έδωσε την ευκαιρία να δούμε μερικά από τα αυτοκίνητα του GTA VI, μερικά εκ των οποίων είχαμε ήδη την ευκαιρία να οδηγήσουμε στο V. Πάμε να τα δούμε!

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Middle Lane (@themiddlelanes)

Οι νέοι και οι επιστροφές

Ως γνωστόν, η Rockstar δεν μπήκε ποτέ στον κόπο να πάρει τα δικαιώματα για να μπορεί να βάλει ρεαλιστικές κόπιες πραγματικών μοντέλων στο νέο της video game, επιλέγοντας τη γνωστή λύση των αυτοκινήτων που αντλούν έμπνευση από πραγματικά μοντέλα. Μερικά από αυτά είχαμε ήδη την τύχη να τα οδηγήσουμε σε προηγούμενα παιχνίδια της σειράς, ενώ άλλα κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση στον κόσμο του GTA.

Ξεκινώντας από τις επιστροφές, στο νέο trailer είδαμε αρκετά μοντέλα τα οποία μεταφέρονται από προηγούμενα GTA:

Audi S5 (Obey 8F Drafter)

(Obey 8F Drafter) Cadillac CT5 (Albany V-STR)

(Albany V-STR) Chevrolet Impala (Declasse Impaler)

(Declasse Impaler) Ferrari SF90 (Grotti Itali RSX)

(Grotti Itali RSX) Ford Mustang (Vapid Dominator)

(Vapid Dominator) Honda Civic (Dinka Sugoi)

(Dinka Sugoi) Infinity G35 (Fathom FR36)

(Fathom FR36) Jaguar XE (Ocelot Jugular)

(Ocelot Jugular) Lamborghini Diablo (Pegassi Infernus Classic)

(Pegassi Infernus Classic) Lamborghini Huracan (Pegassi Tempesta)

(Pegassi Tempesta) Lamborghini Urus (Pegassi Toros)

(Pegassi Toros) Mercedes-AMG GT (Benefactor Schlagen GT)

(Benefactor Schlagen GT) Μercedes G-Wagon (Benefactor Dubsta)

(Benefactor Dubsta) Mitsubishi Eclipse (Maibatsu Penumbra)

(Maibatsu Penumbra) Nissan Skyline R32 (Annis Elegy)

(Annis Elegy) Porsche Macan (Pfister Astron)

(Pfister Astron) Rolls-Royce Cullinan (Enus Jubilee)

(Enus Jubilee) Tesla Model S (Coil Raiden)

(Coil Raiden) Toyota Sienna (Karin Vivanite)

Μερικά από τα αυτοκίνητα που θα δούμε για πρώτη φορά είναι τα:

Audi A3

Audi A7

BMW M4

BMW X5 (G65)

BMW M5 (F90)

BMW Σειρά 5 (G60)

Bugatti Tourbillion

Chevrolette T5 Convertible

Crysler Town and Country Woody Wagon

Hyundai Elantra

Mercedes-AMG E63

Porsche Taycan

Volkswagen Jetta

Bonus: Bugatti Divo (Truffade Thrax)

Δυστυχώς, από την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα του GTA VI δεν έλειψαν τα απρόοπτα, αφού βίντεο από gameplay διέρρευσαν στο διαδίκτυο λίγες μέρες πριν δούμε το επίσημο trailer. Σε μερικά από τα εν λόγω βίντεο-leaks είδαμε τον πρωταγωνιστή να οδηγεί ένα hypercar που θυμίζει την Bugatti Divo. Το εν λόγω μοντέλο είναι ήδη διαθέσιμο στο GTA Online με το όνομα Truffade Thrax.