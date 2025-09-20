quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Γυάλινες κατασκευές της Audi στους δρόμους της Ελλάδας – Τι είναι;

ΣΑΒΒΑΤΟ | 20.09.2025
Στέλιος Παππάς
gyalines-kataskeves-tis-audi-stous-dromous-tis-elladas-ti-einai-775889

Η Audi έστησε γυάλινες κατασκευές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με το μήνυμα «Καθρεφτίζει αυτό που είσαι». Τι θα αποκαλύψει στις 26 Σεπτεμβρίου;

  • Η Audi έστησε δύο εντυπωσιακές γυάλινες κατασκευές σε κεντρικά σημεία Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

  • Στόχος είναι να ξαφνιάσει το κοινό με μια πρωτόγνωρη εμπειρία, έξω από τις κλασικές παρουσιάσεις αυτοκινήτων.

  • Τα μηνύματα «Καθρεφτίζει αυτό που είσαι» και «Σχεδιασμένο για κάθε στιγμή της ζωής» προετοιμάζουν το έδαφος για μια σημαντική αποκάλυψη.

  • Η αποκάλυψη έχει προγραμματιστεί για τις 26 Σεπτεμβρίου.

Η Audi επιλέγει έναν διαφορετικό τρόπο να μιλήσει στο ελληνικό κοινό. Αντί για ένα συνηθισμένο event παρουσίασης, έφερε στις δύο μεγαλύτερες πόλεις της χώρας –την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη– δύο γιγαντιαίες γυάλινες κατασκευές, που τραβούν το βλέμμα και προκαλούν ερωτήματα.

Οι κατασκευές αυτές, που αντανακλούν τον ουρανό, τα κτήρια και τους περαστικούς, λειτουργούν σαν καθρέφτες. Στην επιφάνειά τους εμφανίζονται τα μηνύματα:

  • «Καθρεφτίζει αυτό που είσαι»

  • «Σχεδιασμένο για κάθε στιγμή της ζωής».

Η κίνηση αυτή δεν είναι μια απλή διαφημιστική καμπάνια. Είναι το προοίμιο ενός νέου κεφαλαίου για την Audi στην Ελλάδα, που θέλει να δείξει ότι η αυτοκίνηση του μέλλοντος θα είναι προσωποποιημένη και ξεχωριστή για τον καθένα.

Το ερώτημα που απασχολεί όσους βρέθηκαν μπροστά στις κατασκευές είναι τι κρύβεται στο εσωτερικό τους. Ένα έργο τέχνης; Μια νέα τεχνολογία; Ή ίσως ένα μοντέλο που θα αλλάξει τα δεδομένα;

Το μόνο σίγουρο είναι ότι η Audi ετοιμάζει μια μεγάλη αποκάλυψη στις 26 Σεπτεμβρίου, με hashtag τα #ReflectsYourself και #DesignedForLife.

Τι κρατάμε;

  • Η Audi ξάφνιασε το κοινό με γυάλινες κατασκευές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

  • Το μήνυμα της καμπάνιας εστιάζει στην ταυτότητα και στη μοναδικότητα του οδηγού.

  • Στις 26 Σεπτεμβρίου αναμένεται η αποκάλυψη, που θα αφορά την ελληνική αγορά.

  • Πρόκειται για μια πρωτότυπη ενέργεια, που ξεφεύγει από τις συνηθισμένες παρουσιάσεις αυτοκινήτων.

Όλες οι ειδήσεις

Αποστολή στη Φρανκφούρτη: Οδηγούμε το υβριδικό KGM Torres

Cruise Control και κατανάλωση καυσίμου: Μύθοι και πραγματικότητα

To Audi που ξεπέρασε τις 10.000 παραγγελίες σε μισή ώρα

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Audi
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

to-audi-pou-xeperase-tis-10-000-parangelies-se-misi-ora-771781

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

19.09.2025

To Audi που ξεπέρασε τις 10.000 παραγγελίες σε μισή ώρα
i-audi-akyronei-ta-plana-tis-gia-tin-ilektriki-navarchida-643864

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

12.09.2025

Η Audi ακυρώνει τα πλάνα της για την ηλεκτρική ναυαρχίδα
xekinise-beef-o-epikefalis-schediasis-tis-mercedes-ta-vazei-me-audi-kai-bmw-774483

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

11.09.2025

Ξεκίνησε beef: Ο επικεφαλής σχεδίασης της Mercedes τα βάζει με Audi και BMW
dierrefse-fotografia-tou-neou-coupe-tis-audi-pou-to-eidame-773136

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

02.09.2025

Διέρρευσε φωτογραφία του νέου coupe της Audi – Πού το είδαμε;
to-audi-pou-stin-ellada-kostizei-179-980-evro-spaei-rekor-parangelion-649936

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

12.08.2025

Το Audi που στην Ελλάδα κοστίζει 179.980 ευρώ, σπάει ρεκόρ παραγγελιών
neo-audi-q3-e-hybrid-me-272-ippous-stin-ellada-des-timi-kai-exoplismo-768092

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

18.07.2025

Νέο Audi Q3 e-hybrid με 272 ίππους στην Ελλάδα: Δες τιμή και εξοπλισμό

Πρόσφατες Ειδήσεις