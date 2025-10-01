Γυναίκα οδηγός έφαγε πρόστιμο 1.350 ευρώ και έχασε το δίπλωμα για 18 μήνες στην Αττική Οδό – Τι έκανε;

Συνελήφθη 40χρονη οδηγός στην Αττική Οδό για δεύτερη φορά μέσα σε 4 ημέρες να κινείται στη Λ.Ε.Α. — Πρόστιμο 1.350 € και αφαίρεση διπλώματος για 18 μήνες.

Μία 40χρονη οδηγός συνελήφθη για δεύτερη φορά μέσα σε τέσσερις ημέρες να κινείται στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) της Αττικής Οδού, αψηφώντας την προηγούμενη ποινή που της είχε ήδη επιβληθεί για την ίδια παράβαση.

Η γυναίκα εντοπίστηκε το πρωί της 30ης Σεπτεμβρίου από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού, να οδηγεί στη Λ.Ε.Α., λωρίδα που προορίζεται αποκλειστικά για οχήματα άμεσης ανάγκης, όπως ασθενοφόρα, περιπολικά ή οχήματα πυρόσβεσης.

Επανειλημμένη παράβαση και αυστηρές ποινές

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., η οδηγός είχε συλληφθεί μόλις τέσσερις ημέρες νωρίτερα για την ίδια παράβαση, με αποτέλεσμα να της έχει ήδη αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης για 40 ημέρες και να της είχε επιβληθεί σχετικό πρόστιμο.

Ωστόσο, παρά την αφαίρεση του διπλώματος, η 40χρονη επανέλαβε την επικίνδυνη συμπεριφορά. Για την υποτροπή, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν εκ νέου στη σύλληψή της, επιβάλλοντας πρόστιμο ύψους 1.350 ευρώ και νέα αφαίρεση άδειας οδήγησης για 18 μήνες.

Η γυναίκα οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η υπόθεση αναδεικνύει τη σοβαρότητα με την οποία οι αρχές αντιμετωπίζουν τις παραβάσεις της Λ.Ε.Α., καθώς η χρήση της χωρίς λόγο μπορεί να καθυστερήσει κρίσιμες επιχειρήσεις διάσωσης και να θέσει σε κίνδυνο ζωές.

Η μάστιγα των δρόμων της Αττικής

Προφανώς η συλληφθείσα δεν αποτελεί το μοναδικό παράδειγμα αυτού του φαινομένου, καθώς καθημερινά χιλιάδες οδηγοί καταφεύγουν στην εύκολη λύση της Λ.Ε.Α., θέλοντας να γλυτώσουν μερικά λεπτά από την πολύωρη ταλαιπωρία. Αυτό όμως δεν είναι λύση και γι’ αυτό η Ελληνική Αστυνομία εύλογα έχει κινητοποιηθεί αρκετό καιρό τώρα, προσπαθώντας να συμμορφώσει τους παραβάτες, με διάφορα μπλόκα σε στρατηγικά σημεία σε δρόμους όπως ο Κηφισός ή όπως στην προκειμένη περίπτωση, η Αττική Οδός.

Εσείς τι πιστεύετε; Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί συγκεκριμένη “κακιά συνήθεια”, που μπορεί να στοιχίσει σε κάποιον ακόμα και τη ζωή του, σε περίπτωση που δεν προλάβουν οι πρώτες βοήθειες να φτάσουν εγκαίρως;

Τι κρατάμε;

Επανάληψη της ίδιας παράβασης μέσα σε 4 ημέρες οδήγησε σε αυστηρότερη ποινή.

οδήγησε σε αυστηρότερη ποινή. Πρόστιμο 1.350 € και αφαίρεση διπλώματος για 18 μήνες για χρήση της Λ.Ε.Α. χωρίς λόγο.

για χρήση της Λ.Ε.Α. χωρίς λόγο. Η Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης προορίζεται μόνο για οχήματα άμεσης ανάγκης – η κατάχρησή της επιφέρει βαριές κυρώσεις.

Πηγή: ΕΛ.ΑΣ.

