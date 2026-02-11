Γυναίκα παγιδεύτηκε μέσα σε πλυντήριο αυτοκινήτων – Πώς την αποζημίωσε ο ιδιοκτήτης;

Nα πλύνει το αυτοκίνητό της πήγε η έρμη και έμεινε κλειδωμένη μέσα για μία ώρα μέχρι να την απεγκλωβίσουν

Την ώρα και τη στιγμή που αποφάσισε να πάει το αυτοκίνητό της στο πλυντήριο μετανιώνει μια γυναίκα στην Πενσυλβάνια, αφού μια υπόθεση λίγων λεπτών εξελίχθηκε σε εφιάλτη μιας ώρας.

Το πιο αργό πλύσιμο της ζωής της

Όλα ξεκίνησαν όταν η Felicia Sullivan μπήκε με το αυτοκίνητό της σε αυτόματο πλυντήριο στο Waynesboro της Πενσυλβάνια, χωρίς να μπορεί να φανταστεί πως αυτό έμελλε να είναι το μεγαλύτερο σε διάρκεια πλύσιμο της ζωής της. Όλα ξεκίνησαν ομαλώς, αλλά μια δυσλειτουργία στο σύστημα την άφησε κλειδωμένη μέσα στο πλυντήριο, με την ίδια να καλεί απεγνωσμένα για βοήθεια.

Η γυναίκα δεν μπορούσε να ανοίξει τις πόρτες του πλυντηρίου, ενώ το κουμπί έκτακτης ανάγκης δεν λειτουργούσε και οι υπάλληλοι δεν μπορούσαν να ακούσουν τις φωνές της. Σύμφωνα με το ABC7, η Sullivan έμεινε κλεισμένη μέσα για 15 λεπτά μέχρι να καλέσει τελικά την αστυνομία, με τους αστυνομικούς να φτάνουν στο σημείο μετά από περίπου… 45 λεπτά.

Πάνω απ’ όλα ψυχραιμία

Κι ενώ κάποιος θα περίμενε πως η γυναίκα θα ήταν «πυρ και μανία» μετά το συμβάν, η Sullivan αντιμετώπισε την όλη κατάσταση με αξιοθαύμαστη ψυχραιμία, λέγοντας κάτι του στυλ «συμβαίνουν αυτά».

Από την πλευρά της, η ιδιοκτήτρια του πλυντηρίου της έδωσε «ένα μάτσο» δωροκάρτες για να ξεχάσει την όχι και τόσο καλή εμπειρία της.

Τι κρατάμε:

Γυναίκα κλειδώνεται για περίπου μια ώρα μέσα σε πλυντήριο αυτοκινήτων

Η πόρτα του πλυντηρίου δεν άνοιγε και το κουμπί έκτακτης ανάγκης δεν δούλευε

Η γυναίκα περίμενε 15 λεπτά πριν καλέσει την αστυνομία, η οποία έφτασε μετά από 45 λεπτά

Ενώ θα είχε κάθε λόγο να είναι έξω φρενών, η παθούσα αντιμετώπισε την κατάσταση με αξιοθαύμαστη ψυχραιμία

Πηγή: Carscoops.com